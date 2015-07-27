Galaxy S6 Mini ilk kez görüntülendi

Samsung S3 Mini modeli ile birlikte başlattığı "Mini" furyası geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler bir şekilde kullanılıyordu. Ancak sonrasında bir anlamda "mini" ifadesinin içinin boşalması ile birlikte üreticiler farklı isimlendirmeler tercih etmeye başladılar. Sony cephesinde ufak boyutlu ancak güçlü donanıma sahip cihazlar Compact adıyla anılırken LG ise kırpılmış özelliklere sahip modellerini Beat ismiyle piyasaya sürüyor.

Ancak Samsung Mini isimlendirmesinde ısrarcı gibi görünüyor. Ortaya çıkan son görüntüler daha önce yalnızca söylenti şeklinde konuşulan Galaxy S6 Mini modelini doğrular nitelikte. Görsellerde mini modelin Galaxy S6 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olduğu görülüyor. Dış görünüşte Galaxy S6'nın boyutunun orantılı bir şekilde küçültüldüğü görülüyor. Buna bağlı olarak ekran boyu da küçülürken metal çerçeve yine yerini koruyor.

Henüz model ile ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor ancak şimdilik beklentiler; 4.7" HD çözünürlükte ekran, Snapdragon 808 çipset, 2 GB sistem belleği ve 15 MP arka kameraya sahip olacağı yönünde. Hatırlayacağınız üzere bir kaç ay önce LG'nin piyasaya sunduğu amiral gemisi modeli G4'de aynı çipseti kullanıyordu. S6 Mini modelinin bu şekilde güncel amiral gemisi modellerinde kullanılabilen bir donanımla gelmesi mini algısının düzelmesine de yardımcı olabilir.

Galaxy S6 Mini modelinin Ağustos ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-Mini-pictures-surface.-Scheduled-for-August-release_id71946