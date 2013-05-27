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Galaxy S4 mini modeli Samsung Apps'de görüldü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 mini modeli Samsung Apps'de görüldü

Samsung'un Galaxy S4 amiral gemi modelinin kompakt bir versiyonu olarak hazırladığı Galaxy S4 mini modeli zaman zaman bazı yeni bilgilerle internete sızıyor. Ancak ilk kez Samsung tarafından yanlışlıkla da olsa resmi olarak onaylandı.

Samsung Apps İngiltere sayfasında cihaza göre uygulama sekmesine giren ziyaretçiler, şimdiye kadar tanıtılmış modellerin yanında Galaxy S4 mini modelinin de görüntülenmeye başladığını fark etti. Samsung hızlı bir şekilde hatayı düzeltse de model dolaylı olarak onaylanmış oldu.

Galaxy S4'ün tasarım çizgilerini aynen devam ettirmesi beklenen modelde 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran ve 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A15 ve ARM Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos Dual 5210 işlemci yer alması bekleniyor.
Çift SIM desteği, 1GB (3G versiyonu) - 2GB (4G versiyonu) RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde kamera, WiFi, AGPS, TouchWiz Nature arayüzü, 2100mAh batarya şeklinde diğer özelliklerinin olduğu biliniyor. Galaxy S4 mini modelinin kısa süre içerisinde tanıtılması ve Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.

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Red_devil33 6 yıl en beğenilen
Begendim s2 den geçiş için ideal duruyor. Boyutta aynı.
Çözünürlük biraz yüksek batarya daha iyi gpu işlemci daha iyi. Yazılım daha iyi kısaca i s2 den geçilir
Begendim s2 den geçiş için ideal duruyor. Boyutta aynı.Çözünürlük biraz yüksek batarya daha iyi gpu işlemci daha iyi. Yazılım daha iyi kısaca i s2 den ge...
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Carfreak 6 yıl
1 sene önce 4,3" ekran mi olur neremize sokucaz diyorlardı. Şimdi 4,3 mini boy sayılıyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
A15 ve t604 ile 960*540 ekran resmen uçar bence oyunlarda s4 ten cok daha iyi olur
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DH Misafiri 6 yıl
Bence tek eksiği hd ekran yoksa cpu gpu vs. donanım gerçekten güzel.
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DH Misafiri 6 yıl
Bende s2 var. 2gb alma imkanı bulabilirsem ve fiyat da 1200 civarı gelirse aldım gitti. Bence s3 ten dah iyi ve alınabilir bir cihaz. Taba ki 2gb olursa.
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the-infinite 6 yıl
sonu illa ki 99 olacak.
bakınız
1099 , 1199 gibi
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the-infinite 6 yıl

samsung bence bu telefonun fiyatini S3 ile s3 mini arasına konumlandiracak.
yani 800 ile 1300 arasi yani 1099 tl :)
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aycibin 6 yıl
800-1300 diyorsan 1050 yapiyor :p
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Ystipi 6 yıl
Sabırsızlıkla bekliyoruk :D
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Carfreak 6 yıl
1 sene önce 4,3" ekran mi olur neremize sokucaz diyorlardı. Şimdi 4,3 mini boy sayılıyor
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aycibin 6 yıl
bunu 3 sene önce s2 çıktığında diyorduk artık geçti o tartışmalar :)
s3 tüm akıllı telefonları büyüttü :)

unutmadan s4'ün fm radyosu yok ama s4mini'nin var.birçok insan geri iade etmiş bunu geç öğrenince.
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NorthShield 6 yıl
S3 miniyi tam anlamıyla S2 nin karşısına koymamışlardı. S4 Mini ise S2 ninde üstünde bir telefon olarak geliyor. Umarım dahli hafıza 8gb falan olmaz ekran çözünürlüğü falan gayet iyi 4.3" te oldukça yeterli. Samsung S3 miniyi güzel bir fiyatlandırma ile çok sattı S4 minide 1000 TL gibi bir fiyattan çıkarsa Samsung mini ailesindeki başarılarını pekiştirmiş olur.
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aycibin 6 yıl
s3mini'nin önünde s2 vardı.ama artık s2 üretimi resmen bittiği için s4mini'nin ondan üstün olmasında sakınca görmeyecektir samsung.

benim gibi 5" kullanamayanlar için 4-4.3" ekran ideal.bu boyutta bu batarya ile süper bir kullanım süresi vereceğini düşünüyorum.ses ve kamera kalitesi de s3 ayarında olacaktır büyük ihtimalle.yani çok iddialı bir telefon olacağını umuyorum.ayıca piyasada bol aksesuar bulma avantajı da olacaktır.1100-1200TL'den girer bence.
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OverClocK1ng 6 yıl
Cihaz her ne kadar 2 çekirdek olsa da Cortex A15 olması yani performanslı olmasının yanı sıra, çözünürlüğünün de daha düşük olması nedeniyle epey performanslı olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi T-604 ün performansını görmedik ama Mali400 e bakarsak gayet iyi olacağı aşikar.
Artı olarak pil konusunda da, 1Gb Ram'li olanın 2 olandan daha az güç tüketeceğini baz alırsak ve Mali T-604 ün de Mali400 e göre güç tüketimi bazında iyileştirmelerle geleceğini hesaba katarsak, şarjının da iyi gideceğini düşünebiliriz.
Çözünürlük düşük diye + Cortex A15 ve Mali T-604 farkından dolayı performans olarak S3 ten de iyi olacaktır.
S3 Mini de S3 e göre çok kırpmışlardı. Bunda yine özellikler iyi.
S3 ten geçiş yapmaya gerek yok. Ama S2 den geçilir.
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Umutcan 6 yıl
S4'e göre donanım kısmasalar güzel olacak da. Bir de samsung artık mini modelleri bile büyütmeye başladı herhalde ileride mini 4.8 normali 5.3 olur.
Buna bir dur denmeli artık tüm telefonların phablet olmasına gerek yok, note gibi bir modelin var zaten.
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okanner48 6 yıl
256.15 PPI yeterli gibi...
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VYC Majoris 6 yıl
Pentile olursa o çözünürlük yeterli olmaz gibi. 1gb ile gelmesi de dezavantaj.
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