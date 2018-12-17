Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek

Teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisini tanıtmasına kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Gizmodo'nun raporuna göre Galaxy S10 modeli, diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebileceği bir özellikle beraber gelecek.

Tüm modellerde olup olmayacağı belli değil

Kablosuz olarak şarj olan bir dizi cep telefonu piyasaya sürüldü ancak bu işlemi tersine yapan cihazların da yavaş yavaş geldiğini görmeye başladık. İlk olarak Huawei Mate 20 Pro kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabildiği bir özellik sunmuştu ve görünüşe bakılırsa Samsung, Powershare olarak adlandıracağı bu özellikle Huawei'yi takip edecek.

http://www.gizmodo.co.uk/2018/12/samsung-galaxy-s10-launch-release-date-sizes-uk-prices

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Powershare özelliği ile Samsung Galaxy S10 modellerinin adeta birgibi kullanılabileceği ve kablosuz şarjı destekleyen cihazlarıbelirtiliyor. Bu özelliğin sadeceS10'larda mı yoksa tüm seride mi olacağı kesinlik kazanmış değil. Buna ek olarak Huawei Mate 20 Pro'nun bu özelliğiyle cihazları çokbelirtiliyor. Bakalım Samsung'un teknolojisi ne denlihep birlikte göreceğiz.