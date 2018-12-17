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Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un 2019'un başlarında piyasaya süreceği Galaxy S10 modelinde diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilme özelliği de olacak. Detaylar haberimizde...
5 ay
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisini tanıtmasına kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Gizmodo'nun raporuna göre Galaxy S10 modeli, diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebileceği bir özellikle beraber gelecek.

Tüm modellerde olup olmayacağı belli değil

Kablosuz olarak şarj olan bir dizi cep telefonu piyasaya sürüldü ancak bu işlemi tersine yapan cihazların da yavaş yavaş geldiğini görmeye başladık. İlk olarak Huawei Mate 20 Pro kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabildiği bir özellik sunmuştu ve görünüşe bakılırsa Samsung, Powershare olarak adlandıracağı bu özellikle Huawei'yi takip edecek.
Powershare özelliği ile Samsung Galaxy S10 modellerinin adeta bir kablosuz şarj standı gibi kullanılabileceği ve kablosuz şarjı destekleyen cihazları şarj edebileceği belirtiliyor. Bu özelliğin sadece üst model S10'larda mı yoksa tüm seride mi olacağı kesinlik kazanmış değil. Buna ek olarak Huawei Mate 20 Pro'nun bu özelliğiyle cihazları çok yavaş şarj ettiği belirtiliyor. Bakalım Samsung'un teknolojisi ne denli hızlı olacak hep birlikte göreceğiz.

http://www.gizmodo.co.uk/2018/12/samsung-galaxy-s10-launch-release-date-sizes-uk-prices Yorum Yaz
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serafon 5 ay en beğenilen mcebi001
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mcebi001 5 ay

Benim iki yıllık android 6 sistemli telefonumda benzeri var ....etkilenmedim
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serafon 5 ay mcebi001
Kablosuz diyor. Okudun mu?
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Ac1DBuRN 5 ay
Bir yenilik getirmek istiyorsa akıllı saatleri de şarj edebilecek şekilde bu özelliği sunmalı
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benhuraxu 5 ay
Mate 20 Pro'da güç yönetimi ve batarya kapasitesi çok iyi olduğu için şarj sıkıntısı olmuyor ama Samsung'da aynı şey olmaz. Samsungların şarjı kendilerine zor yetiyor.
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shkoksal 5 ay
Yahu şunu yapacağınıza koyun kutuya canavar gibi hızlı şarj adaptörü de tüketici mutlu olsun be.
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Boragungoren 5 ay
Haber yapılacak bir özellik deği mate 20 pro yapıyor zaten.Bize başka cihazları şarj eden telefonlar değil 2 günü 3 günü yoğun kullanımda çıkaracak teknoloji gelişmelerine sahip telefonlar lazım.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy s10 ve
5 etiket daha kablosuz şarj poweshare Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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