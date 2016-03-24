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Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak

Game of Thrones'un 24 Nisan'da başlayacak yeni sezonu, dizi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dizi, bundan sonra kitap serisiyle aynı yoldan ilerlemeyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,1b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu yaklaşırken, yeni sezon hakkında önemli detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dizinin yapımcılarından Bryan Cogman'ın, bugüne kadar çektikleri en büyük savaş sahnesinin 6.sezonda yer alacağını açıklamasından sadece bir gün sonra, bu kez de dizinin yaratıcıları olan Dan Weiss ve David Benioff yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 Game of Thrones'un yeni sezonu öncesi en çok merak edilen konuların başında, yayınlanmaya başladığı günden beri ilk kez uyarlandığı kitapların önüne geçen dizinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği geliyordu. Seriye kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin, uzun süredir üzerinde çalıştığı 6.kitabı dizinin yeni sezonuna yetiştiremeyince, dizinin yapımcıları yollarına kitaplar olmadan devam etmeye karar verdiler. Dizinin henüz kitaplarda yer almayan bölümleri anlatacak olması, birçok Game of Thrones hayranı tarafından hoş karşılanmadı.
Serinin hayranları tarafından dile getirilen bu sorun hakkında konuşan Dan Weiss ve David Benioff, beklenenin aksine dizinin kitapların tadını kaçırmayacağını, yani kitaplardan spoiler içermeyeceğini açıkladı. Bu noktada dizide yaptıkları birçok şeyin kitaplardan farklı olduğuna dikkat çeken yazarlar, dizinin yeni sezonunda dizi ve kitaplar arasındaki farkların daha da artacağını belirtti. Kitaplar ile aynı kalacak birkaç kilit unsurun olacağını söyleyen ikili, buna rağmen diziyi izledikten sonra yeni kitabı okuyacakları birçok sürprizin beklediğini ifade etti.
 Weiss ve Benioff'un bu açıklamaları, dizinin yeni kitabın sürprizlerini bozacağı yönündeki endişeleri büyük ölçüde giderse de, yeni ve belki de daha endişe verici bir konuyu gündeme getirdi. İkinci sezondan beri yavaş yavaş kitaplardan ayrılmaya başlayan Game of Thrones'un önümüzdeki sezonlarında bu ayrılık daha da büyüyecek gibi görünüyor.

http://collider.com/game-of-thrones-season-6-book-spoilers/ Yorum Yaz
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absamet 3 yıl en beğenilen
shadowtr
Ya hadi tamam dizi haberi yapıyorsunuz da, niye sadece kendi ilgilendiğiniz dizinin haberini yapıyorsunuz? Varsa yoksa Game Of Thrones... Ve bu haber neden burada? Donanımla bağdaşan bir tarafı var mı? Teknolojiyle? Biz gelip açsak bu konuyu alakasız diye alıp konu dışına atarsınız. Siz neden konu dışı haberleri gelip buraya giriyorsunuz?

Dizi sinema haberlerini severek okuyorum ben üstad sevmiyorsan girmezsin içeriğine olur biter. takmışsınız sitenin adına donanımhaber diye, sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz, özellikle son zamanlarda bu tarz her haberin altında kopyala yapıştır misali aynı yorumlar mevcut bu ne yaa
shadowtrYa hadi tamam dizi haberi yapıyorsunuz da, niye sadece kendi ilgilendiğiniz dizinin haberini yapıyorsunuz? Varsa yoksa Game Of Thrones....
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gokg 3 yıl
DraGonS
redoracleBazı animelerdede vardı bu durum (Fullmetal Alchemist vs),umarım batırmazlar. Zaten adam bu kitabı tamamlayana kadar bu biter,belki ikinci uyarlamayı tam kitaba sadık olarak çekerler.
Hocam Fullmetal Alchemist: Brotherhood hikayeden farklıydı ama daha kaliteliydi açıkçası. Yani normal Fullmetal Alchemist te çektiler ama brotherhood kadar tutmadı.

Yalnız Brotherhood orjinal hikayeye bağlı olandı. İlk çıkan farklı senaryoda ilerlemişti. Dolayısıyla yine orjinaline bağlı olan kaliteliydi.
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RuthlessRiu 3 yıl
Normal bir durum.
Öncelikle Grrm'nin henüz kitabı bitirememiş olması ve bu senenin sonuna doğru (Kasım gibi) biteceğinin konuşulması işi bu noktaya getirdi.

Öte yandan, zaten önceki sezonlarda (sanırım sadece 1.sezonda tam manasıyla kitaba bağlı kalındı. Gerçi o kitapta da birkaç ama önemsenmeyecek farklılık yok değildi)
dizi, kitaptan oldukça farklı sahneler içeriyordu.

Bunun dışında eser sahibi, yönetmenlerin dizinin bazı noktalarında kafalarına göre yorumlama yapmalarından dolayı (Lotr-Hobbit eserlerinde olduğu gibi) önümüzdeki süreçte eseri vermek istemeyebilir. Bu gayet olağan bir durum.

Kaldı ki 6.kitabın kasım gibi biteceğini düşünecek olursak, 7.kitabın 7.sezona yetişmesi imkansız bir durum. Bu durumda kitaptan ayrı bir senaryo geliştirme de kaçınılmaz olacaktı zaten.
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aycibin 3 yıl
forumda kitaptan spoiler verilmesinden fenalık gelmişti.şimdi en azından daha rahat ederiz.neden hoş karşılanmıyor.çok daha iyi olmuş.

yalnız kitapla hikayenin ayrılması bence hoş değil.hikaye çok büyük ve iki ayrı senaryodan giderse konuda kopukluklar oluşmaya başlayabilir.
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wickersan 3 yıl
dizihaber.com oldu
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absamet 3 yıl en beğenilen
shadowtr
Ya hadi tamam dizi haberi yapıyorsunuz da, niye sadece kendi ilgilendiğiniz dizinin haberini yapıyorsunuz? Varsa yoksa Game Of Thrones... Ve bu haber neden burada? Donanımla bağdaşan bir tarafı var mı? Teknolojiyle? Biz gelip açsak bu konuyu alakasız diye alıp konu dışına atarsınız. Siz neden konu dışı haberleri gelip buraya giriyorsunuz?

Dizi sinema haberlerini severek okuyorum ben üstad sevmiyorsan girmezsin içeriğine olur biter. takmışsınız sitenin adına donanımhaber diye, sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz, özellikle son zamanlarda bu tarz her haberin altında kopyala yapıştır misali aynı yorumlar mevcut bu ne yaa
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
--spoiler--
frpnet.net/...
--spoiler--
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shadowtr 3 yıl
Ya hadi tamam dizi haberi yapıyorsunuz da, niye sadece kendi ilgilendiğiniz dizinin haberini yapıyorsunuz? Varsa yoksa Game Of Thrones...

Ve bu haber neden burada? Donanımla bağdaşan bir tarafı var mı? Teknolojiyle?

Biz gelip açsak bu konuyu alakasız diye alıp konu dışına atarsınız. Siz neden konu dışı haberleri gelip buraya giriyorsunuz?
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mabovski 3 yıl
Dünyaca ünlü ‘Game of Thrones’ serisinin yaratıcısı George R. R. Martin, kitap serisinin yeni halkası ‘The Winds of Winter’ın diziye uyarlanmayacağını açıkladı.

Film ve oyun üzerine haber yapan web sitesi IGN’e röportaj veren Martin şöyle konuştu: “Yeni kitap dizi olamayacak çünkü yapımcılar, kitapta öldürmediğim bir karakteri geçen sezonlarda dizide öldürdü. O karakter tekrar canlanamayacağı için, bu kitabın dizi olması mümkün değil.” Martin, artık kitapla dizinin tamamen yollarının ayrıldığını da resmi olarak duyurmuş oldu.
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DraGonS 3 yıl
redoracle
Bazı animelerdede vardı bu durum (Fullmetal Alchemist vs),umarım batırmazlar. Zaten adam bu kitabı tamamlayana kadar bu biter,belki ikinci uyarlamayı tam kitaba sadık olarak çekerler.

Hocam Fullmetal Alchemist: Brotherhood hikayeden farklıydı ama daha kaliteliydi açıkçası. Yani normal Fullmetal Alchemist te çektiler ama brotherhood kadar tutmadı.
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Lazeran 3 yıl
beni üztü severek izlediğim bir diziydi. Hikaye kitaplardan uzaklaşınca güzelleşen bir yapım görmedim umarım got'unda sonu böyle olmaz
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HeLLsTeR 3 yıl
İyi dizi olsun da napıyorlarsa yapsınlar
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redoracle 3 yıl
Bazı animelerdede vardı bu durum (Fullmetal Alchemist vs),umarım batırmazlar.
Zaten adam bu kitabı tamamlayana kadar bu biter,belki ikinci uyarlamayı tam kitaba sadık olarak çekerler.
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K0BE_24 3 yıl
Kitaptan spoiler vermesinden daha kötü bu, okuyup izleyip hangisi daha çok hoşumuza giderse onu mu kabul edeceğiz? Dizide Sansa'ya yaptıkları gibi saçmalamasalar bari.
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