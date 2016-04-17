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Game of Thrones iki kısa sezonla ekranlara veda edecek

Game of Thrones için final hazırlıkları başladı. Dizinin yaratıcıları, 24 Nisan'da başlayacak 6.sezon bittikten sonra, geriye toplam 13 bölüm kalacağını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones, önümüzdeki hafta yeni bölümleriyle ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranının merakla beklediği 6.sezonun başlamasına günler kala, dizinin geleceği hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.
24 Nisan'da başlayacak yeni sezonun tanıtımı için basın mensupları ile buluşan dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, gelecek sezonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Variety'e konuşan Benioff ve Weiss'in açıklamalarına bakılacak olursa, Game of Thrones'un sonu hiç de uzak değil. İkili, bu sezon yayınlandıktan sonra geriye 13 bölüm kalacağını açıkladı. Üstelik kalan bu 13 bölüm, bölüm sayıları azaltılmış iki sezon halinde yayınlanacak. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da, Game of Thrones'un 7 bölümlük bir 7.sezon ve 6 bölümlük bir final sezonunun ardından sona ereceği söyleniyor.
Benioff ve Weiss'in bu planı henüz HBO kanalı tarafından onaylanmış değil, ancak ikili diziyi 8.sezonun sonunda bitirmeye kararlı görünüyor. Benioff ve Weiss, diziyi yazmaya başladıkları ilk günden beri, hikayeyi hakkıyla ekrana taşımak için 73 bölümün yeterli olacağını düşündüklerini söylüyorlar.
Dizinin kendisine kaynaklık eden kitap serisine yetişmiş olmasının da bu kararda etkili olmuş olabileceği söyleniyor. Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı olan The Winds of Winter dizinin 6.sezonuna yetişmediği için, yeni sezonda dizi ve kitapların yolları hepten ayrılacak.

http://variety.com/2016/tv/news/game-of-thrones-end-date-season-8-1201752746/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Game Of Thrones'un kendisi, sürekli Game Of Thrones'u beklerken çıkan yeni sezon fragmanlarından daha kısa sürecek desenize.
Yukarıdaki haberin sağ tarafındaki "İlgili Haberler" yazan yere bakın anlarsınız.
Ha bre yeni sezon ile ilgili "Fragman", "Yeni Fragman", "Yeni fragman geldi", "fragman aşağı", "fragman yukarı" haber yapıp duruluyor.
Sitenin adı Donanım Haber (!) ya. Çok alakası olduğu için...
Game Of Thrones'un kendisi, sürekli Game Of Thrones'u beklerken çıkan yeni sezon fragmanlarından daha kısa sürecek desenize.Yukarıdaki haberin sağ tarafınd...
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Umutcan 3 yıl
O değil de lost çok bozdu.
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Knisath 3 yıl
Romanı okuyup spoiler verenlere oh olsun , ağlayın ağlayabildiğiniz kadar.
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DeanWinchester. 3 yıl
Tek sezon yapıp bitirseler olmaz demi
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kugutex 3 yıl
O iki sezonda 2 seneyi bulur aralarla
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busterr 3 yıl
Ulan inşallah sonu Lost gibi hayal kırıklığı olmaz 😣
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eyoruk 3 yıl
Şimdi 7 ve 8.sezonlar 13 bölüm mü olacak toplam ? 6+7 diye mesela ?
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Kartal Göz 3 yıl Infinitum Nihil
6 bölümlük bir final sezonu oluyorsa 7 bölümlük sezon 6. sezon yani bu sezon oluyor demektir. Ancak siz "7 bölümden oluşan 7. sezon ve 6 bölümden oluşan final sezonu" diye yazmışsınız. Biraz kafa karıştırıyor.

Diziye gelirsek büyük saçmalık. Aga zaten 1 yılda her biri 1'er saatten oluşan 10 bölümlük sezonlar yapıyorsun. Yılda 10 saatlik video çıkarıyorsun. Sonra aylarca yeni sezonu bekle dur. Zaten ayrıntıları filan da unutuyor insan. Şimdi bir de 13 bölümlük sezonu iki parçaya bölmüşler, şaka gibi. İnşallah sezonlar arası çok boşluk olmaz. Bitse de kurtulsak. Yukarıdaki bir üyenin dediği gibi fazla bağlanmamak ve önemsememek gerekliymiş onu anladık. Zaten dizi de iyice yalama olmuştu.
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MxFxOx 3 yıl
Aileler çabuk dağıldı adam akıllı aksiyon göremedik hep hainlik hep hainlik masa başında bitirdiler. Kitabı okumadım ama beklentim daha fazlaydı karakterler çabuk harcandı
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ykbulut78 3 yıl
jon snow ölmüşse zaten bu sezon final yapsınlar, fazla yormasınlar bizi
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742793 3 yıl ykbulut78
ykbulut78
jon snow ölmüşse zaten bu sezon final yapsınlar, fazla yormasınlar bizi

Şu Jon'u bi ben sevemedim galiba.
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JoeyBane 3 yıl
Olaylar olaylar
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hata_I 3 yıl
iyi olmuş dizi bu bütçeyle bile bu kadar harcamayla yetişemez olmuştu. böyle olacağıda belliydi. 5 sezondur winter is coming doğru düzgün white walkers ları görmeden diziyi bitirme aşamasına geldi. yarım yarım gelecek bu sezonlarlada alel acele hızlıca geçişler olur. çoğunluğunun aksine ben ilk sezondan beri sürekli bir düşüş olduğunu düşünüyorum. böylede finallenmesi normal.
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DH Misafiri 3 yıl
Knisath
Romanı okuyup spoiler verenlere oh olsun , ağlayın ağlayabildiğiniz kadar.

ne alakası var ilk önce sezon yayınlandıktan sonra kitap yayınlanıyor . yani daha 2 kitap ya yzım aşamasında yada yayımlanmamış
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BekirTemel 3 yıl
Hep izle dediler hiç izlemedim :)
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RuthlessRiu 3 yıl
7.sezonun 7, 8.sezonun da 6 bölüm olacağı söyleniyordu zaten. Yeni bir haber değil bu.
Her şeyin sonunun geliyor olması değil, asıl merak ettiğim konu, Stark'lara çektirdikleri zulümleri bir nebze olsun affettirebilecek şeyler görecek miyiz onu merak ediyorum.

Hep Starklara çalıştılar hep.
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