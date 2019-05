Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en başarılı serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) bu yıl sekizinci filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Nisan ayında sinemaseverler ile buluşacak Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) için tanıtım çalışmalarını hızlandıran Universal, filmden yeni bir fragman yayınladı.

Serinin sevilen karakterlerini bir kez daha bir araya getirecek olan The Fate of the Furious'ta, yıldız oyuncu Vin Diesel tarafından canlandırılan Dominic Toretto, ailesi olarak gördüğü ekibi ile karşı karşıya gelecek. Dom ve ekibinin Küba'dan Arktik Okyanusu'na uzanan macerasını anlatacak olan yeni Hızlı ve Öfkeli filmi, aksiyon dozunu daha da arttıracak gibi görünüyor.

The Italian Job ve Straight Outta Compton gibi filmler ile tanınan F. Gary Gray'in yöneteceği filmin başrollerinde Vin Diesel'a Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Ptaky, Scott Eastwood ve Kurt Russell eşlik edecek. The Fate of the Furious, 14 Nisan'da gösterime girecek.