Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye

Haber Editörü
Sanal gerçeklik dünyasına Gear VR ile adım atan Samsung, 100 dolarlık bu ürünüyle akıllı telefonlarda da bu teknolojinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Şimdi de Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ön siparişini verenlere Gear VR'ın hediye edileceği açıklandı.
18 Mart tarihine kadar ön sipariş verenlere hediye edilecek Gear VR'ın bu teknolojinin yaygınlaşmasında önemli işlevler görebilir. Zaten bugüne kadar dünya çapında 20 milyon adet sanal gerçeklik gözlüğü ön siparişi verilmiş durumda. Gear VR gibi cihazlar bu teknolojinin geniş kitleler tarafından görülmesine yol açacak gibi.
Oculus Rift'in 599 dolar, HTC Vive'ın ise 800 dolardan satılacağını düşünürsek daha düşük kapasiteli ve çok daha uygun fiyatlı Gear VR'ın mobil kitlenin gücünü de kullanarak daha geniş kitlelere ulaşması mümkün.
http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-02-22-samsung-giving-away-gear-vr-headsets-with-galaxy-s7-pre-orders Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sana ciddi ciddi bir şey soracağım. Bakalım cevap verecek misin, yoksa sırf öylesine mi ÇÖP yazıyorsun. Cevap verip niye çöp dediğini mantıklı bir sebeple anlatabilirsen eyvallah.
Başlıyorum:
Galaxy S7:
En iyi ışık alan kamera.
En iyi netleme teknolojisin Dual Pixel
Su Geçirmez
En iyi ekranlardan biri.
En iyi güneş altında görülebilen ekran.
Hafıza kartı yuvası var.
Arka kamera çıkıntı yapmıyor.
Pili en iyi giden cihaz (2 gün olacakmış)
Malzeme kalitesi iyiydi, daha da arttı.
Arka yüzeyini yuvarlatmışlar ki elde daha iyi tutulsun.
Samsung'un özel geliştirdiği kaliteli ses çipi var.
En hızlı işlemci.
En hızlı depolama birimi.
En hızlı kendine ait İnternet tarayıcı.
Sürekli açık saat, tarih ve bildirimler...
Bana söyle bakalım. Bu özelliklerin yarısı hangi telefonda var. Ya da bu S7 çöp ise, çöp olmayan telefon hangisi. Ama söyleyeceğin telefonda bununla aynı veya daha fazla özellik sayman lazım. Yani hafıza kartı da olacak, en hızlı da olacak, pili 2 gün de gidecek.
Sayarsan elini öpeceğim.
Sayamazsan sen ÇÖPsün. Hadi bakalım. Bekliyorum...
bundan haz mı duyuyorsun anlamıyorum ? bu nasıl bir fanatikliktir.
Mesajında da bir sürü emoji kullanmış. 9 satır ! yazı yazmış, 1 tane soru işareti hariç 1 tane nokta dahi yok. İlkokul terk.
Üye profilini niye göremiyoruz: Çünkü, yaş 10...