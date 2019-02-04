Galaxy S10 Plus, daha büyük bataryaya rağmen S9 Plus'tan ince olabilir

Akıllı telefon üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde kullanıcılar tarafından merak ve heyecanla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, ortaya çıkan yeni bir sızıntı Galaxy S10 Plus'ın, S9 Plus'a oranla daha ince olacağına işaret ediyor.

Söylentiler yeni değil

Samsung konusunda yaptığı güvenilir sızıntılarla tanınan Ice Universe (@UniverseIce) Galaxy S10 Plus'ın daha yüksek bir pil kapasitesiyle gelmesine rağmen, S9 Plus'tan daha ince olacağını iddia ediyor. Sızıntıda yer alan bilgilere göre 3.500 mAh pil kapasitesi sunan S9 Plus'ın 8,5 mm olmasına karşın, 4.100 mAh pil kapasitesi sunacak olan S10 Plus ise 7,8 mm kalınlığında olacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1091926072373854208

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Galaxy S10 Plus'ın 7,8 mm kalınlığında olacağıyeni değil. Ancak bu iddiayı ortaya atan hesap Ice Universe gibi güvenilir bir kaynak olunca,ihtimalinin de yüksek olacağını söylemek gerekiyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu anlayabilmemiz içinse,serisinin lansman gününü beklemekten başka çaremiz yok.