Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan Game of Thrones, tam 20 aylık aranın ardından final sezonuyla nihayet ekranlara geri döndü. Pazartesi günü TSİ 04.00'da start veren yeni sezon tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Yapımcı kanal HBO, bugün yayınladığı açıklamada prömiyer bölümünün beklendiği yeni bir izlenme rekoru kırdığını duyurdu.



HBO'nun açıkladığı verilere göre Game of Thrones'un 8. sezon birinci bölümü, ABD'de toplam 17,4 milyon kişi tarafından seyredildi. İki yıl önce yayınlanan 7. sezonun ilk bölümünü 16,1 milyon kişi, sezon finalini ise 16,9 milyon kişi izlemişti. Yani 8. sezon daha ilk bölümünden önemli bir rekora imza attı.



HBO'nun yayınladığı veriler elbette sadece diziyi ABD'de yasal yollardan izleyenleri kapsıyor. Tüm dünyada büyük bir hit olan Game of Thrones şu anda korsan yollardan en çok indirilen dizi konumunda. ABD dışındaki ülkelerde dizinin genellikle illegal yollardan izlendiği belirtiliyor.



Super Bowl ve Oscar törenlerinin gerisinde kaldı

Game of Thrones çok önemli bir hit olmasına rağmen yine de genel izleyici anlamında ABD'de Super Bowl ve Oscar törenleri gibi etkinlikleri yakalayamıyor. NFL Super Bowl her yıl yaklaşık 100 milyon izleyici tarafından canlı seyrediliyor. Ayrıca şubat ayında düzenlenen Oscar 2019 töreni de 29.6 milyon kişi tarafından izlenmişti.



19 Mayıs'ta sona erecek olan Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak bölüm süreleri normalden çok daha uzun olacağı için yaklaşık yedi bölümlük bir içerik bizleri bekliyor. HBO'nun geçtiğimiz ay doğruladığı rakamlara göre ilk iki bölüm 60 dk, sonraki dört bölüm ise 80 dakika uzunluğunda olacak.

