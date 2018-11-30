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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir

Infinity O ekranlı Galaxy A8s, geleneksel kulaklık girişine sahip olmayan ilk Samsung telefon olacak gibi görünüyor. Şirketin yeni telefonda 3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyeceği öne sürüldü.
5 ay
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung orta sınıf telefon stratejisinde bir dizi değişikliğe gidiyor. Birkaç ay önce Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, amiral gemisi telefonlarından önce orta segment telefonlarına odaklanacaklarını söylemişti.
Yakında piyasaya sürülecek Galaxy A8s modelinin Infinity O ekranlı ilk telefon olacağını duymamızın nedeni de bu. Şirket bu ekran tasarımını daha sonra Galaxy S10 modelinde kullanacak. Ayrıca Samsung'un giriş seviyesi Galaxy J, C ve On serilerini sonlandırarak yeni Galaxy M serisi telefonlarını tanıtmayı planladığı bildirdi.
Ayrıca Bkz. "Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek"
Galaxy A8s'in 2019'da piyasaya sürülen ilk Galaxy A serisi telefon olması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre şirket kullanıcıların büyük bir bölümünün hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Sızıntıları ile tanıdığımız MMDDJ isimli Twitter hesabı Samsung Galaxy A8s'in geleneksel 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti.

Henüz resmen açıklanmadı

Neyse ki henüz bu konuda resmi bir açıklama yon ancak haber doğruysa Galaxy A8s şirketin geleneksel kulaklık girişine sahip olmayan ilk telefonu olacak. Şimdiye kadar duyduğumuz kadarı ile akıllı telefon Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek.
Ayrıca 128 GB'lık bir depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Infinity O ekran tasarımı sayesinde yüksek ekran-gövde oranına sahip olacak cihazda 6.4 inçlik ekran yer alacak. Galaxy A8s'in 3.500 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

https://twitter.com/MMDDJ_/status/1068156905078419456 Yorum Yaz
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TearsForFears 5 ay en beğenilen
3.5 kulaklık girişi eskide kalmış bir teknoloji fakat yerini dolduracak güzel bir sistem göremedik. Ben mesela film izlerken müzik dinlerken kulaklık jakının dönmesinden ötürü çıkan cızırtıyı sevmiyorum fakat telefonu aynı anda şarj edip hemde kulaklık takabileceğimiz bir sistem geliştirmeleri lazım.
Telefona gelirsek çok şık gözüküyor ama bildiğimiz gibi Samsung önceki senenin amiral gemisi fiyatına orta segmentte yer alacak telefonlar üretiyor.
3.5 kulaklık girişi eskide kalmış bir teknoloji fakat yerini dolduracak güzel bir sistem göremedik. Ben mesela film izlerken müzik dinlerken kulaklık jakının d...
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mert1907 5 ay
Çentik yerine daha tercih edilebilir duruyor ancak ben hala daha farklı birşeyler yapmalarını bekliyorum.
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TearsForFears 5 ay en beğenilen
3.5 kulaklık girişi eskide kalmış bir teknoloji fakat yerini dolduracak güzel bir sistem göremedik. Ben mesela film izlerken müzik dinlerken kulaklık jakının dönmesinden ötürü çıkan cızırtıyı sevmiyorum fakat telefonu aynı anda şarj edip hemde kulaklık takabileceğimiz bir sistem geliştirmeleri lazım.
Telefona gelirsek çok şık gözüküyor ama bildiğimiz gibi Samsung önceki senenin amiral gemisi fiyatına orta segmentte yer alacak telefonlar üretiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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hömmgüzel 5 ay TearsForFears
İki tane usb-c olsa fena olmaz, ama yer lazım ayağına kaldırıyolar k.girişini.
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