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Marvel dizisi The Defenders'ın ilk fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek The Defenders dizisinden ilk fragman yayınlandı. 8 bölümden oluşan dizi bu yaz Netflix tarafından yayınlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in bireysel dizilerini çeken Netflix, şimdi de bu dört kahramanı bir araya getiren The Defenders'ı yayınlamaya hazırlanıyor. Bu yaz yayınlanacak The Defenders için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.
Daredevil'ın da senaristleri olan Douglas Petrie ve Marco Ramirez'in kaleme aldığı The Defenders, 8 bölümden oluşan bir dizi olacak. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i ilk kez bir araya getirecek dizide, New York sokaklarını mesken tutan bu dört kahramanın suça karşı savaşmak için birlikte çalışması anlatılacak.
Dizinin başrollerinde Charlie Cox (Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) ve Finn Jones (Iron Fist) yer alırken, daha önce gelen dört diziden tanıdığımız Elodie Yung (Elektra), Scott Glenn, Deborah Ann Woll, Rosario Dawson, Elden Henson, Carrie-Anne Moss, Rachael Taylor, Eka Darville, Simone Missick ve Jessica Henwick de oyuncu kadrosunda yer alacak. The Defenders'ın asıl kötüsünü ise usta oyuncu Sigourney Weaver canlandıracak.
Netflix, The Defenders'ın tüm bölümlerini 18 Ağustos'ta yayınlayacak.

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hanox 2 yıl
eh işte :)
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IUnknown 2 yıl
fakir avangers i.
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korsan58 2 yıl
daredevil devam edeydi iyiydi
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baran4721 2 yıl
izlenir gibi
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hacı.basat 2 yıl
Şaşırtıcı derecede hata ve tezatlarla dolu dizileri birleştirip tek dizi yapıyorlar, bu dizilerin arasında sağlam izleyici yakalayan tek yapım Daredevil idi, dizinin adı "Daredevil and the Defenders" gibi bir şey olsaydı en azından doğru üstünde gitmek zorunda kalacaklardı, şimdiyse tam muamma, dört yerine 6-7 kişi falan olsa yada uçabilen bir adam daha ekleseler bu da beklenti oluştururdu.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
zırvayı 4'e katladık diyorlar yani
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Lionel Fusco 2 yıl
Mağara.jpg
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