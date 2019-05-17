Huawei Mate 20 X 5G resmi olarak tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei sonunda Mate 20 X'in 5G özellikli varyantını tanıttı. Akıllı telefonun basın görseli ve ürün kutusu geçtiğimiz ay internete sızdırılmıştı. Bugün ise şirket cihazı resmi olarak İngiltere'de duyurdu.

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Mate 20 X 5G, standart modele göre daha düşük kapasiteli bir pile sahip. Akıllı telefonda 4.200 mAh'lik bir pil bulunuyor. Mate 20 X modelinde ise 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya kullanılmıştı. Ancak şirketin cihaza 5G donanımı eklediğini düşünürsek bunu normal karşılayabiliriz.

Pil kapasitesindeki düşüş telefona 40 W hızlı şarj desteği eklenerek telafi edilmeye çalışılmış. Bildiğiniz üzere standart Mate 20 X, 22.5 W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor.

Tek renk seçeneğine sahip

Diğer donanım özelliklerinde bir farklılık yok. Mate 20 X 5G, 1080 x 2240 piksel çözünürlükte 7.2 inçlik devasa bir ekran taşıyor. Gücünü ise Huawei'nin 7 nm Kirin 980 yonga setinden aldığını belirtelim. 5G bağlantısını ise cihazdaki Balong 5000 modem sağlayacak.

Akıllı telefonun arka panelinde 40 MP + 20 MP + 8 MP sensöre ev sahipliği yapan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 24 MP'lik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Android Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile kutudan çıkacak olan cihaz aynı zamanda, ayrı olarak satılan M-Pen adlı kalemi de destekliyor.

Mayıs ayı sonlarında ön siparişe açılacağı belirtilen Mate 20 X 5G, Haziran'da ise 999 pound (1.270 dolar) fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Akıllı telefon sadece Zümrüt Yeşili rengiyle sunuluyor.