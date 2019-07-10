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Galaxy A90 detaylanıyor

Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi olacak Galaxy A90 akıllı telefonu detaylanıyor. Galaxy A70 tasarımını temel alan model Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilecek.
10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un uzun süredir Galaxy A10e altına konumlanacak uygun fiyatlı bir amiral gemisi hazırlığında olduğu dile getirilse de henüz bir gelişme yaşanmış değil. Bununla birlikte hazırlıkların devam ettiği anlaşılıyor.

Galaxy A90 özellikleri

Amiral gemisinin Galaxy A80 adını alacağı tahmin ediliyordu ancak Galaxy A90 ismi hemen hemen kesin gibi. Geekbench üzerinde ortaya çıkan veriler telefonun Snapdragon 855 yonga seti ile geleceğini doğruluyor.

Samsung SM-A908N model numaralı telefon testlerde 3458 tek çekirdek ve 10852 çok çekirdek skoru elde etmiş. Bu rakamlar diğer amiral gemileri ile hemen hemen aynı seviyede olduğu için iddialar doğru diyebiliriz. Sistem 6GB RAM ile desteklenmiş.

Ayrıca Bkz. "İlk yerli programlanabilir Drone destek arıyor"

Kaynaklar Galaxy A80 modelinin dönebilir kamerası ile seride ayrı bir yer tutacağını belirtiyor. Galaxy A90 ise daha çok Galaxy A70 tasarımını temel alacak ve bir devam modeli gibi olacak. Bataryanın 4500mAh kapasiteli olduğu ve 45W hızlı şarj ile desteklendiği ifade ediliyor.

6.7 inçlik bir ekrana sahip olan telefon 48MP + 8MP +5MP şeklinde üçlü kameraya sahip olacak. Muhtemelen geniş açı ve derinlik desteği mevcut. Global pazarda ise 8MP yerine 12MP çözünürlük geliyor ve Tilt OIS adında gelişmiş bir dengeleme sistemi yer alacak. Ayrıca bu modelin bir de 5G versiyonu tanıtılacak.

Şu anda gündemde Galaxy Note 10 ve Galaxy Tab S6 olduğu için Galaxy A90 daha ileri bir tarihte tanıtılabilir. Bu da IFA 2019 fuarına denk geliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/10/galaxy-a90-geekbench-result-confirms-snapdragon-855-inside/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CanımaKastımVar 10 sa.
Yıl 2020 mAh 5k nın üstüne çıkartamadılar hala 30 dakikada şarj olsa ne arkadaşım telefonu eline alıyorsun 1 gün anca gidiyor. 2 Yılda min. 1000 kez sök tak yapıyorsun şarja.
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