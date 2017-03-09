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Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)'den yeni bir fragman yayınlandı. Film Dom (Vin Diesel) ile ekibini karşı karşıya getirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
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38
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanı yayınlandı
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Sinema tarihinin en başarılı serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) bu yıl sekizinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Nisan ayında sinemaseverler ile buluşacak Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) için tanıtım çalışmalarını hızlandıran Universal, filmden yeni bir fragman yayınladı.
Serinin sevilen karakterlerini bir kez daha bir araya getirecek olan The Fate of the Furious'ta, yıldız oyuncu Vin Diesel tarafından canlandırılan Dominic Toretto, ailesi olarak gördüğü ekibi ile karşı karşıya gelecek. Dom ve ekibinin Küba'dan Arktik Okyanusu'na uzanan macerasını anlatacak olan yeni Hızlı ve Öfkeli filmi, aksiyon dozunu daha da arttıracak gibi görünüyor.
The Italian Job ve Straight Outta Compton gibi filmler ile tanınan F. Gary Gray'in yöneteceği filmin başrollerinde Vin Diesel'a Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Ptaky, Scott Eastwood ve Kurt Russell eşlik edecek. The Fate of the Furious, 14 Nisan'da gösterime girecek.

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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
Şeyi çıktı
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
fragman film özeti olmuş gene gitmeme gerek kalmadı
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Boomcu 2 yıl
sokak yarışlarından nerelere geldiler bildiğin arka sokaklar oldu seri
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Frozzy45 2 yıl
Yemin ediyorum Call of Duty serisinin son dönemlerdeki çıkan saçma sapan, abartılı modern savaş oyunlarını oynuyormuş gibi hissettim kendimi, bence bir farkı yok yani. Şaka mı bu abi adam hedefe kilitlenmiş, boyu kadar olan füzeye eliyle yön veriyor!

Bu filme güzel diyen, çoluk çocuktur aksini iddia edenle sabaha kadar da tartışırım.
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Darthblast 2 yıl
Yine 0 senaryo leş bir aksiyon filmi
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Silver_Code 2 yıl
filmde tek eksik rambo heralde :D
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axaxa 2 yıl
Eski tadı yok.
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x2yk 2 yıl
Bu ne iş ya Jason abi birlikte iş yapar hale gelmiş, Vin abi de büyü mü yapmışlar nedir Charlize abla 'nın kölesi olmuş resmen (eee karı kaç yaşında ama hala kölesi olunacak gider var aga) ve son aylar da araçların kontrolü videoları yorutube de izleye izleye adamlar bayağı etkilenmiş film de neredeyse kontrol edilemeyen araç kalmamış üstüne arabalar bu film de bombaların gölgesinde kalmış resmen vay vay vayy.. Ünlüleri bir film de toplama olayı da moda oldu iyice artık :) :)
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JaCKiE_BrOwN 2 yıl
Arabalar, güzel kızlar, gansta rap ve silahlar... adi bir hollywood filmi
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DennisLars 2 yıl
resident evil'ın hızlı ve öfkeli versiyonu gibi bir seviye var ortada iyice zorladılar.
Yarıştan koptular zaten saf ve abartı aksiyona döndü. Çocukluğumuzdan beri iyi kötü izliyoruz yine gider izleriz tabi sonuçta prodüksiyon büyük.
Ama ilk 3 filmden aldığım keyfi asla alamıyorum
Ha 4-5'de aksiyon - yarış dozu olarak gayet harikaydı o hızlı ve öfkeli ruhu azalsada filmlerin kalitesi kurtarmıştı serinin gidişatını özellikle 5'de
ama 6'dan sonra kayış koptu artık. 6-7 bildiğin abartı aksiyon filmine döndü.
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muratkaya 2 yıl
Bu Saints Row filmi olmasın?
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hukuki05 2 yıl
Sıradan bir aksiyon filmi
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aktivist-X 2 yıl
Bakarsın 9, ilk 3 filmin konseptinde gelir. (Gelmedi.)
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