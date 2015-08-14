Galaxy Note 5 kamera örnekleri yayınladı

Samsung yeni tepe modelleri Note 5 ve Galaxy S6 Edge'yi kısa bir süre önce tanıttı. Yeni modeller daha önce tanıtılan S6 modeli ile bir çok konuda aynı teknik özelliklere sahip. Bu benzerliklerden birisi de 16 MP kamera. Görünen o ki şirket bir çok kişi tarafından beğenilen kamerayı değiştirmeye gerek duymamış ve yeni modellerinde de kullanmış.

Ancak kamera yazılımında bazı değişiklikler olduğunu biliyoruz. Kamera uygulamasına bazı yenilikler eklense bunların fotoğraf kalitesine etki edip etmeyeceği merak konusuydu. Aşağıdaki galeride Note 5 ile çekilen fotoğrafları görüntüleyerek bu duruma siz karar verebilirsiniz. Galerinin son kısımlarındaki 12 fotoğraf sırasıyla Note 5, iPhone 6 , Note 4 ve Galaxy S6 ile aynı açıdan çekilen fotoğrafları barındırıyor. Bu durumda cihazlar arasında karşılaştırma yapmak da mümkün.

Note 5 ve S6 Edge Plus aynı yazılım ve kamera ile geldiği için muhtemelen fotoğraf kalitesi de eşit olacaktır. Bu konudaki detayları hatırlatmak gerekirse her iki model de f/1.9 diyafram açıklığına ve gerçek zamanlı HDR görüntü gösterebilme, optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip.