Game of Thrones'un en büyük savaş sahnesi 6.sezonda

Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, ilk sezonundan beri, bir dizi için alışılmadık kadar yüksek bir bütçeye sahip. Bu büyük bütçesi Game of Thrones'un son derece geniş ve detaylı bir dünyayı başarıyla ekrana yansıtmasını sağlasa da, söz konusu büyük savaş sahneleri olduğunda bu bütçe yeterli olmadı. Bu yüzden dizinin yapımcıları ve yazarları bu büyük savaşları anlatmak için farklı yollar bulmak zorunda kaldılar.

Sezonlar ilerleyip dizinin başarısı arttıkça, diziye ayrılan bütçe de arttı ve kitaplardaki savaşlar da hakkıyla ekrana yansıtılmaya başlandı. Dizinin 5.sezonundaki "Hardhome" bölümü, dev bütçeli sinema filmlerini aratmayacak savaş sahnesiyle övgü topladı. Üstelik önümüzdeki sezonlarda bu savaş sahneleri daha da büyük ölçekli bir hal alacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e verdiği röportaj sırasında dizinin çok yakında başlayacak 6.sezonu hakkında konuşan Game of Thrones yapımcısı Bryan Cogman, dizinin bugüne kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesinin 6.sezonda olacağını açıkladı. Cogman, en başından beri böylesi bir savaşı hakkıyla çekebilmek için gerekli bütçeye, kaynaklara ve zamana sahip olmayı istediklerini ve 6.sezon ile birlikte bu isteklerine kavuşacaklarını söyledi.

Cogman bu savaşın detayları hakkında konuşmaktan kaçınsa da, dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan uzun fragmanı sayesinde bu savaş sahnesi hakkında birkaç detay biliniyor. İlk olarak, Hardhome bölümündeki savaşın aksine yeni sezondaki büyük savaşta insanlardan oluşan iki ordu karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra, fragmana bakılıcak olursa, savaş kuzeyde gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu büyük savaşı içerecek bölümü, Hardhome bölümünün de yönetmeni olan Miguel Sapochnik yönetecek.

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu, 24 Nisan'da başlayacak. Bahsi geçen bu büyük savaştan da sahneler içeren fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.ew.com/article/2016/03/22/game-thrones-season-6-battle?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter