Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri]

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy 10 serisinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seren basın görselleri internete düştü.
3 ay
5,7b
1
26
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, 20 Şubat'ta Galaxy 10 serisini tanıtmak için bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. WinFuture adlı internet sitesi Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin resmi basın görsellerini sızdırdı.
Yayınlanan görsellerde akıllı telefonları Gece Yarısı Siyahı, Prizma Beyazı ve Zümrüt Yeşili gibi renklerde görüyoruz. Bu varyantların Avrupa pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde bir de Mavi renk seçeneği sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı"
Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin basın görselleri her iki telefonun da Infinity-O tasarıma sahip kavisli AMOLED ekranla donatıldığını gösteriyor. Galaxy S10+ varyantının ekranında çift ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir delik var. Galaxy S10 da ise tek ön kamera olduğu için ekrandaki delik daha az göze batıyor.

Yonga seti pazara göre değişecek

Galaxy S10 ve S10+ modellerinin her ikisinde de ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Akıllı telefonların arka tarafında LED flaş ve kalp atış hızı sensörü ile birlikte üçlü kamera sistemi yer alıyor.  S10 ve S10+ sırasıyla 6.1 inç ve 6.4 inç ekranlara sahip olacaklar.
Amiral gemisi telefon bazı pazarlarda Snapdragon 855 geri kalanında ise Exynos 9820 yonga seti ile piyasaya sürülecek. S10 varyantının 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 3.300 mAh batarya ile satışa sunulması bekleniyor. S10+ ise 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya ile gelecek.

https://winfuture.de/news,107205.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Engin Cann 3 ay en beğenilen strathmorea
Şaka mısınız ? Çentikle kıyaslanacak şey mi şu kamera deliği ? Bence siz acil bir şekilde göz doktoruna gidin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 3 ay
Eskiler ne güzeldi yeni bir amiral gemisi tanıtılacağı zaman heyecanla beklerdik şaşırtırdı bizi, tanıtımdan önce devlet sırrı gibi saklanırdı telefonlar. Şimdi ise utanmasalar incelemesini yayınlayacaklar...
Eskiler ne güzeldi yeni bir amiral gemisi tanıtılacağı zaman heyecanla beklerdik şaşırtırdı bizi, tanıtımdan önce devlet sırrı gibi saklanırdı telefonlar. Şimdi...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 3 ay medizinischen Labor
Ios camiası büyük heyecan yaratıyor.
Hangisi xs max, hangisi x ayırt et bakalım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Doğru, wallpaperlarından ayırt edebilirsin
Ios camiası büyük heyecan yaratıyor.Hangisi xs max, hangisi x ayırt et bakalım.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Apple'a ekranı veren Samsung sen neden bahsediyorsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devcitybg 3 ay
Apple yapar digerleri kopyalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccandan 3 ay
Bugün 2 telefonu da inceledim Plus olan model direk alınacak ürün ürün çok gizli tutuluyor sızıntı olmasın diye ekran dan parmak izi vs var üründe gayet hızlı çalışıyor yazılımı güzel yapmışlar kameraların etrafında yüz tanıma da güzel bir efekt var Ürün ilk sayfadaki görselle 1e1 aynı ürün 20 şubattan sonra da hızlıca satışa çıkacak ürünler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 3 ay
kızaklı sistem en iyisi.
o ön kameranın yukarısındaki ekranda ne gösterilecek?
kaldıki simetrik olmadığı için çentikten daha çok göze batıyor ye kameranın üstündeki ekran alanı atıl vaziyette.
tu tasarım tutmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rwo 3 ay
herhangi bir oyunda veya uygulamada oraya bir menü yada buton gelirse napıcaz?tam ekran film izlerken ordaki delik rahatsız edici olmazmı?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heavyy 3 ay
Madem çentikli tasarımdan daha iyi diyorsunuz, su damlası tasarımı ile kıyaslayın lütfen.
Tarafsız mısınız anlayacağız?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 ay heavyy
En güzeli bunun gibi damla çentik. En azından simetrik görünüyor ve en tepede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 ay
fena gözükmüyor öle çentik iticiliği yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 ay
Tek delikli olanı neyse de çift delik ciddi rahatsız edici. Göz sürekli o bölüme takılacakmış gibi geliyor. Evet çentik daha fazla alan kaplıyor ama en azından simetrik olduğu için göze o kadar batmıyor, alışma şansı daha fazla. Ne çentik, ne delik hiç gerek yoktu böyle şeylere. Yukarıda kamera ve sensörlerin sığabileceği minimal bir çubuğa kimse hayır demez. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Katlanabilir telefonlar bu çentik, delik saçmalığını yok eder belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByAliTR 3 ay
bu tasarım tutmaz. tek kamera fena değil de, çift olan tam bir facia.
ayriyetten alltaki o çerçeve üstekinden kalın. o da göze batıyor. s9 dan daha kötü bir tasarım. gidin nubia x'i inceleyin biraz da, adam gibi bir şey yapın. milyarlarca para verilmez. verilecek bir tsarımı, albenisi de kalmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cnytkyz 3 ay
Tek kamera olan güzel de çift kamera olan çok göze batıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha cep telefonu render basın görseli galaxy 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] Sonraki Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 ay Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor 3 ay Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi 3 ay Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri 3 ay Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor 3 ay Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek 3 ay Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu 3 ay Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek 3 ay 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası 3 ay Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim