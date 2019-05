Game of Thrones 8. sezon fragmanı nihayet yayınlandı!

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık geri sayım resmen başladı. Yayın tarihine yalnızca bir ay gibi çok kısa bir süre kalmışken yapımcı kanal HBO, hayranların sabırsızlıkla beklediği ilk uzun fragmanı da nihayet yayınladı. İşte sekizinci sezondan görüntüler:Yeni fragmanda final sezonuyla ilgili epey bir detay yer alıyor. Daenerys Targaryen'in ordusu ve ejderhalarıyla birlikte Winterfell'e ulaştığı anlar fragmanın dikkat çeken noktalarından birisi. Dizinin pek sevilmeyen karakteri Cersei Lannister'ın da yine bir takım planlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca önceki sezonların sevilen birçok karakteri de yeni görüntülerde kendilerini gösteriyor. Son olarak Winterfell'i bekleyen büyük savaşı da ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda her bir bölümün normalden çok daha uzun bir süreye sahip olacağı belirtilmişti. Yani 70-80 dakikalık hatta bir buçuk saatlik bölümler beklenebilir.Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.