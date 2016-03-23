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Game of Thrones'un en büyük savaş sahnesi 6.sezonda

İlk 5 sezonunda birçok savaş sahnesi barındıran Game of Thrones'un bugüne kadar çekilen en büyük savaş sahnesi, dizinin Nisan ayında başlayacak 6.sezonunda yer alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, ilk sezonundan beri, bir dizi için alışılmadık kadar yüksek bir bütçeye sahip. Bu büyük bütçesi Game of Thrones'un son derece geniş ve detaylı bir dünyayı başarıyla ekrana yansıtmasını sağlasa da, söz konusu büyük savaş sahneleri olduğunda bu bütçe yeterli olmadı. Bu yüzden dizinin yapımcıları ve yazarları bu büyük savaşları anlatmak için farklı yollar bulmak zorunda kaldılar.
 Sezonlar ilerleyip dizinin başarısı arttıkça, diziye ayrılan bütçe de arttı ve kitaplardaki savaşlar da hakkıyla ekrana yansıtılmaya başlandı. Dizinin 5.sezonundaki "Hardhome" bölümü, dev bütçeli sinema filmlerini aratmayacak savaş sahnesiyle övgü topladı. Üstelik önümüzdeki sezonlarda bu savaş sahneleri daha da büyük ölçekli bir hal alacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e verdiği röportaj sırasında dizinin çok yakında başlayacak 6.sezonu hakkında konuşan Game of Thrones yapımcısı Bryan Cogman, dizinin bugüne kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesinin 6.sezonda olacağını açıkladı. Cogman, en başından beri böylesi bir savaşı hakkıyla çekebilmek için gerekli bütçeye, kaynaklara ve zamana sahip olmayı istediklerini ve 6.sezon ile birlikte bu isteklerine kavuşacaklarını söyledi.
Cogman bu savaşın detayları hakkında konuşmaktan kaçınsa da, dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan uzun fragmanı sayesinde bu savaş sahnesi hakkında birkaç detay biliniyor. İlk olarak, Hardhome bölümündeki savaşın aksine yeni sezondaki büyük savaşta insanlardan oluşan iki ordu karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra, fragmana bakılıcak olursa, savaş kuzeyde gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu büyük savaşı içerecek bölümü, Hardhome bölümünün de yönetmeni olan Miguel Sapochnik yönetecek.
Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu, 24 Nisan'da başlayacak. Bahsi geçen bu büyük savaştan da sahneler içeren fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.ew.com/article/2016/03/22/game-thrones-season-6-battle?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
empire1530 3 yıl
İzledik en büyük savaşı :)
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Espa 3 yıl
Bu sezondan çok umutluyum, güzel olaylar var. Kitaptan güzel aktarırlarsa bomba gibi bir sezon olur.
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Guest-63AC97813 3 yıl
İşallah bu sezonda yine porno izlemek zorunda kalmayız. Adamlar millet hiç porno izleyemiyo sanıyor galiba.
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Dizi daha çok entirika ve dram üzerine kurulu..
Kendi şahsi fikrim olarak şuana kadar ki bütün savaş sahnelerini yetersiz buldum
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Dizilerde sinema filmlerine göre bariz bir dezavantaj var. Bu konuda oldukça haklısınız. Umarım yeni sezonda çıtayı yukarı çıkarırlar. Artık üstüne koymaları gerekiyor.
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InsignAce 3 yıl
Savaş sekansı olmasın ya gider yine en sevdıklerımızı öldürürler :(
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kasamak5656 3 yıl
bir skyrim değil
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Alberto Ascari 3 yıl
Umarım güzel savaş sahneleri görürüz.Altıncı sezondan beklentim fazla.
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cinemaker 3 yıl
tamam sabırsızlıkla bekliyoruz da arkadaş bütün teknoloji sitelerinde game of thrones hayır yani ne alaka...
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V4LKyR 3 yıl
eren15935
Diziden bize ne yav? Sart mi haber yapip doldurmak.

Diziden "sana ne" aslında. Kendi adınıza konuşun.
Ben memnun kaldım haberden. Görüldüğü gibi, size kötü gelen bir haber başkası için iyi bir haber olabilir.
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adRenaliN57 3 yıl
Hardhome bölümü efsaneydi. İzledikten sonra etkisinde kalmıştım baya. Eğer bu bölümden güzel olacaksa meşaleleri yakalım.

Bu arada bu dizideki kurgu kaç dizide var? Bana bir tane daha ana karakter olmayan, herkesin birbirini tamamladığı bir dizi daha söyleyin. Tamam herkese hitap etmez ama doğru düzgün izlemeden yorum yapmayın.
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BiilimAdamı 3 yıl
geçen sezon olduğu gibi bu sezonda keşke bir kaç bölüm birden sızdırılsa ya
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Roark 3 yıl
büyük savaş kimler arasında acep. şu kuzeyliler de bi yürüyemedi demir tahta.
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Hello dearie 3 yıl Roark
Roark

büyük savaş kimler arasında acep. şu kuzeyliler de bi yürüyemedi demir tahta.

Tabiki Starklar geliyor Winter is coming bitch
cinselliği ne çok abartmışsınız hbo dizilerinin hepsi böyle en azı game of thrones'dur belkide
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