Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri]

Samsung, 20 Şubat'ta Galaxy 10 serisini tanıtmak için bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. WinFuture adlı internet sitesi Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin resmi basın görsellerini sızdırdı.

Yayınlanan görsellerde akıllı telefonları Gece Yarısı Siyahı, Prizma Beyazı ve Zümrüt Yeşili gibi renklerde görüyoruz. Bu varyantların Avrupa pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde bir de Mavi renk seçeneği sunulacak.

Ayrıca Bkz.

"Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı"

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin basın görselleri her iki telefonun da Infinity-O tasarıma sahip kavisli AMOLED ekranla donatıldığını gösteriyor. Galaxy S10+ varyantının ekranında çift ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir delik var. Galaxy S10 da ise tek ön kamera olduğu için ekrandaki delik daha az göze batıyor.

Yonga seti pazara göre değişecek

Galaxy S10 ve S10+ modellerinin her ikisinde de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Akıllı telefonların arka tarafında LED flaş ve kalp atış hızı sensörü ile birlikte üçlü kamera sistemi yer alıyor. S10 ve S10+ sırasıyla 6.1 inç ve 6.4 inç ekranlara sahip olacaklar.

Amiral gemisi telefon bazı pazarlarda Snapdragon 855 geri kalanında ise Exynos 9820 yonga seti ile piyasaya sürülecek. S10 varyantının 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 3.300 mAh batarya ile satışa sunulması bekleniyor. S10+ ise 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile gelecek.

https://winfuture.de/news,107205.html