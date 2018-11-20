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Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek

Samsung'un Ocak ayında tanıtacağı yeni akıllı telefonu Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek. Yayınlanan yeni görseller Galaxy A8s'in oldukça hoş bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.
6 ay
6,8b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği etkinlikte Galaxy A6s ve Galaxy A9s akıllı telefonlarını duyurmuştu. Güney Koreli şirket lansman sırasında önümnüzdeki yıl Ocak ayında tanıtılacak Galaxy A8s modelini de görücüye çıkararak tansiyonu yükseltti.
Ayrıca Bkz. "Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor"
Samsung'un yeni telefonunun Infinity-O olarak adlandırılan yeni bir ekran tasarımı ile gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere bu ekranda çentik yerine kamera deliği var. Bunun dışında cihazla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Galaxy A serisi orta segmente hitap ettiği için fiyatının çok uçuk seviyelerde olmayacağını söyleyebiliriz.

Tasarım şık duruyor

AllAboutSamsung isimli Alman web sitesinin yayınladığı görseller cihazın son derece şık bir tasarım ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Kenardan kenara ekrana sahip olan telefonun sadece ön panelinin alt kısmında bir miktar çerçevenin olduğunu görüyoruz. En büyük değişiklik ise kameranın sol üst köşeye yerleştirilmiş olması.
Samsung'un yola çentiksiz devam etmek istediği görülüyor. Bu yüzden şirket kamera deliğinin ön planda olduğu farklı ekran tasarımları deniyor. Karşımızdaki telefon kısmen çentikli sayılsa da genel tasarım anlamında birçok kişinin hoşuna gidebilir.
Bu arada haberdeki görsellerin şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar temel alınarak hazırlandığını belirtmek gerekir. Ancak daha önce yüksek oranda doğru çıktıkları düşünüldüğünde, kesinlikle göz ardı edilemeyecekleri gibi bir gerçek çıkıyor ortaya.

https://allaboutsamsung.de/2018/11/samsung-galaxy-a8s-moegliche-render-zur-mittelklasse-mit-infinity-o/ Yorum Yaz
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CRoSSBoNeSS 6 ay en beğenilen
Bana kalırsa yeni modellerin en büyük sorunu artık ne çerçeve ne kamera ne de hız. Şu an telefon alırken kafamda soru işareti oluşturacak tek şey saçma sapan ekran en-boy oranları. 16:9 gibi tüm sektörde standart olan bir şeyi neden bilerek isteyerek bozdular anlamıyorum. Şu telefonları kumanda gibi uzatmak yerine sadece çerçeveleri inceltseler ne kadar da güzel olurdu.
Bakın şu linkte standart bir 16:9 ekranlı Mate 10 ve 18.5:9 gibi garabet bir oranla Note 9 var.
i.ytimg.com/...
16:9 olanda tüm içerikler ekrana gayet güzel oturup hiç sorun çıkarmazken Note 9'da şöyle görünüyor:
phandroid.s3.amazonaws.com/...
O yüzden çentikmiş, çerçevesizmiş, nokta kameraymış vs hiç bir anlamı yok bana kalırsa. Telefonun ekranını istediğin gibi kullanamadıktan sonra sıfır çerçeve olsa ne olur?
Bana kalırsa yeni modellerin en büyük sorunu artık ne çerçeve ne kamera ne de hız. Şu an telefon alırken kafamda soru işareti oluşturacak tek şey saçma sapan ek...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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Manhunt Three 6 ay
Bu yıllarda telefonlarda ki tasarım konusunun bu kadar fazla kafalara takılması kadar saçma bir şey yok. Sony ve Htc gibi şirketler olmasa herkes aynı tarz tasarıma sahip telefonlar üretecek sonra da o çok eleştirdiğiniz Sony ve Htc gibi şirketleri çok arayacaksınız.
Bu yıllarda telefonlarda ki tasarım konusunun bu kadar fazla kafalara takılması kadar saçma bir şey yok. Sony ve Htc gibi şirketler olmasa herkes aynı tarz tasa...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Das Boot 6 ay
Eldeki telefon ihtiyaci karsiliyorsa 1 yil yeni cihaz alimini ertelemek yerinde olcak. 2019 da da halen 4g li bir cok cihaz gorcez belki ama 2020 den sonra 5g siz cihaz cikmaz diye tahmin ediyorum.
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Soner Uysal WPREY 6 ay
O çentik ne demek anlamadım uygulamada ya da bekleme modunda orada bir çentik varlığı olacak mı? Yoksa uygulamada o çentik yok mu olacak?
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webliner 6 ay
Bilardo masasının ucunda kalan siyah top gibi
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khytr89 6 ay
Ölü pixel gibi duruyor, kamera ekran altına girene kadar s8 ile başlayan tasarım gelistirilerek devam ettirilmeliydi.
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CRoSSBoNeSS 6 ay en beğenilen
Bana kalırsa yeni modellerin en büyük sorunu artık ne çerçeve ne kamera ne de hız. Şu an telefon alırken kafamda soru işareti oluşturacak tek şey saçma sapan ekran en-boy oranları. 16:9 gibi tüm sektörde standart olan bir şeyi neden bilerek isteyerek bozdular anlamıyorum. Şu telefonları kumanda gibi uzatmak yerine sadece çerçeveleri inceltseler ne kadar da güzel olurdu.
Bakın şu linkte standart bir 16:9 ekranlı Mate 10 ve 18.5:9 gibi garabet bir oranla Note 9 var.
i.ytimg.com/...
16:9 olanda tüm içerikler ekrana gayet güzel oturup hiç sorun çıkarmazken Note 9'da şöyle görünüyor:
phandroid.s3.amazonaws.com/...
O yüzden çentikmiş, çerçevesizmiş, nokta kameraymış vs hiç bir anlamı yok bana kalırsa. Telefonun ekranını istediğin gibi kullanamadıktan sonra sıfır çerçeve olsa ne olur?
4 Yanıt Yanıtla +17
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cabriyo 6 ay CRoSSBoNeSS
note 9 512/8gb ram alacaktım telefondan soğuttun )
1 Yanıt Yanıtla +2
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Hobar 6 ay CRoSSBoNeSS
Attığın resimde soldaki cihaz takoz gibi duruyor bence.
1 Yanıt Yanıtla +3
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veteriner69 6 ay CRoSSBoNeSS
16:9 oranlı Note FE kullanıyorum ve dediklerine aynen katılıyorum. TV lerimiz bile 16:9 iken bu ekran oranları çok saçma.
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DODANLI 6 ay
Boydan boya ekran güzel duruyor. Kenar çerçeve yok gibi. Yalniz alt gizli çerçeve neden olmuş anlamadım.
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hömmgüzel 6 ay DODANLI
Onu bi tamamen kaldıramadılar gitti
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Manhunt Three 6 ay
Bu yıllarda telefonlarda ki tasarım konusunun bu kadar fazla kafalara takılması kadar saçma bir şey yok. Sony ve Htc gibi şirketler olmasa herkes aynı tarz tasarıma sahip telefonlar üretecek sonra da o çok eleştirdiğiniz Sony ve Htc gibi şirketleri çok arayacaksınız.
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Xiaomiseverim 6 ay Manhunt Three
Neye takılalım mesela
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DH Misafiri 6 ay
Gerçekten Harika görünüyor.
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