Game of Thrones iki kısa sezonla ekranlara veda edecek

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones, önümüzdeki hafta yeni bölümleriyle ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranının merakla beklediği 6.sezonun başlamasına günler kala, dizinin geleceği hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

24 Nisan'da başlayacak yeni sezonun tanıtımı için basın mensupları ile buluşan dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, gelecek sezonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Variety'e konuşan Benioff ve Weiss'in açıklamalarına bakılacak olursa, Game of Thrones'un sonu hiç de uzak değil. İkili, bu sezon yayınlandıktan sonra geriye 13 bölüm kalacağını açıkladı. Üstelik kalan bu 13 bölüm, bölüm sayıları azaltılmış iki sezon halinde yayınlanacak. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da, Game of Thrones'un 7 bölümlük bir 7.sezon ve 6 bölümlük bir final sezonunun ardından sona ereceği söyleniyor.

Benioff ve Weiss'in bu planı henüz HBO kanalı tarafından onaylanmış değil, ancak ikili diziyi 8.sezonun sonunda bitirmeye kararlı görünüyor. Benioff ve Weiss, diziyi yazmaya başladıkları ilk günden beri, hikayeyi hakkıyla ekrana taşımak için 73 bölümün yeterli olacağını düşündüklerini söylüyorlar.

Dizinin kendisine kaynaklık eden kitap serisine yetişmiş olmasının da bu kararda etkili olmuş olabileceği söyleniyor. Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı olan The Winds of Winter dizinin 6.sezonuna yetişmediği için, yeni sezonda dizi ve kitapların yolları hepten ayrılacak.

http://variety.com/2016/tv/news/game-of-thrones-end-date-season-8-1201752746/