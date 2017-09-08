Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, geçtiğimiz günlerde 7. sezonunu tamamladı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizi, 7. sezonu ile bir çok yeni rekora imza attı. HBO'da izlenme rekorları kıran Game of Thrones, korsan platformlarda da en çok izlenen dizi oldu.

Korsan-karşıtı bir şirket olan MUSO tarafından yayınlanan son verilere göre Game of Thrones'un 7. sezon bölümleri bugüne kadar 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı. Torrent Freak'e konuşan MUSO CEO'su Andy Chatterly, içerik üreticileri için korsan dizi yayınlarının torrentten çok daha ciddi bir problem haline geldiğini ifade etti.

MUSO tarafından paylaşılan rakamlara göre Game of Thrones'un 7. sezonu ile ulaştığı 1.03 milyar korsan izlemenin yüzde 84.66'sını diziyi korsan yayın yapan çeşitli internet siteleri üzerinden izleyenler oluşturdu. Game of Thrones bölümlerini torrentten indirip izleyenlerin oranı yüzde 9.1'de kalırken, diziyi başka bir platformdan indirip izleyenlerin oranı ise yüzde 5.6 olarak açıklandı.

Game of Thrones'un korsan yayınlar üzerinden bu kadar fazla izlenmesinde sızıntılar da etkili oldu. HBO'nun hacklenmesi sonucu dizinin son bölümleri henüz televizyonda yayınlanmadan internete sızdırıldı ve bu durum da korsan izlenme sayılarının artmasında etkili oldu.

Başta Hollywood'un dev film stüdyoları olmak üzere içerik üreticileri torrent sitelerine karşı savaş açmış olsa da, MUSO'nun bu son raporu korsan yayın yapan internet sitelerinin son dönemde içerik üreticileri için çok daha büyük bir sorun haline geldiğini gösteriyor.

http://variety.com/2017/tv/news/game-of-thrones-piratacy-1202550723/