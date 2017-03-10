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Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih açıklandı

Game of Thrones'un merakla beklenen 7.sezonunun ne zaman başlayacağı, Facebook üzerinden yapılan canlı yayınla açıklandı. Ayrıca dizinin yeni sezonundan ilk poster ve tanıtım videosu da yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
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25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yıl 7.sezonuyla ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen yeni sezon için hazırlıklar sürerken, dizinin yeni sezonu için tanıtım çalışmalarına yavaş yavaş başlandı. Sabah saatlerinde 7.sezondan ilk posteri yayınlayan HBO, akşam saatlerinde de dizinin ekranlara döneceği tarihi açıkladı.
HBO tarafından yapılan resmi açıklamaya göre dizinin 7 bölümden oluşacak yeni sezonu 16 Temmuz'da başlayacak. HBO, bu tarihi Facebook üzerinden yaptığı canlı yayın ile duyurdu. 150 binden fazla Game of Thrones hayranının canlı takip ettiği yayında, dizinin dönüş tarihi ateş tutulan buz kütlesinin erimesi ile ortaya çıktı.
Bugüne kadar sezonları mart veya nisan ayında başlayan Game of Thrones, bu yıl yaz ortalarına ertelendi. Bunun başlıca sebebi yeni sezon için kış şartlarında daha fazla çekim yapılacak olması. Ayrıca 7.sezon ile birlikte bölüm sayısı da 10'dan 7'ye düştü. Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones, 7 bölümden oluşacak 7.sezon ve 6 bölümden oluşacak 8.sezonun ardından ekranlara veda edecek.
Game of Thrones geçtiğimiz sezon uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği tam bir gizem. HBO'nun yayınladığı ilk poster de yeni sezonun gizemini koruyor. Buz ve ateşin iç içe geçtiği bu poster, Game of Thrones hayranları tarafından uzun süredir beklenen bir birlikteliğin nihayet bu sezon gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Ateş ile özdeşleşen Daenerys Targaryen ve buz ile özdeşleşen Jon Snow.
Güncelleme: HBO, Game of Thrones'un 7.sezonunun çıkış tarihini açıklamasından kısa bir süre sonra yeni sezondan ilk tanıtım videosunu da yayınladı.
 

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Ed Wood 2 yıl en beğenilen
15 Temmuz anısına...
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12 Angry Men 2 yıl
Sinema filmi kalitesinde dizi çekıyorlar beklemeye değer.
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CoreXXX 2 yıl
bizim türk dizi sektörü bu kadar fazla izlenen dizi yakalasa varya 7850 bölüm çeker bu kitaba:) 1 bölümde işlenen olayları 300 bölüme sığdırmayı başaran türk dizi yağımcılarını kutluyorum buda bir başarıdır:)
bizim türk dizi sektörü bu kadar fazla izlenen dizi yakalasa varya 7850 bölüm çeker bu kitaba:) 1 bölümde işlenen olayları 300 bölüme sığdırmayı başaran türk di...
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Erwin-Rommel 11 ay
Fetöcu akgezenlere haddini bildireceğiz elbet...
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Moving On 11 ay
Jon Snow 15 temmuz hainlerinden intikam alacağı için tarih böyle arkadaşlar.
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xLordRealx 11 ay
Öööhh artık hala 1 sene bekleyin mi diyolar. Arayı bu kadar açtılar da geri dönüşü iyi yapmazlarsa fena topa tutulurlar.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Tarihi de ilginçmiş gerçekten şimdi fark ettim de. Tüm bunlardan işkillenmeye başladık resmen komplo teorisi oldu çıktı hayatımız. Bu büyük ölçüde sosyal medyanın etkisi sanırım.
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Samed Bey 2 yıl
Temmuz nedir arkadaş, hazır sınav zamanları bitti, dizi bir nevi kutlama olur diye bekliyorduk...
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TRumpelstiltskin 2 yıl
farklı bir yorum için filmdizihocam.blogspot.com.tr/...
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furandor 2 yıl
3.sezon da sıkılıp bırakmıstım ağır temposundan dolayı ..hata mı ettim bilemiyorum bazen devam edeyim diyorum ama elim bir türlü gitmiyor .
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demirparcasi 2 yıl
Sadece 7 bölüm mü?
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axaxa 2 yıl
Gelsin bekliyoz.
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CoreXXX 2 yıl
bizim türk dizi sektörü bu kadar fazla izlenen dizi yakalasa varya 7850 bölüm çeker bu kitaba:) 1 bölümde işlenen olayları 300 bölüme sığdırmayı başaran türk dizi yağımcılarını kutluyorum buda bir başarıdır:)
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