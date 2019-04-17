Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor

Birbirinden farklı modeller ile kalabalık tutulan Galaxy A 2019 serisi meyvelerini vermeye başladı. Hindistan’da seri kısa sürede rekor satış gelirlerine ulaşmayı başardı.
1 ay
2,9b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Samsung’un bu yıl yeni bir yaklaşım ile geliştirdiği Galaxy A 2019 serisi akıllı telefonlar hayal kırıklığı yaşatmayacak gibi görünüyor. Seriye ait 3 farklı akıllı telefon modeli Hindistan’da satış rekoru kırıyor.

Galaxy A 2019 serisi ne kadar sattı?

Samsung yaptığı açıklamada sadece 40 gün içerisinde Galaxy A10, A30 ve A50 modellerinin toplam 2 milyon adet satış rakamına imza attığını duyurdu. Bu rakam yaklaşık olarak 500 milyon dolarlık satış gelirine tekabül ediyor. Samsung ülke tarihindeki 40 günlük süreç karşılaştırmasında en yüksek geliri bu serinin elde ettiğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor"

Firmanın yıl sonuna kadar 4 milyar dolarlık Galaxy A 2019 satış hedefi bulunuyordu. Hindistan başarısı umutları arttırdı. Yakın zamanda Galaxy A70 ve A80 piyasaya çıkacak. Galaxy A20 ve A40 modelleri de sırada.

Üst seviye pazarda satışları yavaşlamaya başlayan Samsung yeni dönemde fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarda karar kıldı. Galaxy A 2019 serisinin yanında Galaxy M serisi de beğeni topluyor. Ülkemizde Galaxy A50 modeli 2849TL, Galaxy A30 modeli 2299TL ve Galaxy M modeli de 1799TL fiyat etiketi ile satışa başlamıştı. Hali hazırda fiyatlar bir miktar daha düşmüş durumda.


https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A-sales-India_id115350 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
saint42 1 ay en beğenilen
Bu fiyatlar nasıl orta segment oldu anlamıyorum ilk başta telefonlara 10.000 11.000tl rakamlar istendi sonra bu rakamlar çok normalmış gibi alıştık şimdi 3.000 tl telefon dediklerinde sudan ucuz gibi duruyor ilk önce döv sonra kötüsne mum et tatktiği. Kahrolsun kapitalizm.
Bu fiyatlar nasıl orta segment oldu anlamıyorum ilk başta telefonlara 10.000 11.000tl rakamlar istendi sonra bu rakamlar çok normalmış gibi alıştık şimdi 3.000...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medyxnet 1 ay
orta segmentte çok fazla seçenek var ara modeller son kullanıcıların ilk tercihleri arasında her zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gumusr 1 ay
Evet ama Hindastandaki para oligarkların elinde. Hala kast sisteminin kalıntıları var ülkede resmi olarak değilse bile fiili olarak. Bizim ekonomi berbat rezil vaziyette. Tl ye çevirmek çok mantıklı değil ama. Telefon orada çevirme ile 25.000 tl dir ama maaşları 100.000 tl olur. Bize göre fazla ama adamlar %25 i ile telefon almış olurlar aylık maaşlarının. Güzel bi ekonomimiz olsa bu telefonun edeceği para 1000 tl civarı olur ama 2500 tl veriyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Samsung şu sıralar fazla agrasif pazarı çinlilere bırakmak istemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 ay
eskiden hint fakiri diye tabir vardı şimdi o değişti türk fakiri oldu hayırlı uğurlu ola
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 1 ay
Kısa bir süre sonra samsungun orta seviyede Türkiye de lider olarak görebiliriz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saint42 1 ay en beğenilen
Bu fiyatlar nasıl orta segment oldu anlamıyorum ilk başta telefonlara 10.000 11.000tl rakamlar istendi sonra bu rakamlar çok normalmış gibi alıştık şimdi 3.000 tl telefon dediklerinde sudan ucuz gibi duruyor ilk önce döv sonra kötüsne mum et tatktiği. Kahrolsun kapitalizm.
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay saint42
Vergiler bedeller vs ile AKP sayesinde olmustur. Kapitalizm sucu yoktur...
Hindistan'da da Turkiye'deki gibi benzer asiri yuksektir ki bu yuksekligi gelirle kiyaslaninca Turkiye gibi acimasiz.
TL ciddi oranda erimektedir ki en buyuk sebebi de budur ...
Yani dunyada hep Dolar cinsinden fiyatlar kabaca %10 hadi $20 artsin yillar boyunca ama Turkiye'de bu oran kabaca 10 kat denilebilir ... Birim para ile kabaca ele alinca ... Birim maas ta ele alinirsa tabiki ..
Sanirim sen Kapitalizm nedir karistirmis filansin...
Kapitalizm nedir senin yerine bir paylasim yapayim. Kisadir iyi anlamaya calis cunku cok zor

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 ay saint42
Çok normal hocam.
Hindistanda Galaxy A50 19.990 rupi. Türk lirasına çevirirseniz 1660 TL
Bizde ne kadara satılıyor peki 2549.
Yani biz aslında global anlamda geçirdikçe geçiriyoruz. Bu vergi politikasını gözden geçirmemiz lazım. Doğru değil bu iş. İnsanların hevesi kırılsa da inadına gidip cihaz alanlar gördü bu gözler.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 ay
a60 modelide duyuruldu, samsung orta segmenti coşturuyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 ay TearsForFears
Galaxy S10e'yi de kimse almıyor haliyle, S10 serisi arasında %10 civarı istatistiği varmış. Ya tam olsun S10/S10+ alayım diyorlar ya da yeni tanıtılan A serileri tercih edilecektir. Samsung iPhone XR taktiğini denedi ama tutmadı 😂
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2909 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy a 2019 ve
5 etiket daha galaxy a30 galaxy a50 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı 1 ay Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu 1 ay OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı 1 ay 2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı 1 ay Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı 1 ay Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor Sonraki OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu 1 ay Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor 1 ay Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler 1 ay Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım 1 ay Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı 1 ay AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu 1 ay Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek 1 ay Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı 1 ay Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun 1 ay Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak 1 ay Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate 1 ay Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir 1 ay Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek 1 ay Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir 1 ay Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı 1 ay 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu 1 ay Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim