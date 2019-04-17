Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor

Samsung’un bu yıl yeni bir yaklaşım ile geliştirdiği Galaxy A 2019 serisi akıllı telefonlar hayal kırıklığı yaşatmayacak gibi görünüyor. Seriye ait 3 farklı akıllı telefon modeli Hindistan’da satış rekoru kırıyor.

Galaxy A 2019 serisi ne kadar sattı?

Samsung yaptığı açıklamada sadece 40 gün içerisinde Galaxy A10, A30 ve A50 modellerinin toplam 2 milyon adet satış rakamına imza attığını duyurdu. Bu rakam yaklaşık olarak 500 milyon dolarlık satış gelirine tekabül ediyor. Samsung ülke tarihindeki 40 günlük süreç karşılaştırmasında en yüksek geliri bu serinin elde ettiğini ifade ediyor.

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Firmanın yıl sonuna kadar 4 milyar dolarlık Galaxy A 2019 satış hedefi bulunuyordu. Hindistan başarısı umutları arttırdı. Yakın zamanda Galaxy A70 ve A80 piyasaya çıkacak. Galaxy A20 ve A40 modelleri de sırada.

Üst seviye pazarda satışları yavaşlamaya başlayan Samsung yeni dönemde fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarda karar kıldı. Galaxy A 2019 serisinin yanında Galaxy M serisi de beğeni topluyor. Ülkemizde Galaxy A50 modeli 2849TL, Galaxy A30 modeli 2299TL ve Galaxy M modeli de 1799TL fiyat etiketi ile satışa başlamıştı. Hali hazırda fiyatlar bir miktar daha düşmüş durumda.