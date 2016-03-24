Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu yaklaşırken, yeni sezon hakkında önemli detaylar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dizinin yapımcılarından Bryan Cogman'ın, bugüne kadar çektikleri en büyük savaş sahnesinin 6.sezonda yer alacağını açıklamasından sadece bir gün sonra, bu kez de dizinin yaratıcıları olan Dan Weiss ve David Benioff yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Game of Thrones'un yeni sezonu öncesi en çok merak edilen konuların başında, yayınlanmaya başladığı günden beri ilk kez uyarlandığı kitapların önüne geçen dizinin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği geliyordu. Seriye kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin, uzun süredir üzerinde çalıştığı 6.kitabı dizinin yeni sezonuna yetiştiremeyince, dizinin yapımcıları yollarına kitaplar olmadan devam etmeye karar verdiler. Dizinin henüz kitaplarda yer almayan bölümleri anlatacak olması, birçok Game of Thrones hayranı tarafından hoş karşılanmadı.

Serinin hayranları tarafından dile getirilen bu sorun hakkında konuşan Dan Weiss ve David Benioff, beklenenin aksine dizinin kitapların tadını kaçırmayacağını, yani kitaplardan spoiler içermeyeceğini açıkladı. Bu noktada dizide yaptıkları birçok şeyin kitaplardan farklı olduğuna dikkat çeken yazarlar, dizinin yeni sezonunda dizi ve kitaplar arasındaki farkların daha da artacağını belirtti. Kitaplar ile aynı kalacak birkaç kilit unsurun olacağını söyleyen ikili, buna rağmen diziyi izledikten sonra yeni kitabı okuyacakları birçok sürprizin beklediğini ifade etti.

Weiss ve Benioff'un bu açıklamaları, dizinin yeni kitabın sürprizlerini bozacağı yönündeki endişeleri büyük ölçüde giderse de, yeni ve belki de daha endişe verici bir konuyu gündeme getirdi. İkinci sezondan beri yavaş yavaş kitaplardan ayrılmaya başlayan Game of Thrones'un önümüzdeki sezonlarında bu ayrılık daha da büyüyecek gibi görünüyor.

http://collider.com/game-of-thrones-season-6-book-spoilers/