Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek

Samsung geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği etkinlikte Galaxy A6s ve Galaxy A9s akıllı telefonlarını duyurmuştu. Güney Koreli şirket lansman sırasında önümnüzdeki yıl Ocak ayında tanıtılacak Galaxy A8s modelini de görücüye çıkararak tansiyonu yükseltti.

Ayrıca Bkz.

"Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor"

Samsung'un yeni telefonunun Infinity-O olarak adlandırılan yeni bir ekran tasarımı ile gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere bu ekranda çentik yerine kamera deliği var. Bunun dışında cihazla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Galaxy A serisi orta segmente hitap ettiği için fiyatının çok uçuk seviyelerde olmayacağını söyleyebiliriz.

Tasarım şık duruyor

AllAboutSamsung isimli Alman web sitesinin yayınladığı görseller cihazın son derece şık bir tasarım ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Kenardan kenara ekrana sahip olan telefonun sadece ön panelinin alt kısmında bir miktar çerçevenin olduğunu görüyoruz. En büyük değişiklik ise kameranın sol üst köşeye yerleştirilmiş olması.

Samsung'un yola çentiksiz devam etmek istediği görülüyor. Bu yüzden şirket kamera deliğinin ön planda olduğu farklı ekran tasarımları deniyor. Karşımızdaki telefon kısmen çentikli sayılsa da genel tasarım anlamında birçok kişinin hoşuna gidebilir.

Bu arada haberdeki görsellerin şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar temel alınarak hazırlandığını belirtmek gerekir. Ancak daha önce yüksek oranda doğru çıktıkları düşünüldüğünde, kesinlikle göz ardı edilemeyecekleri gibi bir gerçek çıkıyor ortaya.

https://allaboutsamsung.de/2018/11/samsung-galaxy-a8s-moegliche-render-zur-mittelklasse-mit-infinity-o/