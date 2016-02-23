Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye

Sanal gerçeklik dünyasına Gear VR ile adım atan Samsung, 100 dolarlık bu ürünüyle akıllı telefonlarda da bu teknolojinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Şimdi de Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ön siparişini verenlere Gear VR'ın hediye edileceği açıklandı.



18 Mart tarihine kadar ön sipariş verenlere hediye edilecek Gear VR'ın bu teknolojinin yaygınlaşmasında önemli işlevler görebilir. Zaten bugüne kadar dünya çapında 20 milyon adet sanal gerçeklik gözlüğü ön siparişi verilmiş durumda. Gear VR gibi cihazlar bu teknolojinin geniş kitleler tarafından görülmesine yol açacak gibi.

Oculus Rift'in 599 dolar, HTC Vive'ın ise 800 dolardan satılacağını düşünürsek daha düşük kapasiteli ve çok daha uygun fiyatlı Gear VR'ın mobil kitlenin gücünü de kullanarak daha geniş kitlelere ulaşması mümkün.



http://www.gamesindustry.biz/articles/2016-02-22-samsung-giving-away-gear-vr-headsets-with-galaxy-s7-pre-orders