Galaxy S5 Lollipop sürümüne gelen yeni güncelleme sessiz modu geri getiriyor

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Samsung'un yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına sayılı günler kalsa da Galaxy S5 modeli hâla serinin amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S5'in Lollipop sürümünü ülkemizde de almaya başladığını size duyurmuştuk. Lollipop güncellemesi sonrası belkide kullanıcıların en çok sikayet ettiği konu sessiz modunun olmamasıydı.Samsung İngiltere'nin yayınlamaya başladığı Lollipop üzerine yapılan yeni güncelleme ile sessiz modun cihaza yeniden eklendiği görülüyor. Snapdragon işlemcili modeller ilk olarak güncellemeyi alırken Derleme Numarası "G900FXXU1BOB7" olarak gözüküyor. Güncelleme sonrası cihaz yine Lollipop 5.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Galaxy S5'ini İngiltere'den temin etmiş kullanıcılar varsa KIES aracılığı ile güncellemeleri kontrol edebilirler. Diğer Avrupa ülkeleri ve tüm cihazlar için bu ufak çaplı güncellemenin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Şimdilik güncellemenin getirdiği diğer yenilikler ise bilinmiyor.