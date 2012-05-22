Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2'de ST-Ericsson NovaThor U8500 platformu kullanılmış

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, kimi zaman yayımladığı basın duyurularında akıllı telefonlarının işlemcilerine dair detaylı bilgiye yer vermeyebiliyor. Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan projektör donanımlı Galaxy Beam'in 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle, Galaxy Ace 2'nin ise 800 MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyle geleceği biliniyordu.
ST-Ericsson, kısa bir süre önce Samsung'un her iki akıllı telefonunda da NovaThor U8500 platformunun kullanıldığını açıkladı. Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan platform, yüksek bant genişliği sunan LP-DDR2 arayüzü ve Mali 400 grafik birimiyle dikkat çekmekte. Samsung'un, ST-Ericsson ile işbirliğine gittiği ilk akıllı telefonlar Galaxy Beam ve Galaxy Ace 2 değil. Ocak ayında tanıtılan Galaxy S Advance'de bu platforma rastlamıştık.
http://www.stericsson.com/press_releases/PR_Samsung_U8500.jsp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yalnız projektörün özellikleri gerçekten güzel 50inçe kadar görüntüyü yansıtabiliyor.
Tabi ki bunun şarja büyük bir etkisi olacaktır.
bence kaçırılmayacak telefon gibi duruyor. ama 1000 tl den aşağı olmaz
gönül ister ki öyle olsun ancak yurt dışı satış fiyatı bile o seviyede olmaz, ace plus 800tl civarına satılırken ace 2 900tl civarında çıkar en az
Fiyat performans çok iyi olacağa benziyor.
Biraz daha tasarım iyi oldumu tamamdır.