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Galaxy Note 5 kamera örnekleri yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Note 5 kamera örnekleri yayınladı
 
Samsung yeni tepe modelleri Note 5 ve Galaxy S6 Edge'yi kısa bir süre önce tanıttı. Yeni modeller daha önce tanıtılan S6 modeli ile bir çok konuda aynı teknik özelliklere sahip. Bu benzerliklerden birisi de 16 MP kamera. Görünen o ki şirket bir çok kişi tarafından beğenilen kamerayı değiştirmeye gerek duymamış ve yeni modellerinde de kullanmış.
Ancak kamera yazılımında bazı değişiklikler olduğunu biliyoruz. Kamera uygulamasına bazı yenilikler eklense bunların fotoğraf kalitesine etki edip etmeyeceği merak konusuydu. Aşağıdaki galeride Note 5 ile çekilen fotoğrafları görüntüleyerek bu duruma siz karar verebilirsiniz. Galerinin son kısımlarındaki 12 fotoğraf sırasıyla Note 5, iPhone 6 , Note 4 ve Galaxy S6 ile aynı açıdan çekilen fotoğrafları barındırıyor. Bu durumda cihazlar arasında karşılaştırma yapmak da mümkün.
Note 5 ve S6 Edge Plus aynı yazılım ve kamera ile geldiği için muhtemelen fotoğraf kalitesi de eşit olacaktır. Bu konudaki detayları hatırlatmak gerekirse her iki model de f/1.9 diyafram açıklığına ve gerçek zamanlı HDR görüntü gösterebilme, optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip.

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Şehmistan 4 yıl en beğenilen
Samsung bu sene zaten diğerlerine fark attım diye aynı şeyleri kullanmış ek masrafa girmek istememiş.
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darkdiva 4 yıl
Şimdi bazılarınız saçmalıyor diyecek ama bazı konularda ilerleme kaydedilmesinin nedenini ben rakiplere bağlıyorum. Adamlar doğru düzgün bir rakip çıkaramadı. Samsung da ileri adım atmaya ne gerek var diye bakıyor olaya şu an. Saklıyor yani kısaca. Exynos 7422'nin ismi bile duyulurken bir anda geri çekildi. Kamerada ilerlemeye gerek duymuyorlar çünkü rakipler hala geride. Malzeme ve ekranda da gayet iyi durumda zaten. Sonuç olarak da milimlik adımlar çıkıyor ortaya. Rakipler büyük adımlar atarsa Samsung da atacaktır diye düşünüyorum ben.

EDIT: Üstteki arkadaşla aynı anda aynı şeyi düşünmüşüz :)
Şimdi bazılarınız saçmalıyor diyecek ama bazı konularda ilerleme kaydedilmesinin nedenini ben rakiplere bağlıyorum. Adamlar doğru düzgün bir rakip çıkaramadı. ...
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adını nick koydum 4 yıl
Samsung 14 nm ye geçti önümüzdeki sene 10 a geçicek , en iyi ve canlı ekranı sunuyor yine de bizim teknoloji dahisi arkadaşlar tarafından eleştiriliyor. Apple köşede 750p ekran 1 gb ramle kaladursun Samsung un teknolojisi gayet ileride.
Samsung 14 nm ye geçti önümüzdeki sene 10 a geçicek , en iyi ve canlı ekranı sunuyor yine de bizim teknoloji dahisi arkadaşlar tarafından eleştiriliyor. Apple ...
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DH Misafiri 4 yıl
note 5 kamera örnekleri pek iç açıcı gelmedi samsung sıvamış biraz. :)
en iyi arka kamera s6 ve edge de iken en iyi ön kamera bence hala (selfie telefonları hariç) m9 da.
bir arkadaş da demiş ki apple ın düşünmesi lazım :) Arkadaşım adamlar en hızlı mobil işlemcileri üretiyor. Piyasaya her sene samsung gibi yüz tane değil 1 veya 2 tane telefon çıkarıyor 2 telefonla götürüyor.
Şimdi bu satış rakamlarının arka planını da görmeniz lazım. Bu üretici firmaların kaç tane malı elinde kalmış satamamış bunlardan hiç bahsetmezler :) Samsungun daha ilk stoktan elinde kalan bir sürü malı oluyordu :D
Apple fanı değilim ios da kullanmıyorum ama başarı tebrik edilir A7-8 çipleri en iyi çiplerdi hep :) Adamlar tek bir cihaz için yazılım yazıyor ve 1gb ram koyup androidin 3 gb rami gibi çalıştırıyor telefonu :) bazı şeyler bence artık abartı ve göz boyama. Neymiş efendim 4gb ram geliyor. Enerji verimliliği ne olacak ? Kardeşim adam 1gb ram koyup senden iyi kullanım deneyimi sunuyor bi düşün.
Ha bütün bunlara rağmen sen hala kalkıp diyorsun ki sadece samsung değil apple da düşünmeli :D
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Mianfei 4 yıl
Nedense touchwiz'e hep kötü derler ama bütün android telefonlar içinde beni en çok rahat hissettiren arayüz touchwizdir. Htc Lg Sony Nexus bunların hepsinde bi eksiklik hissediyorum. Belkide alışmışımdır diyebiliriz. Ama touchwiz hantalda olsa benim için candır. Umarım samsung neyin kafasını yaşıyosa kendini toplar..
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Mianfei 4 yıl
Erasmus78
mrtrhn 190 milyon nerede satmış? Şişirme rakam bu. Samsung 1 yıl ileride olan donanımdan sonra ne bekliyordun ? Zaten 7420 olabilecek en hızlı soc. Yazılımsal boyutta telefonu görmediğin için yorum yapman rasyonel olmaz. Apple bu kârını teknolojisine değil fanboyuna borçlu. İPhone IOS olmasa alınası bir telefon olmuyor. Kamera konusunda 3 yıl önce ki s4 6 dan daha iyi fotoğraflar çekiyor. Oturup düşünmesi gereken sadece Samsung değil. Piyasa doydu arkadaşım 2 yıl önce satılan telefon rakamı farklı şimdi farklı. Yarı yarıya fark var.
Applein resmi açıklamasıdır kaynak. 1. Çeyrekte 74.8 milyon, 2. Çeyrekte 62.1 milyon, 3. Çeyrekte ise 47.5 milyon iPhone satmış. Toplamda 184.4 milyon adet eder. Bi 40 milyon civarı da son çeyrekte satar; eder 225 milyon. Bu rakamlar şişirme olma şansı yok. Apple borsada işlem Goren bir şirket olduğundan denetlemeye tabiidir. Bağımsız denetim firmaları (Deloitte, PriceWaterhouseCopers, KPMG gibi dev firmalar tarafından denetlenir.) Yanı o çeyrek raporları bu saydığım firmalar tarafından onaylanmış raporlardir. Diyelim ki denetim firmasına rüşvet verdi ve raporda manipülasyon yaptı. Bunun cezası çok ağırdır. Hiç bir firma bu riski almaz. Dolandırıcı değilse tabi. Pazarın doyduğu falan yok. Giderek büyümeye devam ediyor hatta. Ama büyüme hızı 2015 de yavaşlayacak gibi görünüyor. 2013: 970 milyon 2014: 1.244 milyon 2015: 900 milyon (Daha 3 ay var) Samsungun bu yıllardaki satışları 2013: 314 milyon 2014: 307 milyon 2015: 220 milyon ( Daha 3 ay var) Applein Satışları 2013: 151 Milyon 2014: 191 Milyon 2015: 184 Milyon (daha 3 ay var) Pazar sürekli büyümeye devam ediyor ama Samsung hafif de olsa düşüyor. Bir de konu ile işlemcinin alakasını Çözemedim. Zirt bir önümüze getiriyorsunuz.

Krdş bilgiler için teşekkür ederim
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kadirirdem 4 yıl
bence kamerada gayet iyi işler çıkarmış fakat s6 ile pek fark göremedim ben aynıda olabilir...
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hkntrt 4 yıl
Tek fotoğraf boyuutu 15 mb ve Photoshop ile düzenlenmiş. Ben mi yanlış anlıyorum birşeyleri ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Okisht 4 yıl hkntrt
Fotoğraflar Phonearena ve gsmarena'dan toplama. Bahsettiğiniz fotoğrafın boyutu benim de dikkatimi çekti. Ancak bu tarz konularda böyle basit bir hata yapılacağını sanmıyorum, belki bir müdahale olmadan farklı bir işlem yapılmıştır


kaynak : gsmarena.com/...
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Mr. Jingles 4 yıl
Nereye en iyi kameraya sahip? Mercimek kadar sensörü ile çamur gibi kalitesi ile nereye en iyi kameralı telefon oluyor merak ettim doğrusu.
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rabbitweed 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Nereye en iyi kameraya sahip? Mercimek kadar sensörü ile çamur gibi kalitesi ile nereye en iyi kameralı telefon oluyor merak ettim doğrusu.


Sensor degilde beynin mercimek kadar olmasın?
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adını nick koydum 4 yıl
Samsung 14 nm ye geçti önümüzdeki sene 10 a geçicek , en iyi ve canlı ekranı sunuyor yine de bizim teknoloji dahisi arkadaşlar tarafından eleştiriliyor. Apple köşede 750p ekran 1 gb ramle kaladursun Samsung un teknolojisi gayet ileride.
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freudunpiposu 4 yıl
Erasmus78
Doğru düzgün rakip derken ne kastedildi anlayamadım ama akıllı telefon pazarının karının %92 sini silip süpüren, 9 ayda 183 milyon iPhone satan Apple rakip olamadı mi yanı şimdi?Siz rakip çıkaramadı derken özellik bakımından diyorsunuz herhalde. Eğer böyle ise atladiginiz nokta su; firmalar en iyi telefonu çıkarma amacı gutmezler. En çok karı elde etme amacı güderler. Şimdi samsungun patronuna en iyi telefonu mu yapmak istiyorsunuz yoksa en çok kârı mı elde etmek istiyorsunuz diye sorsanız vereceği cevap kabak gibi ortadadır.

Apple'ın ki kemik tüketici. Samsung'ta böyle bir durum Apple'a göre çok daha az.
Apple hersene en iyi telefonu yapar.
Samsung'ta her sene en iyi cihazı yapar.
Mesela işlem gücü konusunda, Seneye kullanılacak olan 820 bile Exynos'a toplam işlem gücünde yetişememiş. Apple, tek çekirdek bazında çok iyi görünüyor olabilir ama kullandığı transistör sayısı ve zar alanı büyüklüğü bir çekirdeğin iki katı büyüklükte.
Apple bir devrim yaptı telefon piyasasında ama kendi yaptığı devrime teknolojik olarak uyamadı.
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Erasmus78 4 yıl freudunpiposu
Yani? Rakip mi değil mi şimdi?

Samsung neden rahatlamış gibi görünüyor? Ki S6 serisine rağmen son çeyrekte bir önceki çeyreğe gore gerileme var satışlarda.
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Jül Sezar 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Erasmus78
Doğru düzgün rakip derken ne kastedildi anlayamadım ama akıllı telefon pazarının karının %92 sini silip süpüren, 9 ayda 183 milyon iPhone satan Apple rakip olamadı mi yanı şimdi?Siz rakip çıkaramadı derken özellik bakımından diyorsunuz herhalde. Eğer böyle ise atladiginiz nokta su; firmalar en iyi telefonu çıkarma amacı gutmezler. En çok karı elde etme amacı güderler. Şimdi samsungun patronuna en iyi telefonu mu yapmak istiyorsunuz yoksa en çok kârı mı elde etmek istiyorsunuz diye sorsanız vereceği cevap kabak gibi ortadadır.

Apple'ın ki kemik tüketici. Samsung'ta böyle bir durum Apple'a göre çok daha az.
Apple hersene en iyi telefonu yapar.
Samsung'ta her sene en iyi cihazı yapar.
Mesela işlem gücü konusunda, Seneye kullanılacak olan 820 bile Exynos'a toplam işlem gücünde yetişememiş. Apple, tek çekirdek bazında çok iyi görünüyor olabilir ama kullandığı transistör sayısı ve zar alanı büyüklüğü bir çekirdeğin iki katı büyüklükte.
Apple bir devrim yaptı telefon piyasasında ama kendi yaptığı devrime teknolojik olarak uyamadı.

Sen cok yanlis gelmissin
bu sirketler islemci satmiyor, telefon satiyor. Islemcisi, yongasi daha iyi diye bir telefon, diger telefondan daha hizli daha teknolojiktir diye bir durum da yok. Apple da bir yazilim sirketidir.
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Erasmus78 4 yıl
Doğru düzgün rakip derken ne kastedildi anlayamadım ama akıllı telefon pazarının karının %92 sini silip süpüren, 9 ayda 183 milyon iPhone satan Apple rakip olamadı mi yanı şimdi?
Siz rakip çıkaramadı derken özellik bakımından diyorsunuz herhalde. Eğer böyle ise atladiginiz nokta su; firmalar en iyi telefonu çıkarma amacı gutmezler. En çok karı elde etme amacı güderler. Şimdi samsungun patronuna en iyi telefonu mu yapmak istiyorsunuz yoksa en çok kârı mı elde etmek istiyorsunuz diye sorsanız vereceği cevap kabak gibi ortadadır.
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