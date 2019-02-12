Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmasına sayılı günler kaldı. Evan Blass tarafından paylaşılan Galaxy S10 Plus posteri, akıllı telefonla ilgili bazı detayları açığa çıkardı.
3 ay
4,8b
1
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi telefonunu 20 Şubat tarihinde resmen tanıtacak. Galaxy S10 serisiyle ilgili her geçen gün daha fazla sayıda bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak Evan Blass cihazın birkaç detayını açığa çıkaran yeni bir poster yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak"
Galaxy S10 Plus modelini gözler önüne seren poster akıllı telefonun USB-C portuna ve en önemlisi de 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde ayrıca ilk katlanabilir akıllı telefonunu da duyuracak.

Galaxy Watch Active de geliyor

Samsung'un sürprizleri bunlarla sınırlı olmayacak. Güney Koreli teknoloji devinin aynı etkinlik kapsamında yeni akıllı saatini de tanıtacağı söyleniyor. Başlangıçta saatin Galaxy Sport olarak lanse edileceğine dair haberler çıkmıştı ancak en son bilgilere göre Galaxy Watch Active olarak tanıtılacak.
https://twitter.com/evleaks/status/1094928304287744002 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sreylare 3 ay en beğenilen
Yorumları eksileme özelliği geri getirilmeli zira bazı yorumlar seviyesizlik ve bencillik dolu. Eksilendikçe biterler umuyorum bu tipler.
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodofran 3 ay
adamlar ne güzel işte 3.5mm portunu kaldırmamaış önceden aldığın kulaklığın varsa boşa gitmesin sorunsuzca kullan diye.
deveye diken misali bunlara apple gibi şirket lazım aradaki 3.5mm dönüştürücü aparatı bile parayla satacak hatta 3.5 mm portu olan modellere ek para isteyecek. iq yerlerde resmen forumda

ha bu hareketi apple yapsa oo devrimci bee süper yeaa diye dolanıp 15 bin bayılırlar telefona o da ayrı mesele.[8\|]
adamlar ne güzel işte 3.5mm portunu kaldırmamaış önceden aldığın kulaklığın varsa boşa gitmesin sorunsuzca kullan diye.deveye diken misali bunlara apple g...
Devamını Gör
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tttahmettt 3 ay
Beğenmeyen almaz yazmış olmak için yazmayın. 3.5mm kulaklık girişini devam ettirmesi bence çok güzel. Tasarımı da her telefonla yarışır gayet şık.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Deli333 3 ay
bendeki ishit xs da da rezalet bir ses var. s9 daki akg yi mumla arıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli333 3 ay
nolur, nolur nolur şu teleofnu ishit ile karşılaştırmayın. nolur. nolur fanatizmi bırakın. çıksın da elimdeki ishit xs dan direk kurtulacam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 ay
Samsung zamanında 3.5 mm kulaklık girişsiz telefon satıyordu. Bkz. Samsung Omnia i900. Tam işkence idi alet. Kulaklık girişi de, USB kablo girişi de, TV çıkışı da tek porttandı alette. Şarj bittimi mecbur işini kesip şarja takardın. Neyse ki Çinliler hepsini cihaza aynı anda takabildiğin parçalar üretti de insanlar biraz rahatladı. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 3 ay
Sırf 3.5mm giriş var diye bile alasım var bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Ekranın en azıdan yarısı kısmından parmak izi tanısaydı çok iyi olurdu ama denedim ve Sürekli açık ekran modunda bile tanıyor ekranı aydınlatma gibi bir durum yok hızlı ve telefon çook ince :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 3 ay
Beni kalbimden vurdu. Yok kardeşim işte kabul edin usb c li kulaklığımız yok o giriş oraya koyulacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat8361 3 ay
Adamlar ekrana kamera için delik koymuş.. Ve reklamlarda o bölge dikkat çekmesin ve görünmesin diye, delik olan yerde koyu tonlar sergileniyor.. Yani marka bile yaptığından utandığını kabul ediyor.
Bence ekranda delikle gelmeyecek s10... Ters köşe yapıcaklar.. Kamera en üste çok ince çerçeve üstüne konumlandırılıcak. Mesela iki adet çok küçük kamera ile.... Ekranda delik çok saçma geliyor bana bu şekil gelirse, samsung için hüsran olabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslan0058 3 ay
Cok guzel haber umarim diger firmalarda akillanir ben kablosuz kulaklik kullanmak zorunda degilim koy 3.5 jacki karar bana kalsin, birde bazi firmalar simdi microsd karti kaldirmaya basladi bu sacmaliktanda vazgecerler umarim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmangeris 3 ay
Çok güzel telefon bence. Beğendim. Ama işletim sistemi olarak telefonlara alternatif gelse. Zira iphone çok pahalı, androit desen apple kadar tad vermiyor, bilemedim. Yeni telefon alacak olsam kafam karışır. 6s sahibiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 3 ay
Mantıklı hareket 3.5mm telefon icin lüks degil elzem bir sey
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
9 etiket daha Plus amiral gemisi cep telefonu galaxy s10 poster Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Skoda'nın elektrikli Vision iV konsepti ortaya çıktı 3 ay OnePlus, 5G akıllı telefon modelini Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek 3 ay Kırk ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı 3 ay Google varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 10 milyar dolar ödedi 3 ay Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak 3 ay Samsung: 2022 yılına kadar 5 milyon 8K televizyon satacağız 3 ay PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi 3 ay Curiosity'nin gönderdiği 360° videoyla Mars'ı keşfedin 3 ay AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu 3 ay İnternetten alışverişte haklarımız neler? | Tüketici Haklı 3 ay Hacker'lar macOS bilgisayarları EXE dosyası ile vuruyor 3 ay E-Spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak 3 ay He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor 3 ay Apple, otomobiller için biyometrik kilit sistemi geliştiriyor 3 ay Plague Inc yapımcısından yeni oyun: Rebel Inc 3 ay Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi 3 ay Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda 3 ay Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor 3 ay Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın 3 ay Ethereum tekrar ikinci 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı Sonraki Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 3 ay Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi 3 ay HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi 3 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim