Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note 3, Qualcomm'un Snapdragon 800 yongasıyla donatılabilir

5 yıl
1b
1
56
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Note 3, Qualcomm'un Snapdragon 800 yongasıyla donatılabilir

Mikro işlemci pazarında üçüncülüğe kadar yükselen Samsung'un, üçüncü nesil telefon-tablet melezi Galaxy Note 3'te önceki yıllardan farklı bir yarı iletken donanım tercihinde bulunacağı iddia ediliyor. ZDNet.co.kr okuyucularıyla paylaştığı son haberde, Güney Koreli üreticinin 6 inçlik çözümüne Qualcomm'un Snapdragon 800 çipsetinin güç vereceğini ileri sürdü. LG, Patench ve Sony gibi üreticilerin de 2013 ikinci yarısını hedef alan amiral gemi çözümlerinde kullanmayı planladığı Snapdragon 800, Qualcomm'un kendi tasarladığı 2.3GHz saat hızına ulaşabilen Krait 400 işlemcisi ve yeni nesil Adreno 330 mobil GPU'sunu bünyesinde barındırıyor. CES 2013 kapsamında tanıtılan bu yongada sistemin ayrıca, güç tüketimini yarı yarıya azalttığı gibi performansı da katlayan TSMC'nin 28HPM teknolojisiyle üretilen ilk çözüm olacağı biliniyor.
Halihazırda Galaxy S4'ün uluslararası sürümü ve bazı bölgesel versiyonlarında kullanılan Exynos 5 Octa'nın seri üretiminde bazı sıkıntıların yaşandığı bildiriliyor. Bu nedenle Galaxy S4 adıyla sattığı ürünlerin büyük çoğunluğunda Snapdragon 600'e yer veren ve bazı bölgelerde bu seçenek dışında bir tercihi olmadığı için rakibine yönelen Samsung, en yeni kablosuz iletişim teknolojilerini tek çipte toplayarak güç tüketimini büyük ölçüde azaltan Qualcomm'un mobil sektörde rakipsiz olması nedeniyle Note 3'te de San Diego merkezli yarı iletken devine yönelecek gibi görünüyor. Bu ay seri üretimine başlanan Snapdragon 800, muhtemelen yaz aylarında tanıtılacak yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kendine yer bulacak. Ultra HD 4K video oynatma kabiliyeti, 300Mbps mobil veri indirme, 75Mbps mobil veri yükleme hızı desteği, LPDDR3 bellek ve daha birçok fonksiyona sahip Snapdragon 800'ü cazip kılan bir diğer husus ise; her yönüyle gerçekten yeni nesil bir donanım parçası olması.  
Daha fazla işlem performansı, grafik performansı, yeni nesil grafik API'larına destek, düşük güç tüketimi, çok sayıda kablosuz iletişim teknolojisine ayrı bir donanım olmadan destek sunabilme imkanı ve çok daha ucuz satış fiyatı ile Samsung'un Exynos 5 Octa donanımını geride bırakan Snapdragon 800 MSM8974'ün Note 3'te kullanılıp kullanılmayacağı kesinleşmiş olmasa da; LG ve Sony gibi mobil sektörün iki büyük isminin Qualcomm'un en güçlü yongada sistemiyle yılın ikinci yarısında tüketicilerin karşısına çıkacağı biliniyor. Çinli ZTE, Xiaomi, Oppo da aynı çipi ürünlerine entegre edecek. Bu hususta Samsung'un tercihini kendi ürünü mü yoksa çok daha cazip olan Qualcomm'dan yana mı kullanacağı Eylül'de düzenlenecek IFA 2013'te belli olacak.

http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20130528141304 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 5 yıl en beğenilen
Aynı terane geçen sene S Pro işlemci için söyleniyordu forumda bayram havası esiyordu vay Dört çekirdekli işlemci konsol seviyesinde performans veren Adreno 320 cart curt ne oldu oda tatmin etmedi insanları artı o donanım bile Androide yetmedi bahsi geçen donanım özelikleri insanı heyecanlandırmaya bile yetiyor lakin insanoğlu doyumsuz bunada bir kılıf bulur yine daha iyisini isteyecek şunu da ekliyim eskisi gibi Android haberleri beni heyecanlandırmıyor tam bir para tuzağı güncelleme yok ikinci el fiyatı berbat sürekli yeni telefon çıkıyor vs vs neyse iyi geceler herkese.
Aynı terane geçen sene S Pro işlemci için söyleniyordu forumda bayram havası esiyordu vay Dört çekirdekli işlemci konsol seviyesinde performans veren Adreno 320...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
Bu resime ne zaman baksam, adam öksürüyor eliyle ağzını tutuyor zannediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TroppX 5 yıl
bir şekilde s800 lü cihaz modeli almalı samsung işlemcisine güvenmiyorum :(
2 yıla gelir bize de LTE...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
ya bırak bu remleri arkamda htc one güçleri yav htc şunlara azcık tasarımcı gönder tipe bak samsungun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gukama 5 yıl
Benim pcden daha fazla indirme ve yükleme hız kapasitesine sahip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
stalker(1979)
Adamın elindeki note 2 mi? acaba. İnşallah snapdragon 800 ile gelir. 4 k videoda gözüm yok (zaten 4 k ekran lazım izlemek için) full hd 60 kare saniyede video çeksin o da yeter.

4k da gözüm yok demişsin zaten 4k çıkmayacak snapdragon 800 4k destekliyor. Haberde de bu yazılmış zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Math. 5 yıl
O boyutta alacak adam ya is adamı ya aptal.
kardesim tablet ihtiyacin varsa tablet telefonsa telefon al nedir bu teknoloji manyakligi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 5 yıl Math.
Math.
O boyutta alacak adam ya is adamı ya aptal.
kardesim tablet ihtiyacin varsa tablet telefonsa telefon al nedir bu teknoloji manyakligi


Siz ne oluyorsunuz ki ürünü tercih edecek kişiyi aptal diye lanse ediyorsunuz? Is adamının telefonda yaptıklarını normal insanlar yapmıyor mu? İnternete girmek email atmak sadece iş adamlarının mı işi? Kendi istek ve vizyonunuz kısıtlı diye başkalarına dil uzatmayin, komik duruma düşüyorsunuz!
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 5 yıl
stalker(1979)
stalker(1979) Adamın elindeki note 2 mi? acaba. İnşallah snapdragon 800 ile gelir. 4 k videoda gözüm yok (zaten 4 k ekran lazım izlemek için) full hd 60 kare saniyede video çeksin o da yeter.
eksi alacak ne yazdım merak ettim doğrusu

nötrledim kardeşim merak etme bens eni - lerde bırakmam :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 5 yıl
:) s800 olursa gerçekten iyi olur s4 ü sırf grafik performası yüzünden almadım adreno 330 %30-%40 daha performaslı olduğunu söylüyorlar 320 den en azindan nfsmw ve batman gibi oyunları fazla takılmadan 1080p oynayabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
İyi haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 5 yıl
FullHD 6" ekran (Kasa Note2 kadar) + Snapdragon 800 + 4000mAh veya üzeri pil.. Böyle olursa başka telefona yan gözle bile bakmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marduk 5 yıl
Suan note kullaniyorum. Islemcide gozum yok ama
samsungun bir tanitimda yaptigi incecik bukulebilir ekranli telefonlar ne zaman cikar acaba. Buyuk bir pil ve incecik ekran harika olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men
Bu resime ne zaman baksam, adam öksürüyor eliyle ağzını tutuyor zannediyorum.

Sen öyle yazana kadar ben de öyle sanıyordum. Senin yazını okuyunca yukarı çıkıp resme baktım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl
Adamın elindeki note 2 mi? acaba. İnşallah snapdragon 800 ile gelir. 4 k video'da gözüm yok (zaten 4 k ekran lazım izlemek için) full hd 60 kare saniyede video çeksin o da yeter.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Adamın elindeki note 2 mi? acaba. İnşallah snapdragon 800 ile gelir. 4 k video'da gözüm yok (zaten 4 k ekran lazım izlemek için) full hd 60 kare saniyede video çeksin o da yeter.

eksi alacak ne yazdım merak ettim doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1040 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, qualcomm ve
2 etiket daha samsung İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim