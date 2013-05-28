Galaxy Note 3, Qualcomm'un Snapdragon 800 yongasıyla donatılabilir





Mikro işlemci pazarında üçüncülüğe kadar yükselen Samsung'un, üçüncü nesil telefon-tablet melezi Galaxy Note 3'te önceki yıllardan farklı bir yarı iletken donanım tercihinde bulunacağı iddia ediliyor. ZDNet.co.kr okuyucularıyla paylaştığı son haberde, Güney Koreli üreticinin 6 inçlik çözümüne Qualcomm'un Snapdragon 800 çipsetinin güç vereceğini ileri sürdü. LG, Patench ve Sony gibi üreticilerin de 2013 ikinci yarısını hedef alan amiral gemi çözümlerinde kullanmayı planladığı Snapdragon 800, Qualcomm'un kendi tasarladığı 2.3GHz saat hızına ulaşabilen Krait 400 işlemcisi ve yeni nesil Adreno 330 mobil GPU'sunu bünyesinde barındırıyor. CES 2013 kapsamında tanıtılan bu yongada sistemin ayrıca, güç tüketimini yarı yarıya azalttığı gibi performansı da katlayan TSMC'nin 28HPM teknolojisi yle üretilen ilk çözüm olacağı biliniyor.

Halihazırda Galaxy S4'ün uluslararası sürümü ve bazı bölgesel versiyonlarında kullanılan Exynos 5 Octa'nın seri üretiminde bazı sıkıntıların yaşandığı bildiriliyor. Bu nedenle Galaxy S4 adıyla sattığı ürünlerin büyük çoğunluğunda Snapdragon 600'e yer veren ve bazı bölgelerde bu seçenek dışında bir tercihi olmadığı için rakibine yönelen Samsung, en yeni kablosuz iletişim teknolojilerini tek çipte toplayarak güç tüketimini büyük ölçüde azaltan Qualcomm'un mobil sektörde rakipsiz olması nedeniyle Note 3'te de San Diego merkezli yarı iletken devine yönelecek gibi görünüyor. Bu ay seri üretimine başlanan Snapdragon 800, muhtemelen yaz aylarında tanıtılacak yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kendine yer bulacak. Ultra HD 4K video oynatma kabiliyeti, 300Mbps mobil veri indirme, 75Mbps mobil veri yükleme hızı desteği, LPDDR3 bellek ve daha birçok fonksiyona sahip Snapdragon 800'ü cazip kılan bir diğer husus ise; her yönüyle gerçekten yeni nesil bir donanım parçası olması.

Daha fazla işlem performansı, grafik performansı, yeni nesil grafik API'larına destek, düşük güç tüketimi, çok sayıda kablosuz iletişim teknolojisine ayrı bir donanım olmadan destek sunabilme imkanı ve çok daha ucuz satış fiyatı ile Samsung'un Exynos 5 Octa donanımını geride bırakan Snapdragon 800 MSM8974'ün Note 3'te kullanılıp kullanılmayacağı kesinleşmiş olmasa da; LG ve Sony gibi mobil sektörün iki büyük isminin Qualcomm'un en güçlü yongada sistemiyle yılın ikinci yarısında tüketicilerin karşısına çıkacağı biliniyor. Çinli ZTE, Xiaomi, Oppo da aynı çipi ürünlerine entegre edecek. Bu hususta Samsung'un tercihini kendi ürünü mü yoksa çok daha cazip olan Qualcomm'dan yana mı kullanacağı Eylül'de düzenlenecek IFA 2013'te belli olacak.

http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20130528141304