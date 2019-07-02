DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum

“Utanç verici”
DJ Koh, bu durum oldukça utanç verici olduğunu söylüyor. Normal şartlarda Nisan ayında çıkması beklenen Galaxy Fold’un yeni çıkış tarihi hakkında yine herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak 2.000 adet Galaxy Fold modelinin test edildiği belirtildi. Bu testler dolayısıyla DJ Koh, kullanıcılardan biraz daha zaman istiyor. Son olarak “Katlanabilir telefonlarla ilgili bir şeyi gözden kaçırdım ama şu an toparlanma sürecindeyiz.” diyen yönetici, genel olarak hatada payının büyük olduğunu belirtiyor.Ayrıca Bkz. "OneDrive Personal Vault duyuruldu"
Royole FlexPai modelini saymazsak, Samsung Galaxy Fold ilk katlanabilir telefon olarak karşımıza çıktı. Rakibi Huawei’den önce raflarda olmayı amaçlıyordu ancak yaşadığı sorunlar önünü kesti. Huawei de Samsung’un yaşadığı problemlerden dolayı daha fazla test yapmak amacıyla katlanabilir telefonu Mate X’in çıkışını ertelediğini açıkladı. Görünen o ki katlanabilir telefonlar için biraz daha beklememiz gerekecek.
https://www.theverge.com/2019/7/1/20677486/galaxy-fold-launch-embarrassing-ceo-dj-koh-foldable-phone Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iptal edilecek aylar onecesinden paylastim . Kademe kademe alistira alistira bu tur aciklamalar akabininde iptal edilecek ... Turkiye de onsiparis basvurusu yapmistim enteresan ses seda yok .
Yirtilan ekrani ne yapsan bundan sonra kurtarmaz anca koklu tasarim degisikligi ile belki derim :) .
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