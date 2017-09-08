Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı

Haber Editörü
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, geçtiğimiz günlerde 7. sezonunu tamamladı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizi, 7. sezonu ile bir çok yeni rekora imza attı. HBO'da izlenme rekorları kıran Game of Thrones, korsan platformlarda da en çok izlenen dizi oldu.
Korsan-karşıtı bir şirket olan MUSO tarafından yayınlanan son verilere göre Game of Thrones'un 7. sezon bölümleri bugüne kadar 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı. Torrent Freak'e konuşan MUSO CEO'su Andy Chatterly, içerik üreticileri için korsan dizi yayınlarının torrentten çok daha ciddi bir problem haline geldiğini ifade etti.
MUSO tarafından paylaşılan rakamlara göre Game of Thrones'un 7. sezonu ile ulaştığı 1.03 milyar korsan izlemenin yüzde 84.66'sını diziyi korsan yayın yapan çeşitli internet siteleri üzerinden izleyenler oluşturdu. Game of Thrones bölümlerini torrentten indirip izleyenlerin oranı yüzde 9.1'de kalırken, diziyi başka bir platformdan indirip izleyenlerin oranı ise yüzde 5.6 olarak açıklandı.
Game of Thrones'un korsan yayınlar üzerinden bu kadar fazla izlenmesinde sızıntılar da etkili oldu. HBO'nun hacklenmesi sonucu dizinin son bölümleri henüz televizyonda yayınlanmadan internete sızdırıldı ve bu durum da korsan izlenme sayılarının artmasında etkili oldu.
Başta Hollywood'un dev film stüdyoları olmak üzere içerik üreticileri torrent sitelerine karşı savaş açmış olsa da, MUSO'nun bu son raporu korsan yayın yapan internet sitelerinin son dönemde içerik üreticileri için çok daha büyük bir sorun haline geldiğini gösteriyor.
http://variety.com/2017/tv/news/game-of-thrones-piratacy-1202550723/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dizinin birinci bölümü tamam resmi kanalından paralı izlensin. Ama dizi 5 gün sonra mesela bölümlerini Youtube veya HBO'nun kendi sitesinden reklam içeriği ile birlikte izlenmesine izin versin.
Böylece milyonlarca izlenme oranı ile sürekli para kazanma şansları doğar. Yoksa bütün paraları torrent sitelerine yediriyor bu adamlar. Hiç kazanmayacağına yüzde 5 kazanırlar hiç yoktan iyidir üstelik herkes paralı kanallara abone olmak istemeyebilir günümüzde internetten film seyertmenin önüne kimse geçemiyor inat etmenin faydası yok.
Böyle westworld ve GOT için HBO diğerleri için Netflix'e filanla olmaz. insanlar tek tıkla bu korsan sitelere girebiliyor ve 1080p izleyip 1 milyar hit yapıyorlarsa, sen bu insanları bir şekilde kendine çekmeye çalış.
Reklamlı versiyonunu free yayınlasalar ne kadar para kazanırlardı acaba ? Hesaplanmıştır belkide. Bizim aklımıza gelen onların da aklina geliyordur herhalde...
netflix'in sevdiğim yönlerinden biri de filmleri kesmiyor,bulanıklık yapmıyor.ama HBO dizileri yok işte.