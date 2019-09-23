PlayStation 5 daha az enerji harcayacak

Teknoloji Editörü
Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, PS4 modeline göre çok daha az güç tükecek. PlayStation'un resmi blogunda yayınlanan bilgilere göre bu güç tasarrufu özelliği, varsayılan bir ayar değil, isteğe bağlı bir ayar olacak.
Sony enerji verimliliğine önem gösteriyor
Sony şirketinin PlayStation CEO'su Jim Ryan tarafından kalema alınan blog yazısında: "Yeni nesil PlayStation konsolunun, PS4'ten (yaklaşık 0,5 W değerinde elde edebileceğimizi tahmin ediyoruz) daha düşük güç tüketimi ile askıya alma özelliğini içereceğini duyurmaktan çok mutluyum. Sadece bir milyon kullanıcı bu özelliği etkinleştirirse, 1000 evin ortalama elektrik kullanımına eşdeğer tasarruf sağlayacaktır." ifadeleri yer alıyor.Hem PlayStation hem de Xbox konsolları bekleme konumunda iken yüksek güç tüketimi nedeniyle eleştiriliyordu. Sony zaman içinde PS4'ün enerji profilini geliştirdi ve bu durumu PlayStation 5 ile daha da ileriye taşımak istiyor. Ancak PlayStation 5 modelinin enerji verimliliği sağlayacak yeni özelliği, kullanıcıların bu seçeneği aktif duruma getirip getirmemesi ile doğru orantılı olacak.
https://blog.us.playstation.com/2019/09/22/playstation-joins-forces-with-the-united-nations-to-combat-climate-change/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle