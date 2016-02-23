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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye

Sanal gerçeklik gözlüklerinin yaygınlaşması için akıllı telefon üreticileri de önemli adımlar atıyorlar. Samsung ise Galaxy S7 ön siparişlerine Gear VR hediye ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
1
57
Cep Telefonları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye

Sanal gerçeklik dünyasına Gear VR ile adım atan Samsung, 100 dolarlık bu ürünüyle akıllı telefonlarda da bu teknolojinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Şimdi de Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ön siparişini verenlere Gear VR'ın hediye edileceği açıklandı.
18 Mart tarihine kadar ön sipariş verenlere hediye edilecek Gear VR'ın bu teknolojinin yaygınlaşmasında önemli işlevler görebilir. Zaten bugüne kadar dünya çapında 20 milyon adet sanal gerçeklik gözlüğü ön siparişi verilmiş durumda. Gear VR gibi cihazlar bu teknolojinin geniş kitleler tarafından görülmesine yol açacak gibi.
Oculus Rift'in 599 dolar, HTC Vive'ın ise 800 dolardan satılacağını düşünürsek daha düşük kapasiteli ve çok daha uygun fiyatlı Gear VR'ın mobil kitlenin gücünü de kullanarak daha geniş kitlelere ulaşması mümkün.

http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-02-22-samsung-giving-away-gear-vr-headsets-with-galaxy-s7-pre-orders Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Pixexelans
Bu çöpü anca böyle satarsınız zaten ????

Sana ciddi ciddi bir şey soracağım. Bakalım cevap verecek misin, yoksa sırf öylesine mi ÇÖP yazıyorsun. Cevap verip niye çöp dediğini mantıklı bir sebeple anlatabilirsen eyvallah.
Başlıyorum:
Galaxy S7:
En iyi ışık alan kamera.
En iyi netleme teknolojisin Dual Pixel
Su Geçirmez
En iyi ekranlardan biri.
En iyi güneş altında görülebilen ekran.
Hafıza kartı yuvası var.
Arka kamera çıkıntı yapmıyor.
Pili en iyi giden cihaz (2 gün olacakmış)
Malzeme kalitesi iyiydi, daha da arttı.
Arka yüzeyini yuvarlatmışlar ki elde daha iyi tutulsun.
Samsung'un özel geliştirdiği kaliteli ses çipi var.
En hızlı işlemci.
En hızlı depolama birimi.
En hızlı kendine ait İnternet tarayıcı.
Sürekli açık saat, tarih ve bildirimler...
Bana söyle bakalım. Bu özelliklerin yarısı hangi telefonda var. Ya da bu S7 çöp ise, çöp olmayan telefon hangisi. Ama söyleyeceğin telefonda bununla aynı veya daha fazla özellik sayman lazım. Yani hafıza kartı da olacak, en hızlı da olacak, pili 2 gün de gidecek.
Sayarsan elini öpeceğim.
Sayamazsan sen ÇÖPsün. Hadi bakalım. Bekliyorum...
PixexelansBu çöpü anca böyle satarsınız zaten ????Sana ciddi ciddi bir şey soracağım. Bakalım cevap verecek misin, yoksa sırf öylesin...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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cestvrai 3 yıl LGSalesB
hocam senin işin foruma girp ÇÖP yazmakmı ? ciddiyim başka işin yokmu
bundan haz mı duyuyorsun anlamıyorum ? bu nasıl bir fanatikliktir.

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OverClocK1ng 3 yıl
Vay be. Ben başka birine S7 nin nesi kötü dedim. Bambaşka birisi gelmiş ve "Omo s6 do hofozo korto yovoso yooook" demiş...
Mesajında da bir sürü emoji kullanmış. 9 satır ! yazı yazmış, 1 tane soru işareti hariç 1 tane nokta dahi yok. İlkokul terk.
Üye profilini niye göremiyoruz: Çünkü, yaş 10...
Vay be. Ben başka birine S7 nin nesi kötü dedim. Bambaşka birisi gelmiş ve "Omo s6 do hofozo korto yovoso yooook" demiş...Mesajında da bir sürü emoji kul...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 3 yıl
Bazı arkadaşlar ekran sürekli açık özelliğini eleştirmiş Nokia yıllardan beri var diye.
Evet haklılar bende yıllardan beri nopki kullanıcısıyım.
Yeni bi hizmetmiş gibi tanıltılması hoş değil.
Lakin ceo sunun geri bildirimlere kulak verdik dahada geliştirmeye bizleri teşvik ediyor sözü bence daha samimi idi.
Yani nokia da olan bir hizmeti i samsung da görmekde çok güzel.
sony gibi su yda dayanıklılık vs..
İphone gibi daha hızlı işlemci ve donma kasma problemi olmaması 6s gibi bi tasarıma da geçmesini dileriz. samsung un.
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ygultekin82 3 yıl
Başlık değişsin vr vs yok.
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ultiMance 3 yıl
Kimse telefona b.k atmasın. Erdi abinin tabiriyle yılın en iyi paketini YİNE Samsung sundu. Telefonda eksik hiçbir şey yok adamlar hala ÇÖP diyor. Bu telefon çöpse iphone MEZARLIK o zaman.
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spyman 3 yıl
dün kameraları karşılaştırdım. s6 ımda spotların ışık hüzmeleri gözükürken s7 de yoktu.
ve s7 edge s7 den çok daha güzel.
alırmıyım. eski heyecan yok.
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Night_Blade 3 yıl
Dip not: Çoğu LG telefonun operatörlerin sağladığı görüntülü konuşma hizmetini 3. parti yazılımlarıyla yapıyor. Samsung un en dandik galaxy Y W ace gibi modelleri bile görüntülü konuşmayı destekliyor fakat diğer markalar desteklemiyor. Sony, Apple ve Samsung telefon modellerinin dışındaki markalar bu özelliği desteklemiyor. Ha Casper bilen destekliyor görüntülü konuşmayı :D
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Cem 3 yıl
Hocam boşver şu elemanı ne anlatsan boş çalıştığı kurumun kulu kölesi olmuş farkında değil. Bizde çalışıyoruz ama hiç bir benim firmamın iyi kötü yanlarını ölesiye savunmam eksik olan yerde eksik derim ama hangi samsung konusuna girsem bu arkadaş başlıyor bir LG muhabbetine konunun içine etmekle kalmıyor birde Lg propagandası yapıyor. Ben daha çalıştığı kuruma körü körüne bağlanan biri görmedim, sanarsın firmanın sahibi.

Gelelim meseleye, bugün arkadaşımla konuşurken önsipariş vs. muhabbetine girdi alacam falan diyince bende gaza geldim. Daha öncede yazdım yeni giren ürünü pek alma taraftarı değilim çıktıktan sonra illaki 2-3 ay beklerim. Ama bilemedim şimdi. Nezaman açılıyor önsiparişe ve nerden başvurabiliyoruz.
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TaymekHoldem 3 yıl
çok sakat var konuda
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kadirirdem 3 yıl
yanında verilmesi oldukça iyi olmuş nasıl deneyim olacak merak ediyorum....
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Pi 3 yıl
Yav ne milletsiniz ya. Adamlar telefon yapmis. Sanki bedavaya satiyorlar. 3000 lira isteyecekler bizimkiler de savunuyor. Ayponada samsunga da lgye de farketmez hangisi olursa olsun. 3000 veren adama allah akil fikir versin. Daha fazla fiyat cekilmeyi hakediyorsunuz
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xLmNt13 3 yıl
xlmnt13
OverClocK1ngYaw hepsini geçtim. Hadi diyelim S6 nın epey eksiği vardı. Mesela kamera çıkıntısı. Mesela hafıza kartı. Mesela pil. Adamların sitesine girdim. Ne yazmışlar biliyor musunuz? : Sizi dinledik Adamlar telefon ısınmasın diye sıvı soğutma kullanmış. Ekranı daha iyi yapmışlardır eminim. Detaylı ekran testlerinde çıkar. Zaten Dünyanın En iyi Amoled ekranını üretiyorlar. En iyi işlemciyi kullanmışlar. En iyi, hızlı ve yüksek RAMi kullanmışlar. Kasayı daha da kaliteli bir hale getirmişler. Bu ağırlıktan da anlaşılıyor. Elde daha rahat tutulsun diye arka yüzeyin kenarlarını rounded yapmışlar. Daha iyi ses kalitesi için, özelleştirilmiş ses yongası kullanmışlar. Kamera daha iyi düşük ışık performansı versin diye F1.7 yapmışlar. Kamera daha hızlı oto fokus yapsın diye dual pixel diye şahane bir şey yapmışlar. İnsan gözü mantığında çalışıyor. Su geçirmezlik de koyalım demişler. Pili bitmesin istiyorduk. Daha az güç tüketen işlemci koyduk, pili azaltalım da daha da inceltelim dememişler, İnsanlar rahat rahat, uzun uzun kullansınlar deyip arttırmışlar. Daha da ne yapsınlar. Ağızlarıyla kuş mu tutsunlar. Az önce yemekten önce gittim, ön sipariş için adımı yazdırdım. Bu kadar şey yapıp da hâlâ çöp diyorsanız, daha iyisini üretin, 3000 lira veririm. Varsa babayiğit klavye şövalyesi bir çöpçü...
Hocam boşverin bu klavye çöpçülerini. Laf söyleyip egolarını tatmin etmeye değmez. Samsung bence yine Android piyasasının en iyi telefonunundan birini yapmış. En son teknoloji ne varsa kullanmış daha ne yapsın adamlar. Bence s7 nin tek eksiği usb type c. O hariç herşeyi iyi olmuş.

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xLmNt13 3 yıl
OverClocK1ng
Yaw hepsini geçtim. Hadi diyelim S6 nın epey eksiği vardı. Mesela kamera çıkıntısı. Mesela hafıza kartı. Mesela pil. Adamların sitesine girdim. Ne yazmışlar biliyor musunuz? : Sizi dinledik Adamlar telefon ısınmasın diye sıvı soğutma kullanmış. Ekranı daha iyi yapmışlardır eminim. Detaylı ekran testlerinde çıkar. Zaten Dünyanın En iyi Amoled ekranını üretiyorlar. En iyi işlemciyi kullanmışlar. En iyi, hızlı ve yüksek RAMi kullanmışlar. Kasayı daha da kaliteli bir hale getirmişler. Bu ağırlıktan da anlaşılıyor. Elde daha rahat tutulsun diye arka yüzeyin kenarlarını rounded yapmışlar. Daha iyi ses kalitesi için, özelleştirilmiş ses yongası kullanmışlar. Kamera daha iyi düşük ışık performansı versin diye F1.7 yapmışlar. Kamera daha hızlı oto fokus yapsın diye dual pixel diye şahane bir şey yapmışlar. İnsan gözü mantığında çalışıyor. Su geçirmezlik de koyalım demişler. Pili bitmesin istiyorduk. Daha az güç tüketen işlemci koyduk, pili azaltalım da daha da inceltelim dememişler, İnsanlar rahat rahat, uzun uzun kullansınlar deyip arttırmışlar. Daha da ne yapsınlar. Ağızlarıyla kuş mu tutsunlar. Az önce yemekten önce gittim, ön sipariş için adımı yazdırdım. Bu kadar şey yapıp da hâlâ çöp diyorsanız, daha iyisini üretin, 3000 lira veririm. Varsa babayiğit klavye şövalyesi bir çöpçü...

Hocam boşverin bu klavye çöpçülerini. Laf söyleyip egolarını tatmin etmeye değmez. Samsung bence yine Android piyasasının en iyi telefonunundan birini yapmış. En son teknoloji ne varsa kullanmış daha ne yepsın adamlar. Bence s7 nin tek eksiği usb type c. O hariç herşeyi iyi olmuş.
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casperfriendly 3 yıl
Sanal gerçeklik ne demek biraz açıklama yapar mısınız ?
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samsung gear vr, galaxy s7 ve
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