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DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum

Samsung CEO’su DJ Koh, Galaxy Fold modelinin çıkması için acele ettiğini ve bunun hazır olmadan tanıtmalarına sebebiyet verdiğini itiraf etti. Durumu utanç verici olarak tanımlıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum
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Samsung’un Galaxy Fold ile yaşadığı sorunlar firma içerisinde yansımalarına devam ediyor. Cihazda yaşanan ekran problemlerinin giderildiği ve çıkışa hazır olduğu yönünde bazı duyumlar alınsa da çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsung CEO'su DJ Koh, Galaxy Fold’un çıkışı için acele ettiğini ve hazır olmadan tanıtılmasına sebep olduğunu itiraf etti.

“Utanç verici”

DJ Koh, bu durum oldukça utanç verici olduğunu söylüyor. Normal şartlarda Nisan ayında çıkması beklenen Galaxy Fold’un yeni çıkış tarihi hakkında yine herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak 2.000 adet Galaxy Fold modelinin test edildiği belirtildi. Bu testler dolayısıyla DJ Koh, kullanıcılardan biraz daha zaman istiyor. Son olarak “Katlanabilir telefonlarla ilgili bir şeyi gözden kaçırdım ama şu an toparlanma sürecindeyiz.” diyen yönetici, genel olarak hatada payının büyük olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "OneDrive Personal Vault duyuruldu"

Royole FlexPai modelini saymazsak, Samsung Galaxy Fold ilk katlanabilir telefon olarak karşımıza çıktı. Rakibi Huawei’den önce raflarda olmayı amaçlıyordu ancak yaşadığı sorunlar önünü kesti. Huawei de Samsung’un yaşadığı problemlerden dolayı daha fazla test yapmak amacıyla katlanabilir telefonu Mate X’in çıkışını ertelediğini açıkladı. Görünen o ki katlanabilir telefonlar için biraz daha beklememiz gerekecek. 


https://www.theverge.com/2019/7/1/20677486/galaxy-fold-launch-embarrassing-ceo-dj-koh-foldable-phone Yorum Yaz
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num 5 gün en beğenilen
DJ'i CEO yaparsan olacağı bu. :P
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WB 5 gün
Hemen harakiri yapmali..
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Henkan 4 gün yeni yorumcu
Vista'da bile beter bir başarısızlık örneğiydi.
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yc#1 4 gün
Türkiye'de olsa "Kandırıldık, aldanmışız" der işin içinden çıkardı.
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kymelria 4 gün
En azından çıkıp dürüstçe hatasını kabul ediyor. "siz telefonu tutmayı bilmiyorsunuz" diyen ceoları da gördük.
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Sharparrow 5 gün
Benzer bir durum Türkiye'de olsaydı bir ceo ne yapardı? Suçunu kabullenir miydi? Hemen söyliyim: tabi ki hayır! Sırf bu yüzden kaç kişi işten çıkarılırdı hemde tazminatsız. Hatasını kabul etcek öyle mi? Bizde böyle erdemli bir ceo gösterin ertesi gün boğaz köprüsünden aşağı atlarım. Çalışanlara baskı hakaret dayatma işten çıkarmalar ... daha neler olurdu neler. Bizim Türk yöneticiler aşırı ego sahibidirler. Türkiye'nin eskiden hasta adam olarak görülmesinden kaynaklı, yurt dışında adam yerine konulmayan insanların yaşadığı aşağılık psikolojisi, yurt içinde kendilerine yöneticilik verilince bir taraflarının kalkmasıyka sonuçlanırdı. Toplum olarak hâlâ bu aşağılık psikolojisini atamadığımız için yöneticilerimize ise agoist olarak yansıyor. "Nasıl yani ben olamam, ben her şeyi bilirim, muhasebeden de anlarım, insan kaynaklarından da, finanstanda anlarım satın almadan satmadan üretimden her şeyden anlarlar. Aşırı egoisttirler. Mesela kaçınız denk geldi bilmem bir ş görüşmesine gidersiniz insan kaynakları yanında müdür de orada olur.. sorarsın sizin buradaki göreviniz? Müdürüm.. beyfendinin? İnsan kaynakları... Madem insan kaynakları burada siz ne yapıyorsunuz???? Öhöö hööö sen benle ne biçim konuşuyorsun havaları... Zaten işe alımda insan kaynakları müdürünün yanında durarak adama resmen sen anlamazsın beceremezsin demeye getirmişsin sende girmişsin mülakata beyinsiz herif... Neyse yaa.. bu ülkede profesyonel bir yönetim anlayışı yok.. en azından Türklerden olmaz. Bu ülkedeki yabancı şirketlerde gördüm ama işi Türkler eline aldıkça .ıçıp sıvıyorlar...
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susesa 5 gün
Sorumluluğu üzerine alması olgun bir tavır. Darısı bizimkilerin başına
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WB 5 gün
Hemen harakiri yapmali..
1 Yanıt Yanıtla +6
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fuckulteli 5 gün WB
Yanlış yapar..
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num 5 gün en beğenilen
DJ'i CEO yaparsan olacağı bu. :P
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smart1978 5 gün
Shame on you !
Iptal edilecek aylar onecesinden paylastim . Kademe kademe alistira alistira bu tur aciklamalar akabininde iptal edilecek ... Turkiye de onsiparis basvurusu yapmistim enteresan ses seda yok .
Yirtilan ekrani ne yapsan bundan sonra kurtarmaz anca koklu tasarim degisikligi ile belki derim :) .
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intel7mix 5 gün
Cihaz da sorun çıkmasa, böyle bir açıklama yapılır mıydı.
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torenbolen 5 gün intel7mix
O zaman da derlerdi, işte aslında beta aşamasındaydı cihaz ama o kadar sağlam yapmışız ki tuttu hemen.
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Berringer 5 gün
shame you !!!
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samsung, galaxy fold ve
5 etiket daha samsung katlanabilir telefon dj koh Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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