PlayStation 5 daha az enerji harcayacak

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, PS4 modeline göre çok daha az güç tükecek. PlayStation'un resmi blogunda yayınlanan bilgilere göre bu güç tasarrufu özelliği, varsayılan bir ayar değil, isteğe bağlı bir ayar olacak.

Sony enerji verimliliğine önem gösteriyor

Sony şirketinin PlayStation CEO'su Jim Ryan tarafından kalema alınan blog yazısında: "Yeni nesil PlayStation konsolunun, PS4'ten (yaklaşık 0,5 W değerinde elde edebileceğimizi tahmin ediyoruz) daha düşük güç tüketimi ile askıya alma özelliğini içereceğini duyurmaktan çok mutluyum. Sadece bir milyon kullanıcı bu özelliği etkinleştirirse, 1000 evin ortalama elektrik kullanımına eşdeğer tasarruf sağlayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

https://blog.us.playstation.com/2019/09/22/playstation-joins-forces-with-the-united-nations-to-combat-climate-change/

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Hemhem dekonsolları bekleme konumunda ikennedeniyle eleştiriliyordu. Sony zaman içinde PS4'ün enerji profilini geliştirdi ve bu durumuile daha da ileriye taşımak istiyor. Ancak PlayStation 5 modelinin enerji verimliliği sağlayacak yeni özelliği, kullanıcıların bu seçeneğigetirip getirmemesi ile doğru orantılı olacak.