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Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı

Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan Game Of Thrones dizisinin 8. sezonunun ilk bölümü izlenme rekorları kırmıştı. Bir rekor da korsan izlenme sayılarından geldi. İşte konunun detayları.
1 ay
15,8b
2
45
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yayınlandığı tarihten itibaren her yıl daha da ilgi toplayan ve izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisi, 8. ve son sezonuyla da bunu devam ettiriyor. Yapımcı şirket HBO final sezonunun ilk bölümünün izlenme rekorları kırdığını açıklarken, bir rekor da korsan izlenme sayılarından geldi.

Hindistan ve Çin baş sırada

Dijital korsanlık alanında araştırmalar yapan MUSO, Game Of Thrones'un 8. Sezonunun ilk bölümünün, 24 saat içinde 55 milyon kez korsan izlendiğini açıkladı. Bu izlenmelerin yüzde 76.5'inin illegal video akış sitelerinden olduğu belirtilirken, yüzde 12.2'sinin web, yüzde 10.8'inin üyelik istemeyen torrent siteleri ve yüzde 0.5'inin ise üyelik sistemi ile çalışan özel torrent sitelerinden indirildiği belirtildi.
Korsan izlemelerin büyük bir kısmının Hindistan ve Çin'de gerçekleştirildiği açıklanırken, ABD'nin korsanlıkta üçüncü sırada olduğu ifade ediliyor. Korsan izlemelerin, Game Of Thrones 8. Sezonun sonuna doğru artarak devam etmesi bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/4/17/18412159/game-of-thrones-got-season-8-premiere-pirated-55-million-times-first-24-hours-hbo Yorum Yaz
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eP_362 1 ay en beğenilen
480p çamur gibi izlemek isteyenler Digiturk'e 12,99 TL verip canlı izleyebilir
3 Yanıt Yanıtla +19
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Fenomenon 1 ay
ne var bu dizide bu kadar yav. millet gece mi izlemiş napmış herkes konuşuyor bişeyler anlamıyorum. gençliğinize yazık bu kadar takıntılı olmayın. 3 gün sonra izlesen ne olacak sanki
ne var bu dizide bu kadar yav. millet gece mi izlemiş napmış herkes konuşuyor bişeyler anlamıyorum. gençliğinize yazık bu kadar takıntılı olmayın. 3 gün sonra i...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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b@d0 1 ay
Dünya tarihinin en overrated dizisi.
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EnterX 3 hf.
Bu sezon izlediğim korsan sitelerde bile adamlar 1080p çakmıştı cillop gibi takılmadan donmadan izledim bence en mantıklısı netflixten yayınlanması.
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Starbucksunstari 2 hf. EnterX
sezon 8 icin paylasailir misin siteyi bulamadim bi turlu
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b@d0 3 hf.
her sezonun şöyle 2-3 saatlik özetleri yok mu acaba? kim izleyecek bu kadar sezonu baştan.
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Bey V 1 ay
Yani olması gereken, diziye para verecek değiliz, reklamlardan kazandıkları yeter.
Bu arada izleyebileceğimiz site tavsiyeleri alayım
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Dodge 1 ay
Bu kadar korsan şekilde izleyen varken(ben dahil) HBO nasıl bu kadar bütçe ayırıyor ve kar ediyor anlamıyorum.
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10ff 1 ay
Bu mu daha iyi yoksa bre. Bad mi? İzlemeye deger mi
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Ultratopkek 1 ay yeni yorumcu
Bu diziyi izlemeyen ve izlemeyecek tek kişi benim herhalde?
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Am@deus 1 ay
Sıradan bölüm ama özlemişiz
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DaYWaLkeR 1 ay Am@deus
Sıradan değildi aslında. Tamam aksiyon yoktu ama birçok şey oldu 2-3 bölüme sığacak. Zaten ilk bölümden aksiyon olmaması da normal.
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Avatar.Aang 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ne yapsın millet.

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Eeltorm 1 ay
digitürk çöptür
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MyhM66 1 ay
3 gb lık amazon rip derken. ?
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torrent, korsan ve
7 etiket daha game of thrones 8. sezon izlenme rekoru Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Uğur Seven Popüler MPopüler
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