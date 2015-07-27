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Galaxy S6 Mini ilk kez görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Mini ilk kez görüntülendi
 
Samsung S3 Mini modeli ile birlikte başlattığı "Mini" furyası geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler bir şekilde kullanılıyordu. Ancak sonrasında bir anlamda "mini" ifadesinin içinin boşalması ile birlikte üreticiler farklı isimlendirmeler tercih etmeye başladılar. Sony cephesinde ufak boyutlu ancak güçlü donanıma sahip cihazlar Compact adıyla anılırken LG ise kırpılmış özelliklere sahip modellerini Beat ismiyle piyasaya sürüyor.
Ancak Samsung Mini isimlendirmesinde ısrarcı gibi görünüyor. Ortaya çıkan son görüntüler daha önce yalnızca söylenti şeklinde konuşulan Galaxy S6 Mini modelini doğrular nitelikte. Görsellerde mini modelin Galaxy S6 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olduğu görülüyor. Dış görünüşte Galaxy S6'nın boyutunun orantılı bir şekilde küçültüldüğü görülüyor. Buna bağlı olarak ekran boyu da küçülürken metal çerçeve yine yerini koruyor.
Henüz model ile ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor ancak şimdilik beklentiler; 4.7" HD çözünürlükte ekran, Snapdragon 808 çipset, 2 GB sistem belleği ve 15 MP arka kameraya sahip olacağı yönünde. Hatırlayacağınız üzere bir kaç ay önce LG'nin piyasaya sunduğu amiral gemisi modeli G4'de aynı çipseti kullanıyordu. S6 Mini modelinin bu şekilde güncel amiral gemisi modellerinde kullanılabilen bir donanımla gelmesi mini algısının düzelmesine de yardımcı olabilir.
Galaxy S6 Mini modelinin Ağustos ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Galaxy S6 Mini ilk kez görüntülendi
 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S6-Mini-pictures-surface.-Scheduled-for-August-release_id71946 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
exent4246o 4 yıl en beğenilen
Benim tanıdığım Samsung, mini modeline o kadar yüksek donanım koymaz.
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Midnightmrt 4 yıl
Hd ekrana sd 808 koyarlarsa efsane olur sony compakt a rakip olur küçük ekran severler için güzel bir seçenek
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1 Avatar
Aloto 3 yıl
Resmi olarak satışta. Detaylar
teknonano.com/...
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soul4p 3 yıl
1500 tl civarında olur
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kırmızı panda 4 yıl
4.7 ekran en ideal olanı bence. Bu iddia edilen donanımla gelirse çok güzel olur.
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cosica 4 yıl kırmızı panda
ele oturan bir telefon olması için 4.5 inç bile yeterli. boyutu büyüteceklerine içeriği zenginleştirseler, tasarım yapsalar, pil süresini uzatsalar keşke. tabi ki büyük telefonlar da yapılsın ama herkesin tercihi büyük değil ve küçük telefon alanlar berbat donanımlarla idare etmek zorunda kalıyorlar. malesef.
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This Is My Destiny 4 yıl
4.7 çok da "mini" değil ve en az 2.000'e gelir bir kaç aya 1.700 olur bu.Bu donanım fena olmamış ama bu 2.00'den aşağı gelmez,gelince de zaten zorlasan s6 alınıyor o paraya.2.el yurtdışı birşey.Saçma bir model olur.A7 daha iyi bir tercih olur.
2 Yanıt Yanıtla
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serty23 4 yıl This Is My Destiny
This Is My Destiny
4.7 çok da "mini" değil ve en az 2.000'e gelir bir kaç aya 1.700 olur bu.Bu donanım fena olmamış ama bu 2.00'den aşağı gelmez,gelince de zaten zorlasan s6 alınıyor o paraya.2.el yurtdışı birşey.Saçma bir model olur.A7 daha iyi bir tercih olur.

Fiyat olarak s5 ten pahalı olmasi imkansız max. 1300 civarı bekliyorum ben ama hd ekranla pek şansı yok piyasada ...
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cosica 4 yıl This Is My Destiny
2000 TL gibi bir fiyat hatası yapmazlar sanırım. 4-9 eylülü arasında Z5 Compact tanıtılacak deniliyor, buna rağmen kırpılmış bir Mini modeli 2000'den satmazlar artık diyorum.
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ESAras 4 yıl
1500 fiyat biçerler sanırım
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koçari 4 yıl
full hd olaydı iyiydi. gerçi bu haliyle de iyi.
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla FullHD değil de HD Ready, yani 1280x720 ile gelirse ve Snapdragon 808 olursa, 2 GB ram bile olsa yine de çok iyi performans verecektir. En azından 2K salaklığı hastalığına yakalanmış LG nin G4 ünden çok daha performanslı olacaktır...
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kadirirdem 4 yıl
bu özelliklerle gelirse compacta sağlam rakip olur....
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serty23 4 yıl
Okuduğum özelikler beni hayal kırıklığina uğrattı açıkçası , hd 4.7 ekran artik nerdeyse 600 liralik telefonlarda bile standart haline geldi adamlar s3 neo ekranını çıkarıp koysa s6 mini diye haberimiz olmaz ... s6 2k ekran ise mini olani full hd olmalıydı bence.. 1200 -1300 civarı gelirse bence pek satmaz o kadar para verip hd ekrana bakmam ben bu saatten sonra ... sp 808 de biraz lux sanki o çözünürlük için bi abukluk var ama bakalım çıksın bi ...
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sercandk 4 yıl
Samsung minilerde böyle şeyler yapmazdı pek. Çok sağlam cihaz olacak gibi duruyor ancak fiyat olarak çok yükseklerde gezer bu cihaz. Sonuçta aynı işlemciyi lg, g4 de kullanıyor daha nolsun.
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Midnightmrt 4 yıl
Hd ekrana sd 808 koyarlarsa efsane olur sony compakt a rakip olur küçük ekran severler için güzel bir seçenek
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s. paul jobs 4 yıl
2 gün önce yayınladığım haber yeni burada çıkmaya başladı. Geç haberler yazmaya başladınız.
kanıt. technocomicro.blogspot.com.tr/...
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