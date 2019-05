Game of Thrones evreninde geçen Ejderhanın Oğulları bu yıl yayınlanacak

Game of Thrones'a kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin, bu ilgi çekici dünyada geçen kısa hikayelerine bir yenisini daha ekliyor. Bu sonbaharda satışa çıkacak antoloji kitabı The Book of Swords'ta yer alacak 15 kısa hikayeden biri de George R.R. Martin tarafından kaleme alınan The Sons of the Dragon (Ejderhanın Oğulları) olacak.

The Book of Swords'ta Game of Thrones evreninde geçen bir hikayenin de yer alacağı yönünde ilk haberler geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran bu haberi doğrulayan Martin, bu kısa hikaye hakkında ilk detayları da açıkladı.

Game of Thrones dizisinde anlatılan olayların öncesinde geçecek olan The Sons of the Dragon'da iki Targaryen kralının hikayesi anlatılacak. Westeros'u fetheden ve Yedi Krallık'ı kuran Fatih Aegon'un ardından gelen iki kralın (I. Aenys ve Zalim Maegor) zamanında geçecek hikayede; bu iki kralın hükümdarlıkları sırasında ailelerine, arkadaşlarına ve düşmanlarına neler olduğu anlatılacak.

Öte yandan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin merakla beklenen altıncı kitabının ne zaman çıkacağı hala netlik kazanmış değil. Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) adını taşıyacak kitabın bu yıl bitmeden yayınlanması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

