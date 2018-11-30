Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung orta sınıf telefon stratejisinde bir dizi değişikliğe gidiyor. Birkaç ay önce Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, amiral gemisi telefonlarından önce orta segment telefonlarına odaklanacaklarını söylemişti.

Yakında piyasaya sürülecek Galaxy A8s modelinin Infinity O ekranlı ilk telefon olacağını duymamızın nedeni de bu. Şirket bu ekran tasarımını daha sonra Galaxy S10 modelinde kullanacak. Ayrıca Samsung'un giriş seviyesi Galaxy J, C ve On serilerini sonlandırarak yeni Galaxy M serisi telefonlarını tanıtmayı planladığı bildirdi.

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"Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek"

Galaxy A8s'in 2019'da piyasaya sürülen ilk Galaxy A serisi telefon olması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre şirket kullanıcıların büyük bir bölümünün hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Sızıntıları ile tanıdığımız MMDDJ isimli Twitter hesabı Samsung Galaxy A8s'in geleneksel 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti.

Henüz resmen açıklanmadı

Neyse ki henüz bu konuda resmi bir açıklama yon ancak haber doğruysa Galaxy A8s şirketin geleneksel kulaklık girişine sahip olmayan ilk telefonu olacak. Şimdiye kadar duyduğumuz kadarı ile akıllı telefon Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek.

Ayrıca 128 GB'lık bir depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Infinity O ekran tasarımı sayesinde yüksek ekran-gövde oranına sahip olacak cihazda 6.4 inçlik ekran yer alacak. Galaxy A8s'in 3.500 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

https://twitter.com/MMDDJ_/status/1068156905078419456