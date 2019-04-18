Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı

Yayınlandığı tarihten itibaren her yıl daha da ilgi toplayan ve izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisi, 8. ve son sezonuyla da bunu devam ettiriyor. Yapımcı şirket HBO final sezonunun ilk bölümünün izlenme rekorları kırdığını açıklarken, bir rekor da korsan izlenme sayılarından geldi.

Hindistan ve Çin baş sırada

Dijital korsanlık alanında araştırmalar yapan MUSO, Game Of Thrones'un 8. Sezonunun ilk bölümünün, 24 saat içinde 55 milyon kez korsan izlendiğini açıkladı. Bu izlenmelerin yüzde 76.5'inin illegal video akış sitelerinden olduğu belirtilirken, yüzde 12.2'sinin web, yüzde 10.8'inin üyelik istemeyen torrent siteleri ve yüzde 0.5'inin ise üyelik sistemi ile çalışan özel torrent sitelerinden indirildiği belirtildi.

https://www.theverge.com/2019/4/17/18412159/game-of-thrones-got-season-8-premiere-pirated-55-million-times-first-24-hours-hbo

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Korsan izlemelerin büyük bir kısmınınve'de gerçekleştirildiği açıklanırken,'nin korsanlıkta üçüncü sırada olduğu ifade ediliyor. Korsan izlemelerin, Game Of Thrones 8. Sezonun sonuna doğrubekleniyor.