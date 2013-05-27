Galaxy S4 mini modeli Samsung Apps'de görüldü





Samsung'un Galaxy S4 amiral gemi modelinin kompakt bir versiyonu olarak hazırladığı Galaxy S4 mini modeli zaman zaman bazı yeni bilgilerle internete sızıyor. Ancak ilk kez Samsung tarafından yanlışlıkla da olsa resmi olarak onaylandı.





Samsung Apps İngiltere sayfasında cihaza göre uygulama sekmesine giren ziyaretçiler, şimdiye kadar tanıtılmış modellerin yanında Galaxy S4 mini modelinin de görüntülenmeye başladığını fark etti. Samsung hızlı bir şekilde hatayı düzeltse de model dolaylı olarak onaylanmış oldu.





Galaxy S4'ün tasarım çizgilerini aynen devam ettirmesi beklenen modelde 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran ve 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A15 ve ARM Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos Dual 5210 işlemci yer alması bekleniyor.

Çift SIM desteği, 1GB (3G versiyonu) - 2GB (4G versiyonu) RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde kamera, WiFi, AGPS, TouchWiz Nature arayüzü, 2100mAh batarya şeklinde diğer özelliklerinin olduğu biliniyor. Galaxy S4 mini modelinin kısa süre içerisinde tanıtılması ve Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.