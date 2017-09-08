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Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı

Game of Thrones'un izlenme rekorları kıran 7. sezonu, korsan platformlarda da en çok izlenen dizi oldu. Dizinin 7. sezonu bugüne kadar 1 milyardan fazla korsan izlenmeye ulaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, geçtiğimiz günlerde 7. sezonunu tamamladı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizi, 7. sezonu ile bir çok yeni rekora imza attı. HBO'da izlenme rekorları kıran Game of Thrones, korsan platformlarda da en çok izlenen dizi oldu.
Korsan-karşıtı bir şirket olan MUSO tarafından yayınlanan son verilere göre Game of Thrones'un 7. sezon bölümleri bugüne kadar 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı. Torrent Freak'e konuşan MUSO CEO'su Andy Chatterly, içerik üreticileri için korsan dizi yayınlarının torrentten çok daha ciddi bir problem haline geldiğini ifade etti.
MUSO tarafından paylaşılan rakamlara göre Game of Thrones'un 7. sezonu ile ulaştığı 1.03 milyar korsan izlemenin yüzde 84.66'sını diziyi korsan yayın yapan çeşitli internet siteleri üzerinden izleyenler oluşturdu. Game of Thrones bölümlerini torrentten indirip izleyenlerin oranı yüzde 9.1'de kalırken, diziyi başka bir platformdan indirip izleyenlerin oranı ise yüzde 5.6 olarak açıklandı.
Game of Thrones'un korsan yayınlar üzerinden bu kadar fazla izlenmesinde sızıntılar da etkili oldu. HBO'nun hacklenmesi sonucu dizinin son bölümleri henüz televizyonda yayınlanmadan internete sızdırıldı ve bu durum da korsan izlenme sayılarının artmasında etkili oldu.
Başta Hollywood'un dev film stüdyoları olmak üzere içerik üreticileri torrent sitelerine karşı savaş açmış olsa da, MUSO'nun bu son raporu korsan yayın yapan internet sitelerinin son dönemde içerik üreticileri için çok daha büyük bir sorun haline geldiğini gösteriyor. 

http://variety.com/2017/tv/news/game-of-thrones-piratacy-1202550723/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 2 yıl en beğenilen
Yahu niye dizilerini Youtube'a ve HBO kanalına yüklemiyorlar?
Dizinin birinci bölümü tamam resmi kanalından paralı izlensin. Ama dizi 5 gün sonra mesela bölümlerini Youtube veya HBO'nun kendi sitesinden reklam içeriği ile birlikte izlenmesine izin versin.
Böylece milyonlarca izlenme oranı ile sürekli para kazanma şansları doğar. Yoksa bütün paraları torrent sitelerine yediriyor bu adamlar. Hiç kazanmayacağına yüzde 5 kazanırlar hiç yoktan iyidir üstelik herkes paralı kanallara abone olmak istemeyebilir günümüzde internetten film seyertmenin önüne kimse geçemiyor inat etmenin faydası yok.
Yahu niye dizilerini Youtube'a ve HBO kanalına yüklemiyorlar?Dizinin birinci bölümü tamam resmi kanalından paralı izlensin. Ama dizi 5 gün sonra mesela bö...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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LeftBank 2 yıl
Bence tüm Streaming Servisleri ve bunlara bağlı dizi, film ve belgeseller tek çatı altına girmeli ve izlenme sayısına göre havuzdan para almalı.
Böyle westworld ve GOT için HBO diğerleri için Netflix'e filanla olmaz. insanlar tek tıkla bu korsan sitelere girebiliyor ve 1080p izleyip 1 milyar hit yapıyorlarsa, sen bu insanları bir şekilde kendine çekmeye çalış.
Reklamlı versiyonunu free yayınlasalar ne kadar para kazanırlardı acaba ? Hesaplanmıştır belkide. Bizim aklımıza gelen onların da aklina geliyordur herhalde...
Bence tüm Streaming Servisleri ve bunlara bağlı dizi, film ve belgeseller tek çatı altına girmeli ve izlenme sayısına göre havuzdan para almalı.Böyle west...
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Yanıtla +8
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aycibin 2 yıl
sızıntılarla ilgilenmedim ama türkiye'de full içerikle kesintisiz izlenebilecek bir kaynak var da biz mi tercih etmiyoruz? illa digiturk alıcaz ve rtük kurallarına göre izlicez.yayın saati denen birşey var.bir de parental control denen uygulamalar da var.çocuk için sakıncalı ise ya geç saatte yayınlarsın ya da parental control'u devrede tutarsın.neden bana çocuk muamelesi yapsın?
netflix'in sevdiğim yönlerinden biri de filmleri kesmiyor,bulanıklık yapmıyor.ama HBO dizileri yok işte.
sızıntılarla ilgilenmedim ama türkiye'de full içerikle kesintisiz izlenebilecek bir kaynak var da biz mi tercih etmiyoruz? illa digiturk alıcaz ve rtük kuralla...
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Yanıtla +5
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MertMeteAlp 2 yıl
Bu diziyi hiç izlememiştim.
Geçen hafta oturdum, tüm sezonları izledim.
1 yılda sadece 10 bölüm yayınlanması da çok ilginç.
,
Yanıtla +1
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cemto 2 yıl
geçen hafta bu kadar konuşuluyor bir bakayım diziye dedim hayatta dizi sevmeyen biri olarak bir hafta içinde 5 sezona gelmişim dünyada 1 milyardan fazla olduğunu düşünüyorum
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MonitörKertenkelesi 2 yıl en beğenilen
Yahu niye dizilerini Youtube'a ve HBO kanalına yüklemiyorlar?
Dizinin birinci bölümü tamam resmi kanalından paralı izlensin. Ama dizi 5 gün sonra mesela bölümlerini Youtube veya HBO'nun kendi sitesinden reklam içeriği ile birlikte izlenmesine izin versin.
Böylece milyonlarca izlenme oranı ile sürekli para kazanma şansları doğar. Yoksa bütün paraları torrent sitelerine yediriyor bu adamlar. Hiç kazanmayacağına yüzde 5 kazanırlar hiç yoktan iyidir üstelik herkes paralı kanallara abone olmak istemeyebilir günümüzde internetten film seyertmenin önüne kimse geçemiyor inat etmenin faydası yok.
Yanıtla +17
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tobepeople 2 yıl
MonitörKertenkelesi

Yahu niye dizilerini Youtube'a ve HBO kanalına yüklemiyorlar?

Dizinin birinci bölümü tamam resmi kanalından paralı izlensin. Ama dizi 5 gün sonra mesela bölümlerini Youtube veya HBO'nun kendi sitesinden reklam içeriği ile birlikte izlenmesine izin versin.

Böylece milyonlarca izlenme oranı ile sürekli para kazanma şansları doğar. Yoksa bütün paraları torrent sitelerine yediriyor bu adamlar. Hiç kazanmayacağına yüzde 5 kazanırlar hiç yoktan iyidir üstelik herkes paralı kanallara abone olmak istemeyebilir günümüzde internetten film seyertmenin önüne kimse geçemiyor inat etmenin faydası yok.

Merak etme para kazanması kapatırlardı dükkanı bu kadar oynamazdı, ben mesea Heroes'u çok sevmiştim erken bitirdiler parasızlıktan... Bunun DVD'si Bueray'i..4K-8Ksı falan bir sürü şeyi var ayrıca kanallara da satıyorlar her türlü yolunu bulunurlar sen kafanı yorma böyle şeylere :)
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LeftBank 2 yıl
Bence tüm Streaming Servisleri ve bunlara bağlı dizi, film ve belgeseller tek çatı altına girmeli ve izlenme sayısına göre havuzdan para almalı.
Böyle westworld ve GOT için HBO diğerleri için Netflix'e filanla olmaz. insanlar tek tıkla bu korsan sitelere girebiliyor ve 1080p izleyip 1 milyar hit yapıyorlarsa, sen bu insanları bir şekilde kendine çekmeye çalış.
Reklamlı versiyonunu free yayınlasalar ne kadar para kazanırlardı acaba ? Hesaplanmıştır belkide. Bizim aklımıza gelen onların da aklina geliyordur herhalde...
Yanıtla +8
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St Batuhan 2 yıl
Sözde netflix üyeliği alacaktım ama sonra vazgeçtim. Zira dizi sektöründe daha sistemler oturmamış gibi geliyor. Çok fazla bölünme oluşuyor :( Hadi müzik için Spotify kullanıyorum, bazı filmleri blu-ray ve dvd olarak alıyorum, oyunlar steamde 200 ün üzerinde ama EA sağ olsun (bölünmüşlük durumu işte) origin access e de para veriyorum. Yine de dizi izlemek için para veresim gelemiyor zira netflix'te takip ettiğim diziler var ama tüm dizi ve filmlere de erişilebilir değil. Eh ne anladım ben o işten. Bir kaç tane de dizi için üyelik mi alacağız yani .(
Yanıtla +1
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EyeCoral 2 yıl
Geçen sezon digitürk den izlemiştim, bu sezon dizi kanallarını iptal ettirdiğim için başka yollar aradım ama torrentini ne kadar aradıysam da bulamadığım için ben de internet sitesinden full hd olarak izledim. Şunu diyeceğim, torrentler eskisi gibi kolay ulaşılır şeyler değil. Torrent siteleri ile mücadele biraz sonuç vermil gibi ama internet dünyası sonsuz bir deniz gibi muhakkak başka bir kanal bulunuyor. Yaptığım doğru değil evet ama bu kadar kolay ulaşılır olursa, ister istemez gözümüzü kapatıp izlemeyiz diyemiyoruz.
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aycibin 2 yıl
sızıntılarla ilgilenmedim ama türkiye'de full içerikle kesintisiz izlenebilecek bir kaynak var da biz mi tercih etmiyoruz? illa digiturk alıcaz ve rtük kurallarına göre izlicez.yayın saati denen birşey var.bir de parental control denen uygulamalar da var.çocuk için sakıncalı ise ya geç saatte yayınlarsın ya da parental control'u devrede tutarsın.neden bana çocuk muamelesi yapsın?
netflix'in sevdiğim yönlerinden biri de filmleri kesmiyor,bulanıklık yapmıyor.ama HBO dizileri yok işte.
Yanıtla +5
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PeYLeR. 2 yıl
Bu diziyi yasal yoldan nasıl indirip izleyebiliriz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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MessiTugi 2 yıl PeYLeR.
Yasal yoldan indiremezsin. Ya Digitürk Dizi Paketi aboneliğiyle Bein Connect uygulamasından, ya da Bein Sci-Fi kanalından izleyebilirsin.
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ogameci 2 yıl PeYLeR.
PeYLeR.
Bu diziyi yasal yoldan nasıl indirip izleyebiliriz.

blu-ray.com/...
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