Galaxy S5 Lollipop sürümüne gelen yeni güncelleme sessiz modu geri getiriyor

Samsung İngiltere'nin yayınlamaya başladığı Lollipop üzerine yapılan yeni güncelleme ile sessiz modun cihaza yeniden eklendiği görülüyor. Snapdragon işlemcili modeller ilk olarak güncellemeyi alırken Derleme Numarası "G900FXXU1BOB7" olarak gözüküyor. Güncelleme sonrası cihaz yine Lollipop 5.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Galaxy S5'ini İngiltere'den temin etmiş kullanıcılar varsa KIES aracılığı ile güncellemeleri kontrol edebilirler. Diğer Avrupa ülkeleri ve tüm cihazlar için bu ufak çaplı güncellemenin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Şimdilik güncellemenin getirdiği diğer yenilikler ise bilinmiyor.
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bazı şeylerle övünmekte tabii ki haklılar, ama bunun gibi komik şeyleri de nasıl atlıyorlar anlamıyorum...
Ayrıca Screen Pinning özelliği geldi ve multitasking artarken kamera yazılımı güncellendi.
Amiral gemileri dışında çoğu telefonları çıktığı surumde kaldı.