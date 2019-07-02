DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum

Samsung’un Galaxy Fold ile yaşadığı sorunlar firma içerisinde yansımalarına devam ediyor. Cihazda yaşanan ekran problemlerinin giderildiği ve çıkışa hazır olduğu yönünde bazı duyumlar alınsa da çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsung CEO'su DJ Koh, Galaxy Fold’un çıkışı için acele ettiğini ve hazır olmadan tanıtılmasına sebep olduğunu itiraf etti.

“Utanç verici”

DJ Koh, bu durum oldukça utanç verici olduğunu söylüyor. Normal şartlarda Nisan ayında çıkması beklenen Galaxy Fold’un yeni çıkış tarihi hakkında yine herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak 2.000 adet Galaxy Fold modelinin test edildiği belirtildi. Bu testler dolayısıyla DJ Koh, kullanıcılardan biraz daha zaman istiyor. Son olarak “Katlanabilir telefonlarla ilgili bir şeyi gözden kaçırdım ama şu an toparlanma sürecindeyiz.” diyen yönetici, genel olarak hatada payının büyük olduğunu belirtiyor.

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Royole FlexPai modelini saymazsak, Samsung Galaxy Fold ilk katlanabilir telefon olarak karşımıza çıktı. Rakibi Huawei’den önce raflarda olmayı amaçlıyordu ancak yaşadığı sorunlar önünü kesti. Huawei de Samsung’un yaşadığı problemlerden dolayı daha fazla test yapmak amacıyla katlanabilir telefonu Mate X’in çıkışını ertelediğini açıkladı. Görünen o ki katlanabilir telefonlar için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://www.theverge.com/2019/7/1/20677486/galaxy-fold-launch-embarrassing-ceo-dj-koh-foldable-phone