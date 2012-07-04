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Galaxy Nexus'un Google Play'deki satışı durduruldu, önümüzdeki hafta Android 4.1 Jelly Bean ile tekrar geliyor

Apple, kısa süre önce Galaxy Nexus için geçici satış yasağı getirme hakkı kazanmıştı. Bugün 96 milyon dolarlık tahvili ödeyen Cupertino merkezli üretici, Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerinin
7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, kısa süre önce Galaxy Nexus için geçici satış yasağı getirme hakkı kazanmıştı. Bugün 96 milyon dolarlık tahvili ödeyen Cupertino merkezli üretici, Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerinin amiral gemi telefonunu Amerika'da resmen yasakladı.
Yasak gelmesiyle birlikte perakendeciler ellerindeki stok tükenene kadar satışı sürdürecek ve aksi bir karar açıklanmadığı sürece satış tekrar başlamayacak. Mart'ta 399$'dan listelenen ve I/O 2012 kapsamında fiyatı 349$'a düşürülen Google Play'deki Galaxy Nexus ilanı da artık satışa kapatıldı.
Mağazadaki satış sayfasında, satışın önümüzdeki hafta Android 4.1 Jelly Bean versiyonuyla tekrar başlayacağı müjdelenmiş. Google'dan bazı isimlerle irtibata geçen The Verge sitesi, bir OTA yazılım güncellemesinin de yolda olduğu bilgisine ulaşmış. Apple'ın bütünleşik arama patentini ihlal ettiği gerekçesiyle tedbir amaçlı yasaklanan Galaxy Nexus, bu kararın satışını engellememesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir paketle yamalanacak. Güncellemenin önümüzdeki saatlerde Amerika'daki bütün operatörlerin ve farklı modellerin kullanıcılarına ulaşmaya başlayacağı bildirildi.
Google, Galaxy Nexus'un yazılımından sadece internet ile ilgili bazı arama özellikleri kısıtlanacak, ana ekrandaki arama çubuğu kaldırılacak. Yazılımın diğer kısımları ve Android 4.1 Jelly Bean'e eşlik edecek Google Now gibi hizmetler bu düzenlemeden etkilenmeyecek.
Apple'ın Galaxy Nexus için açtığı davanın ilk duruşması bu ay içerisinde düzenlenecek. Fakat Google, ikinci bir karar alınana kadar satışını durdurmak yerine ne yapılması gerekiyorsa yerine getirerek bir hafta içerisinde tekrar müşterilerini Galaxy Nexus ile buluşturacak.

http://www.theverge.com/2012/7/3/3136336/galaxy-nexus-no-longer-available-to-purchase-from-google-play-website Yorum Yaz
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Google'ı seviyorum Apple'dan bencil bir firma olması nedeniyle nefret ediyorum... ama bu sıkıntı bir şekilde tatlıya bağlanacağı için Google a güvenim tam umarım yakın zamanda amerika'dan tanıdık bulup Galaxy Nexus temin etme şansımız olur...

her yorumumda dile getiriyorum 349 dolar a dünyanın bir yerinde öyle yada böyle sebepten Galaxy Nexus satılabildiğini gördükten sonra yani o özellikte bir cihazın Türkiyedeki kur ile 650 - 700 lira denk gelmesi bana ne HTC One X i ne Galaxy S III ü ne de diğer telefonları sevdirebilir çünkü zaten ülkemizde tüm elektronik cihazlar için aşırı para ödüyoruz sırf telefon 4 çekirdek diye 2000 lira bayacak değilim ki 6 8 ay sonra demode olacak bir cihaz...

Teknolojiye verilen para kullanılabilirlikle orantılı olmalı mantığıma göre... ayrıca 700 liraya Türkiye de anca Galaxy Wonder satılıyor bunuda göz önünde bulundurmak lazım...
Google'ı seviyorum Apple'dan bencil bir firma olması nedeniyle nefret ediyorum... ama bu sıkıntı bir şekilde tatlıya bağlanacağı için Google a güvenim tam umar...
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baba1993 7 yıl
2.el galaxy s parasına nexus alıyolar adamlar
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Umutcan 7 yıl
Nexuslar uygun fiyat, kalite ve %100 marka/yazılım desteği ile piyasaya bomba gibi geliyorlar. (Varolan galaxy nexus için de indirim söz konusu)
Abd'de bu yüzden epey pazar farkı oluşacaktır, diğer firmaları da indirim yapmaya zorlayacağından rakip firmalardan dava vb. agresif hareketler beklemek doğal.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu gerçekten çok iyi olmuş, Nexus'u ICS ile çıkarıp Jelly Bean'ı uzun bir süre zarfında ittire kaktıra vereceğinde yerli zamanında kullanıcıyı tatmin edeceği vede bazı aksaklar yüzünden böyle yapması gerçekten güzel olmuş her firmadan böyle birşey beklerim açıckası..
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darkaura 7 yıl
simdi apple bu yasakdan ne kadar karli cikti. yasak 1-2 hafta bile surmeyecek ama nexus parayla yapamiyacagi reklami yapti. uzerinede google madur sempatisi kazandi.
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RAN7843 7 yıl
Appel i baya etkiliyecek bu olay ama nafile boşu boşuna çırpınmasın birileride o ekmekten lokma koparacakkk hadi aslanlarım bu cihazı 1 ayda sürse insanlar bekleyeceğinden eminimmmmmm bende google cihazı alacam ama benim sıtandartım 4.7 ila 5 inç arası ve telefon ve media odaklı amatör işi yani
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Google Chrome 7 yıl
Her seferinde yeni bir android güncellemesini hiç sevmiyorum. Satışı durdurup 4.1 ile tekrar piyasaya çıkarmak? Garip
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FlyingUnderpants 7 yıl
Galaxy Nexus cidden çok mantıklı.
Güçlü donanım ve Google tarafından sürekli güncel yazılımı alabilmesi çok büyük artı.
$350 ise çok ucuz sahiden.
Yurt dışına çıkan 2 tane satın alsın. Birini kullanıp diğerini 1200 liraya satsın. Kendi telefonu bedavaya gelir.
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Legendery 7 yıl
Google'u bu yüzden seviyorum.
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General. 7 yıl
Amerika demokrasiylemi yönetiliyor acaba merak ettim ?
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Google'ı seviyorum Apple'dan bencil bir firma olması nedeniyle nefret ediyorum... ama bu sıkıntı bir şekilde tatlıya bağlanacağı için Google a güvenim tam umarım yakın zamanda amerika'dan tanıdık bulup Galaxy Nexus temin etme şansımız olur...

her yorumumda dile getiriyorum 349 dolar a dünyanın bir yerinde öyle yada böyle sebepten Galaxy Nexus satılabildiğini gördükten sonra yani o özellikte bir cihazın Türkiyedeki kur ile 650 - 700 lira denk gelmesi bana ne HTC One X i ne Galaxy S III ü ne de diğer telefonları sevdirebilir çünkü zaten ülkemizde tüm elektronik cihazlar için aşırı para ödüyoruz sırf telefon 4 çekirdek diye 2000 lira bayacak değilim ki 6 8 ay sonra demode olacak bir cihaz...

Teknolojiye verilen para kullanılabilirlikle orantılı olmalı mantığıma göre... ayrıca 700 liraya Türkiye de anca Galaxy Wonder satılıyor bunuda göz önünde bulundurmak lazım...
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