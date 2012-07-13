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Galaxy S3 için yeni güncellemesi ülkemizden erişilebilir durumda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,8b
1
32
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S3 modeli için kısa süre önce yayınladığı yeni yazılım güncellemesi de ülkemizde erişilebilir olmaya başladı.

74.44MB boyutundaki güncelleme; bildirim çubuğunda ekran parlaklığını ayarlayabildiğimiz bir menü, sesli görüşme esnasında ses kalitesini artırmayı sağlayacak ekranın sağ üstünde yeni bir ikon, ana ekrana dönme esnasında yaşanan gecikmelerin giderilmesi, hava durumu widget'ında yaz saati simgesi, tuşları yuvarlatılmış sanal klavye, bazı arayüzlerde iyileştirmeler şeklinde yenilikler sunuyor.

Ayarlar menüsünde Cihaz Hakkında kısmından yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
Galaxy S3 için yeni güncellemesi ülkemizden erişilebilir durumda
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(Not : Görsellerde bazı bildirimlerin üzeri kapatılmıştır)

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z0z0 7 yıl
Arkadaslar konuyla alakali degil ama bu yukarda pilin ne kadar kaldigini gosteren olayi nasil acicaz ? :)
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Makaroncu 7 yıl
pergamonist
Kadirhan96Vodafone Türkiye den aldım bence niye ota üzerinden gelmedi ki güncelleme?ilk güncelleme de böyle olmuştu kiesten kurmuştum
Bende Vodafone dan aldım. Güncelleme kendi geldi önüme tamam dedim yaptı. :) Kiese bile gerek kalmadı.

Baktım banada durduğu yerde gelmiş kurdum bende :)
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Makaroncu 7 yıl
Vodafone Türkiye den aldım bence niye ota üzerinden gelmedi ki güncelleme?
ilk güncelleme de böyle olmuştu kiesten kurmuştum
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pergamonist 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96
Vodafone Türkiye den aldım bence niye ota üzerinden gelmedi ki güncelleme?
ilk güncelleme de böyle olmuştu kiesten kurmuştum

Bende Vodafone dan aldım. Güncelleme kendi geldi önüme tamam dedim yaptı. :) Kiese bile gerek kalmadı.
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pastnova 7 yıl
EleSSaR_TR
pastnova
myhotyro
EleSSaR_TRGalaxy S2 ye 4.0.4 sürümü bütün ülkelerde çıktı.bi Türkiye kaldı sanırım.Saçmalık
Hep böyle oluyor. 1-2 gün olsa neyse de, en az 2 hafta süründürüyorlar.
Off saçma sapan konuşmayın.4.0.4 sadece rusya ve çin için çıktı ondada brick problemi yaşıyan bir çok insan oldu.Samsung şu an yeni bir fw üzerinde çalışıyor
http://www.sammobile.com/firmware/?page=3&t=1&o=1&m=GT-I9100&r=-1#modelsalinke tıkla kendin bak.bütün ülkelerde yayınlanmış nerdeyse.kies üzerinden erişilebiliyor bütün ülkelerde.Türkiye hariç tabi

Var sende bir körlük ama hayırlısı o siteye girdiğinde sadece rusya ve çinde 4.0.4 gözüküyor.Diğer ülkeler 4.0.3
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wayerlatsou 7 yıl
şu an 4.0.4 versiyonu kullanıyo telefon bundan sonra daha yeni güncelmi çıktı anlamadımki araya birsürü muhabbet girmişte güncellemeleri kontrol ettiğimde indirilebilir bi güncelleme yok!!
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z0z0 7 yıl pastnova
pastnova
EleSSaR_TR
Orijinalden alıntı: pastnova
Orijinalden alıntı: myhotyro
EleSSaR_TR Galaxy S2 ye 4.0.4 sürümü bütün ülkelerde çıktı.bi Türkiye kaldı sanırım.Saçmalık
Hep böyle oluyor. 1-2 gün olsa neyse de, en az 2 hafta süründürüyorlar.
Off saçma sapan konuşmayın.4.0.4 sadece rusya ve çin için çıktı ondada brick problemi yaşıyan bir çok insan oldu.Samsung şu an yeni bir fw üzerinde çalışıyor
http://www.sammobile.com/firmware/?page=3&t=1&o=1&m=GT-I9100&r=-1#modelsalinke tıkla kendin bak.bütün ülkelerde yayınlanmış nerdeyse.kies üzerinden erişilebiliyor bütün ülkelerde.Türkiye hariç tabi

Var sende bir körlük ama hayırlısı o siteye girdiğinde sadece rusya ve çinde 4.0.4 gözüküyor.Diğer ülkeler 4.0.3

Benim ki uzun zamandir 4.0.4 turkiyeden aldim ?
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okcoolpeache 7 yıl
yok abı ya hıc bısı degısmemıs aynı tas aynı hamam s3 de ekran kılıdı yapıo ekran kılıdını acmaya calıstıgımda yıne beklıom 1 2 sanıye
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sarica120 7 yıl
kies üzerindende yayinlansada guncellemeyi yapamadim.bu kies kadar rezil rusva bir program görmedim.8 saattir kiesle harp içindeyim.yükleme hep yarida kesiliyor sinirden uyuyamiyorum.
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Zombiee38 7 yıl
Ana ekrana dönüşü biraz hızlandı ama rehbere giriş hala yavaş geliyor. Açıkçası cihazın arayüzündenmidir nedir sıkıntı var gibi. İstediğim gibi hızlı bir cihaz değil bence
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EleSSaR_TR 7 yıl
pastnova
Orijinalden alıntı: myhotyro
Orijinalden alıntı: EleSSaR_TRGalaxy S2 ye 4.0.4 sürümü bütün ülkelerde çıktı.bi Türkiye kaldı sanırım.Saçmalık
Hep böyle oluyor. 1-2 gün olsa neyse de, en az 2 hafta süründürüyorlar.
Off saçma sapan konuşmayın.4.0.4 sadece rusya ve çin için çıktı ondada brick problemi yaşıyan bir çok insan oldu.Samsung şu an yeni bir fw üzerinde çalışıyor

sammobile.com/...
linke tıkla kendin bak.bütün ülkelerde yayınlanmış nerdeyse.kies üzerinden erişilebiliyor bütün ülkelerde.Türkiye hariç tabi
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pergamonist 7 yıl
Acilisinda biraz gecikmeye neden oldu gibi. Aynı durumu yaşayan var mı?
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Guest-9D2914531 7 yıl pergamonist
pergamonist
Acilisinda biraz gecikmeye neden oldu gibi. Aynı durumu yaşayan var mı?

Bende gecikme sadece rehberde oldu
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-technology4ever- 7 yıl
Arkadaşlar konuyla hiç alakası olmadığını biliyorum ama size bir şey sormak istiyorum. chillingo.com/... adresli sitenin uygulama mağazasında clickgamer.com yazan bir yayımcı tarafından yayınlanan bir angry birds oyunu var. Bu angry birds oyununun sahte ve virüslü olarak hazırlanmış bir uygulama olup olmadığını sormak istedim çünkü angry birds ün asıl yayımcısı rovio iken aynı oyunun başka bir yayımcıda da olmasını garipsedim. Yardım edecek olanlara şimdiden çok teşekkür ederim..
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