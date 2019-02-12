Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi telefonunu 20 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Galaxy S10 serisiyle ilgili her geçen gün daha fazla sayıda bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak Evan Blass cihazın birkaç detayını açığa çıkaran yeni bir poster yayınladı.

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Galaxy S10 Plus modelini gözler önüne seren poster akıllı telefonun USB-C portuna ve en önemlisi de 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde ayrıca ilk katlanabilir akıllı telefonunu da duyuracak.

Galaxy Watch Active de geliyor

https://twitter.com/evleaks/status/1094928304287744002

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Samsung'un sürprizleri bunlarla sınırlı olmayacak. Güney Koreli teknoloji devinin aynı etkinlik kapsamındade tanıtacağı söyleniyor. Başlangıçta saatinolarak lanse edileceğine dair haberler çıkmıştı ancak en son bilgilere göreolarak tanıtılacak.