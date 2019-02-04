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Galaxy S10 Plus, daha büyük bataryaya rağmen S9 Plus'tan ince olabilir

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, yaklaşık iki hafta sonra tanıtacağı Galaxy S10 serisine odaklanmışken, cihazlar ile ilgili yeni sızıntılar da son hız devam ediyor.
3 ay
3b
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde kullanıcılar tarafından merak ve heyecanla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanırken, ortaya çıkan yeni bir sızıntı Galaxy S10 Plus'ın, S9 Plus'a oranla daha ince olacağına işaret ediyor.

Söylentiler yeni değil

Samsung konusunda yaptığı güvenilir sızıntılarla tanınan Ice Universe (@UniverseIce) Galaxy S10 Plus'ın daha yüksek bir pil kapasitesiyle gelmesine rağmen, S9 Plus'tan daha ince olacağını iddia ediyor. Sızıntıda yer alan bilgilere göre 3.500 mAh pil kapasitesi sunan S9 Plus'ın 8,5 mm olmasına karşın, 4.100 mAh pil kapasitesi sunacak olan S10 Plus ise 7,8 mm kalınlığında olacak.
Galaxy S10 Plus'ın 7,8 mm kalınlığında olacağı söylentileri yeni değil. Ancak bu iddiayı ortaya atan hesap Ice Universe gibi güvenilir bir kaynak olunca, gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olacağını söylemek gerekiyor. Tüm bu söylentilerin ne denli doğru olduğunu anlayabilmemiz içinse, Galaxy S10 serisinin lansman gününü beklemekten başka çaremiz yok.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1091926072373854208 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 ay en beğenilen
Takmışlar inceliğe. Yaaw arkadaş. Daha ince yapma. Adam gibi batarya koy.
Daha ince diye pili az koyunca bu sefer yanımızda 250 gram powerbank taşıyoruz. Daha da beter oluyor..
Takmışlar inceliğe. Yaaw arkadaş. Daha ince yapma. Adam gibi batarya koy.Daha ince diye pili az koyunca bu sefer yanımızda 250 gram powerbank taşıyoruz. Dah...
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sistemli adam 3 ay
Delikanlı adam ince telefon kullanmaz.
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aslanx1 3 ay
Telefonlar inceliyor ama fiyatları gittikçe kalınlaşıyor, teknoloji mağazaları banka şubelerine dönmüş, sanırsın millet ev alıyor
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
RIP Note 7...
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deoks 3 ay
Aman incelteceğim diye yine cep bombası yapmasınlar da.
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Fenomenon 3 ay
artık bu telefonların hiçbiri heyecan vermiyorlar. dolar kuru zaten ortada bi de amiral gemilerini 1000-1200$ bandına çektiler, insanda heves kalmıyor ki.
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labtek38 3 ay
Bana pili onyüzmilyon miliamper demeyin. Ekranı açacağım max parlaklıkta max ses tüm donanımlar %80 yük altında cihaz kaç saat çalışacak. Bana bunun verisini versinler. Desinler ki 6 saat. 8 saat veya 15 saat. Ben pil kapasitesini böyle yorumlarım. Telefonu kapat koy köşede 3 gün açık kalacakmış bu benim için veri değildir.
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Greylights 3 ay labtek38
labtek38
Bana pili onyüzmilyon miliamper demeyin. Ekranı açacağım max parlaklıkta max ses tüm donanımlar %80 yük altında cihaz kaç saat çalışacak. Bana bunun verisini versinler. Desinler ki 6 saat. 8 saat veya 15 saat. Ben pil kapasitesini böyle yorumlarım. Telefonu kapat koy köşede 3 gün açık kalacakmış bu benim için veri değildir.

İyide herkes senin gibi mi kullanıyor? Üretici genelde günlük kullanımı baz alır (oda verirse), eskiden yaklaşık değer söylerlerdi ki fikir oluşsun. Şimdi incelemeler var herkes ulaşabiliyor. Firma senin dediğini paylaşamaz, sonra başkası yapıp farklı çıkınca firma sıkıntıya düşüyor. Telefon çıkınca milyon tane incelemesi çıkar onlara bakarsın kardeşim. Pil kapasitesi de kullanıma doğru orantılıdır, sen "onyüzmilyon" desende artık millet bu değerlerden az çok ne çıkacağını anlıyor. Şimdi hepsi benzer işlemci ve ekranlarla çıkıyor tüketimleri de benzer. Sonuç olarak kapasite arttığında sürede artıyor. Sen nokia zamanında kalmışsın, o zamanlar müzik, film, oyun (modele göre) süre ile ifade edilirdi.
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OverClocK1ng 3 ay en beğenilen
Takmışlar inceliğe. Yaaw arkadaş. Daha ince yapma. Adam gibi batarya koy.
Daha ince diye pili az koyunca bu sefer yanımızda 250 gram powerbank taşıyoruz. Daha da beter oluyor..
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Spider_hip 3 ay OverClocK1ng
Katılıyorum. Ya da az daha ucuz yap. 8,5mm olsun bizim olsun en azından :) Çok istiyorlarsa 40 tane ara modelleri var, 2000mah lık kağıt gibi çıkartıyorlarsa çıkartsınlar ırgalamaz, ince meraklısı alır.
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renega 3 ay
isterse 5000mAh olsun kullanmam! Satarım, vardır alacak enayi. 6.5 inc çöp
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