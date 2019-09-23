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    PlayStation 5 daha az enerji harcayacak

    Japon elektronik devi Sony'nin kullanıcılar tarafından merakla ve heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in selefine göre daha az enerji tükeceği belirtildi.
    4 sa.
    1,5b
    22
    7
    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, PS4 modeline göre çok daha az güç tükecek. PlayStation'un resmi blogunda yayınlanan bilgilere göre bu güç tasarrufu özelliği, varsayılan bir ayar değil, isteğe bağlı bir ayar olacak.

    Sony enerji verimliliğine önem gösteriyor

    Sony şirketinin PlayStation CEO'su Jim Ryan tarafından kalema alınan blog yazısında: "Yeni nesil PlayStation konsolunun, PS4'ten (yaklaşık 0,5 W değerinde elde edebileceğimizi tahmin ediyoruz) daha düşük güç tüketimi ile askıya alma özelliğini içereceğini duyurmaktan çok mutluyum. Sadece bir milyon kullanıcı bu özelliği etkinleştirirse, 1000 evin ortalama elektrik kullanımına eşdeğer tasarruf sağlayacaktır." ifadeleri yer alıyor.
    Hem PlayStation hem de Xbox konsolları bekleme konumunda iken yüksek güç tüketimi nedeniyle eleştiriliyordu. Sony zaman içinde PS4'ün enerji profilini geliştirdi ve bu durumu PlayStation 5 ile daha da ileriye taşımak istiyor. Ancak PlayStation 5 modelinin enerji verimliliği sağlayacak yeni özelliği, kullanıcıların bu seçeneği aktif duruma getirip getirmemesi ile doğru orantılı olacak.


    https://blog.us.playstation.com/2019/09/22/playstation-joins-forces-with-the-united-nations-to-combat-climate-change/ Yorum Yaz
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    kunglao 14 dk.
    ps5 ne zaman çıkacak
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    ramis78 1 sa.
    kaç yılda çıkıyor. Bu kadar yılda 0.5w mı gelişebilmişler :D
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    wolferto 2 sa.
    işlemci ve gpu bu tassarruf modunu desteklemeden yazılımla daha fazlasını yapamadılar amd sayesinde cidden çoğu şeyler değişiyor teknoloji alanında
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    Ussuz 2 sa.
    0.5 watt şaka mı :D Amacın düşük enerjiyse cihaza koyduğun hiçbir işe yaramayan ledleri çıkar madem
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    funnel 1 sa. Ussuz
    Haberde bekleme - Standby konumundan bahsediyor.. Belkide ps4'te bu harcama 1w'tı, öyleyse 0.5w ciddi bir iyileşme olur.
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    esmerbuyucu 3 sa.
    AMD iyi iş çıkarmış desek daha doğru.
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    blackzeros 2 sa. esmerbuyucu
    amd ile bir ilgisi olmayabilir , ps4'te gusuk guc tuketimli arm bazlı ikinci bir islemci vardı standby görevlerini ustlenen.standby modunda gpu zaten calismaz, cpunun calistigini sanmiyorum.
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