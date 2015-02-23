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Galaxy S5 Lollipop sürümüne gelen yeni güncelleme sessiz modu geri getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,8b
1
35
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S5 Lollipop sürümüne gelen yeni güncelleme sessiz modu geri getiriyor
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Samsung'un yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına sayılı günler kalsa da Galaxy S5 modeli hâla serinin amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S5'in Lollipop sürümünü ülkemizde de almaya başladığını size duyurmuştuk. Lollipop güncellemesi sonrası belkide kullanıcıların en çok sikayet ettiği konu sessiz modunun olmamasıydı.

Samsung İngiltere'nin yayınlamaya başladığı Lollipop üzerine yapılan yeni güncelleme ile sessiz modun cihaza yeniden eklendiği görülüyor. Snapdragon işlemcili modeller ilk olarak güncellemeyi alırken Derleme Numarası "G900FXXU1BOB7" olarak gözüküyor. Güncelleme sonrası cihaz yine Lollipop 5.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Galaxy S5'ini İngiltere'den temin etmiş kullanıcılar varsa KIES aracılığı ile güncellemeleri kontrol edebilirler. Diğer Avrupa ülkeleri ve tüm cihazlar için bu ufak çaplı güncellemenin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Şimdilik güncellemenin getirdiği diğer yenilikler ise bilinmiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Ayarlardan titreşimi kısınca titreşim modu sessiz mod oluyor. Titreşime gerek yok diyenler için bir çözüm.
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doctor_bey 4 yıl
Büyük bir fiyaskoydu, düzeltilmesi iyi olmuş
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DH Misafiri 4 yıl
340 mblik bir guncelleme geldi
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befa 4 yıl
Arkadaşlar elimizde olan imkanlar dahilinde s5 andorid 5.0 lollipop incelemesi yaptık. Videomuzu izleyerek ve yorumlarınızı paylaşarak bize destekte bulunabilirmisiniz. Http://youtu.be/SZj5EyCGqxo
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9unkarekoku 4 yıl
vay arkadaş ne büyük yenilik! benim eski dandik fi tarihinden kalma telefonda bile kişiye sessiz melodi atanabiliyordui, o kişi aradığında sessizce çalıyordu. yeni telefon aldım güya akıllı ama gel gör ki sessiz melodi atama yok. ne anladım ben bunun akıllılığından!?
bazı şeylerle övünmekte tabii ki haklılar, ama bunun gibi komik şeyleri de nasıl atlıyorlar anlamıyorum...
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bosnahersek26 4 yıl
Ben ingiltere süRùmùnù bugun yaptim pek fark Yok performans acisindan türkiye surumune gore hala uygulamalarí saģa sola kaydirirak kapatirken hizli degil
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apokhan 4 yıl
Lg g2 lolipop verecek hala. S6 ciksin direkt alacam ! Boyle gucelleme mantığı olmaz!
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Brucedeluxe 4 yıl apokhan
S5 in rakibi G3, G3 güncellemeyi S5 den aylar önce aldı. S4 güncelleme aldı da G2 almadı sanki...
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fb168 4 yıl
inşallah note 3 Türk 5.0 romu bile çıkmamışken rus 5.0 romuna bu güncelleme gelirde bizde samsung Türkiye nin kulağını iyice çınlatırız.
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Firaristt 4 yıl
Sammobile'da rom yayınlandı. Linkini koyarsanız kullanıcılar için daha iyi olur.
Ayrıca Screen Pinning özelliği geldi ve multitasking artarken kamera yazılımı güncellendi.
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Midnightmrt 4 yıl
Herkes kızıyor fakat samsung kadar kullanıcıya değer verip olması gereken kolaylıkları sağlayan firma da yok hatalarından ders çıkarmasını biliyorlar
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Elsa 4 yıl Midnightmrt
Midnightmrt
Herkes kızıyor fakat samsung kadar kullanıcıya değer verip olması gereken kolaylıkları sağlayan firma da yok hatalarından ders çıkarmasını biliyorlar


Amiral gemileri dışında çoğu telefonları çıktığı surumde kaldı.
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