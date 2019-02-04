Galaxy S10 Plus, daha büyük bataryaya rağmen S9 Plus'tan ince olabilir

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde kullanıcılar tarafından merak ve heyecanla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, ortaya çıkan yeni bir sızıntı Galaxy S10 Plus'ın, S9 Plus'a oranla daha ince olacağına işaret ediyor.
Söylentiler yeni değil
Samsung konusunda yaptığı güvenilir sızıntılarla tanınan Ice Universe (@UniverseIce) Galaxy S10 Plus'ın daha yüksek bir pil kapasitesiyle gelmesine rağmen, S9 Plus'tan daha ince olacağını iddia ediyor. Sızıntıda yer alan bilgilere göre 3.500 mAh pil kapasitesi sunan S9 Plus'ın 8,5 mm olmasına karşın, 4.100 mAh pil kapasitesi sunacak olan S10 Plus ise 7,8 mm kalınlığında olacak.Galaxy S10 Plus'ın 7,8 mm kalınlığında olacağı söylentileri yeni değil. Ancak bu iddiayı ortaya atan hesap Ice Universe gibi güvenilir bir kaynak olunca, gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olacağını söylemek gerekiyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu anlayabilmemiz içinse, Galaxy S10 serisinin lansman gününü beklemekten başka çaremiz yok.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1091926072373854208 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha ince diye pili az koyunca bu sefer yanımızda 250 gram powerbank taşıyoruz. Daha da beter oluyor..