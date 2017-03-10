Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih açıklandı

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yıl 7.sezonuyla ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen yeni sezon için hazırlıklar sürerken, dizinin yeni sezonu için tanıtım çalışmalarına yavaş yavaş başlandı. Sabah saatlerinde 7.sezondan ilk posteri yayınlayan HBO, akşam saatlerinde de dizinin ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

HBO tarafından yapılan resmi açıklamaya göre dizinin 7 bölümden oluşacak yeni sezonu 16 Temmuz'da başlayacak. HBO, bu tarihi Facebook üzerinden yaptığı canlı yayın ile duyurdu. 150 binden fazla Game of Thrones hayranının canlı takip ettiği yayında, dizinin dönüş tarihi ateş tutulan buz kütlesinin erimesi ile ortaya çıktı.

Bugüne kadar sezonları mart veya nisan ayında başlayan Game of Thrones, bu yıl yaz ortalarına ertelendi. Bunun başlıca sebebi yeni sezon için kış şartlarında daha fazla çekim yapılacak olması. Ayrıca 7.sezon ile birlikte bölüm sayısı da 10'dan 7'ye düştü. Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones, 7 bölümden oluşacak 7.sezon ve 6 bölümden oluşacak 8.sezonun ardından ekranlara veda edecek.

Game of Thrones geçtiğimiz sezon uyarlandığı kitap serisinin önüne geçtiği için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği tam bir gizem. HBO'nun yayınladığı ilk poster de yeni sezonun gizemini koruyor. Buz ve ateşin iç içe geçtiği bu poster, Game of Thrones hayranları tarafından uzun süredir beklenen bir birlikteliğin nihayet bu sezon gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Ateş ile özdeşleşen Daenerys Targaryen ve buz ile özdeşleşen Jon Snow.

Güncelleme: HBO, Game of Thrones'un 7.sezonunun çıkış tarihini açıklamasından kısa bir süre sonra yeni sezondan ilk tanıtım videosunu da yayınladı.