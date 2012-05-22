Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2'de ST-Ericsson NovaThor U8500 platformu kullanılmış

7 yıl
14,9b
1
10
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2'de ST-Ericsson NovaThor U8500 platformu kullanılmış
Tam Boyutta Gör
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, kimi zaman yayımladığı basın duyurularında akıllı telefonlarının işlemcilerine dair detaylı bilgiye yer vermeyebiliyor. Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan projektör donanımlı Galaxy Beam'in 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle, Galaxy Ace 2'nin ise 800 MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle geleceği biliniyordu.
ST-Ericsson, kısa bir süre önce Samsung'un her iki akıllı telefonunda da NovaThor U8500 platformunun kullanıldığını açıkladı. Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan platform, yüksek bant genişliği sunan LP-DDR2 arayüzü ve Mali 400 grafik birimiyle dikkat çekmekte. Samsung'un, ST-Ericsson ile işbirliğine gittiği ilk akıllı telefonlar Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2 değil. Ocak ayında tanıtılan Galaxy S Advance'de bu platforma rastlamıştık.
Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2'de ST-Ericsson NovaThor U8500 platformu kullanılmış
Tam Boyutta Gör

http://www.stericsson.com/press_releases/PR_Samsung_U8500.jsp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 7 yıl
S beamin fiyatını merak ediyorum projektör var diye çok yüksek fiyattan satarlarsa istedikleri satış grafiğini yakalayamazlar diye düşünüyorum.
Yalnız projektörün özellikleri gerçekten güzel 50inçe kadar görüntüyü yansıtabiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tabi ki bunun şarja büyük bir etkisi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 7 yıl
Ace 2 tam benim hayalimdeki telefon I9000 var şuan ama nedense bana büyük geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 7 yıl
Fiyat/Performans olur herhalde bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACE 2012 7 yıl
başlıkta bahsedilen işlemci kullanılmış ise ACE 2 de bu işlemci sayesinde ACE 2 nin işlemcisi rahatlıkla 1GHZ çıkarılabilecek ve 720p HD video kaydı 1080p fulHD ye yükseltilebiliyor (hani normal aceler 2.2 froyoda 320*240 video kaydederken 2.3.3 de 640*480 olmuştu onun gibi bir şey)
bence kaçırılmayacak telefon gibi duruyor. ama 1000 tl den aşağı olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXaeL@DH 7 yıl
Umarım 500-600TL civarı olur da alırız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kozmak 7 yıl eXaeL@DH
eXaeL@DH

Umarım 500-600TL civarı olur da alırız.

gönül ister ki öyle olsun ancak yurt dışı satış fiyatı bile o seviyede olmaz, ace plus 800tl civarına satılırken ace 2 900tl civarında çıkar en az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACE 2012 7 yıl
Orta segmentde telefon yapacaz derken apartmislar fiyatini abartmasalar bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
latagdab 7 yıl
Sony nin 2012 Xperialarda kullandığı platform ile aynı hadi hayırlısı bakalım bunlar performans kapışması yapacak o zaman. bakalım hangileri daha stabil olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realwest 7 yıl
Bu telefonlar çok tutacak.
Fiyat performans çok iyi olacağa benziyor.
Biraz daha tasarım iyi oldumu tamamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainblackk 7 yıl
ozaman telefonların oynatamayacağı oyun yok zaten 1 ghze owerclock edilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14870 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Silicon Power ile SSD sürücüler, USB bellekler ve taşınabilir diskleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim