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Game of Thrones evreninde geçen Ejderhanın Oğulları bu yıl yayınlanacak

Game of Thrones evreninde geçen The Sons of the Dragon adlı kısa hikaye, bu sonbaharda çıkacak The Book of Swords'ta yer alacak. Kısa hikayeyi George R.R. Martin kaleme alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4b
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18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'a kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin, bu ilgi çekici dünyada geçen kısa hikayelerine bir yenisini daha ekliyor. Bu sonbaharda satışa çıkacak antoloji kitabı The Book of Swords'ta yer alacak 15 kısa hikayeden biri de George R.R. Martin tarafından kaleme alınan The Sons of the Dragon (Ejderhanın Oğulları) olacak.
The Book of Swords'ta Game of Thrones evreninde geçen bir hikayenin de yer alacağı yönünde ilk haberler geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran bu haberi doğrulayan Martin, bu kısa hikaye hakkında ilk detayları da açıkladı.
Game of Thrones dizisinde anlatılan olayların öncesinde geçecek olan The Sons of the Dragon'da iki Targaryen kralının hikayesi anlatılacak. Westeros'u fetheden ve Yedi Krallık'ı kuran Fatih Aegon'un ardından gelen iki kralın (I. Aenys ve Zalim Maegor) zamanında geçecek hikayede; bu iki kralın hükümdarlıkları sırasında ailelerine, arkadaşlarına ve düşmanlarına neler olduğu anlatılacak.
Öte yandan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin merakla beklenen altıncı kitabının ne zaman çıkacağı hala netlik kazanmış değil. Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) adını taşıyacak kitabın bu yıl bitmeden yayınlanması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

https://www.theguardian.com/books/2017/feb/01/new-george-rr-martin-story-the-sons-of-the-dragon-game-of-thrones Yorum Yaz
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Lord Melkor 2 yıl en beğenilen
Her haberi siyasete bağliyicam diye kendinizi bu kadar şebek etmenize gerek yok
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nebulabado 2 yıl
Gavuruun başarısına sevinip, kendini hor gören bir millet türedi.
Yazık...
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aycibin 2 yıl
8inci sezona daha 15 ay falan var yaa...
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Erwin-Rommel 2 yıl aycibin
Düşündükçe üzülüyorum vallahi
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dewe34 2 yıl
bu kitap zaten 3 yıl önce çıktı Türkçeye daha yeni çevrildi ön sipariş fiyatı 65 tl normal fiyat 89 tl,fiyatlar yüksek baya
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ozanzeno 2 yıl
Kitap 15 Eylülde çıkıyormuş. Yayınevi duyuru yapmış. Satın almak isteyenler için linkte vermişler.http://www.arkadas.com.tr/kitap/buz-ve-atesin-dunyasi/9786055069513
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sufistike 2 yıl
ya yeter martin önce ana seriyi tamamla ölüp gideceksin olan bize olacak
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Jon SNOW 37 2 yıl
ferin george sen asıl kitabı çıkarma oyuncaklarla uğraş
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Glorfindel1907 2 yıl
Kitaplarını okumadım ama Targaryen'lar iyidir severim kendilerini

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ozanzeno 2 yıl
Buz ve Ateş'in Dünyası yayınlandı. Böyle bir duyuru gördüm.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buz ve Ateşin Dünyası (Westeros ve Taht Oyunları’nın Anlatılmamış Tarihi) çok yakında raflarda
• Yedi Krallık’ın Kuruluşu
• Westeros’un Ejderhaları
• Robert’in İsyanı
• Deli Kral’ın Düşüşü
• Gündoğumu Çağı’ndan Kahramanlar Çağı’na
• İlk insanın gelişinden Fatih Aegon’a
Günümüz Westeros tarihine kadar kıtayı şekillendiren büyük olayları öğreneceğiniz kitap çıkıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Brian Clough 2 yıl ozanzeno
ozanzeno
Buz ve Ateş'in Dünyası yayınlandı. Böyle bir duyuru gördüm.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buz ve Ateşin Dünyası (Westeros ve Taht Oyunları’nın Anlatılmamış Tarihi) çok yakında raflarda
• Yedi Krallık’ın Kuruluşu
• Westeros’un Ejderhaları
• Robert’in İsyanı
• Deli Kral’ın Düşüşü
• Gündoğumu Çağı’ndan Kahramanlar Çağı’na
• İlk insanın gelişinden Fatih Aegon’a
Günümüz Westeros tarihine kadar kıtayı şekillendiren büyük olayları öğreneceğiniz kitap çıkıyor.

Fake
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Erwin-Rommel 2 yıl
Ölmeden önce hayırlısıyla şu kitabı bir bitirseydi.
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Requiem for a Dream 2 yıl
Yav bunu yazacağına kitabı bitirsene ey martin
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nebulabado 2 yıl
Gavuruun başarısına sevinip, kendini hor gören bir millet türedi.
Yazık...
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