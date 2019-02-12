Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi telefonunu 20 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Galaxy S10 serisiyle ilgili her geçen gün daha fazla sayıda bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak Evan Blass cihazın birkaç detayını açığa çıkaran yeni bir poster yayınladı.Ayrıca Bkz. "Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak"
Galaxy S10 Plus modelini gözler önüne seren poster akıllı telefonun USB-C portuna ve en önemlisi de 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde ayrıca ilk katlanabilir akıllı telefonunu da duyuracak.
Galaxy Watch Active de geliyorSamsung'un sürprizleri bunlarla sınırlı olmayacak. Güney Koreli teknoloji devinin aynı etkinlik kapsamında yeni akıllı saatini de tanıtacağı söyleniyor. Başlangıçta saatin Galaxy Sport olarak lanse edileceğine dair haberler çıkmıştı ancak en son bilgilere göre Galaxy Watch Active olarak tanıtılacak.
https://twitter.com/evleaks/status/1094928304287744002 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
deveye diken misali bunlara apple gibi şirket lazım aradaki 3.5mm dönüştürücü aparatı bile parayla satacak hatta 3.5 mm portu olan modellere ek para isteyecek. iq yerlerde resmen forumda
ha bu hareketi apple yapsa oo devrimci bee süper yeaa diye dolanıp 15 bin bayılırlar telefona o da ayrı mesele.[8\|]