Galaxy Nexus'un Google Play'deki satışı durduruldu, önümüzdeki hafta Android 4.1 Jelly Bean ile tekrar geliyor





Apple, kısa süre önce Galaxy Nexus için geçici satış yasağı getirme hakkı kazanmıştı. Bugün 96 milyon dolarlık tahvili ödeyen Cupertino merkezli üretici, Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerinin amiral gemi telefonunu Amerika'da resmen yasakladı.

Yasak gelmesiyle birlikte perakendeciler ellerindeki stok tükenene kadar satışı sürdürecek ve aksi bir karar açıklanmadığı sürece satış tekrar başlamayacak. Mart'ta 399$'dan listelenen ve I/O 2012 kapsamında fiyatı 349$'a düşürülen Google Play'deki Galaxy Nexus ilanı da artık satışa kapatıldı.

Mağazadaki satış sayfasında, satışın önümüzdeki hafta Android 4.1 Jelly Bean versiyonuyla tekrar başlayacağı müjdelenmiş. Google'dan bazı isimlerle irtibata geçen The Verge sitesi, bir OTA yazılım güncellemesinin de yolda olduğu bilgisine ulaşmış. Apple'ın bütünleşik arama patentini ihlal ettiği gerekçesiyle tedbir amaçlı yasaklanan Galaxy Nexus, bu kararın satışını engellememesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir paketle yamalanacak. Güncellemenin önümüzdeki saatlerde Amerika'daki bütün operatörlerin ve farklı modellerin kullanıcılarına ulaşmaya başlayacağı bildirildi.

Google, Galaxy Nexus'un yazılımından sadece internet ile ilgili bazı arama özellikleri kısıtlanacak, ana ekrandaki arama çubuğu kaldırılacak. Yazılımın diğer kısımları ve Android 4.1 Jelly Bean'e eşlik edecek Google Now gibi hizmetler bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Apple'ın Galaxy Nexus için açtığı davanın ilk duruşması bu ay içerisinde düzenlenecek. Fakat Google, ikinci bir karar alınana kadar satışını durdurmak yerine ne yapılması gerekiyorsa yerine getirerek bir hafta içerisinde tekrar müşterilerini Galaxy Nexus ile buluşturacak.

http://www.theverge.com/2012/7/3/3136336/galaxy-nexus-no-longer-available-to-purchase-from-google-play-website