Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2'de ST-Ericsson NovaThor U8500 platformu kullanılmış

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, kimi zaman yayımladığı basın duyurularında akıllı telefonlarının işlemcilerine dair detaylı bilgiye yer vermeyebiliyor. Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan projektör donanımlı Galaxy Beam'in 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle, Galaxy Ace 2'nin ise 800 MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle geleceği biliniyordu.



ST-Ericsson, kısa bir süre önce Samsung'un her iki akıllı telefonunda da NovaThor U8500 platformunun kullanıldığını açıkladı. Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan platform, yüksek bant genişliği sunan LP-DDR2 arayüzü ve Mali 400 grafik birimiyle dikkat çekmekte. Samsung'un, ST-Ericsson ile işbirliğine gittiği ilk akıllı telefonlar Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2 değil. Ocak ayında tanıtılan Galaxy S Advance'de bu platforma rastlamıştık.



http://www.stericsson.com/press_releases/PR_Samsung_U8500.jsp