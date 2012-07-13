Galaxy S3 için yeni güncellemesi ülkemizden erişilebilir durumda

Haber Editörü
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S3 modeli için kısa süre önce yayınladığı yeni yazılım güncellemesi de ülkemizde erişilebilir olmaya başladı.
74.44MB boyutundaki güncelleme; bildirim çubuğunda ekran parlaklığını ayarlayabildiğimiz bir menü, sesli görüşme esnasında ses kalitesini artırmayı sağlayacak ekranın sağ üstünde yeni bir ikon, ana ekrana dönme esnasında yaşanan gecikmelerin giderilmesi, hava durumu widget'ında yaz saati simgesi, tuşları yuvarlatılmış sanal klavye, bazı arayüzlerde iyileştirmeler şeklinde yenilikler sunuyor.
Ayarlar menüsünde Cihaz Hakkında kısmından yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
(Not : Görsellerde bazı bildirimlerin üzeri kapatılmıştır)
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Baktım banada durduğu yerde gelmiş kurdum bende :)
ilk güncelleme de böyle olmuştu kiesten kurmuştum
Bende Vodafone dan aldım. Güncelleme kendi geldi önüme tamam dedim yaptı. :) Kiese bile gerek kalmadı.
Var sende bir körlük ama hayırlısı o siteye girdiğinde sadece rusya ve çinde 4.0.4 gözüküyor.Diğer ülkeler 4.0.3
Benim ki uzun zamandir 4.0.4 turkiyeden aldim ?
sammobile.com/...
linke tıkla kendin bak.bütün ülkelerde yayınlanmış nerdeyse.kies üzerinden erişilebiliyor bütün ülkelerde.Türkiye hariç tabi
Bende gecikme sadece rehberde oldu