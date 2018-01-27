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Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih belli oldu

Game of Thrones'un sevilen karakterlerinden Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams, geçtiğimiz günlerde Metro News'e verdiği röportajda dizinin ekranlara geri döneceği tarihi açıkladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
9,9b
1
14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl final sezonu ile ekranlara geri dönecek. Dizinin bu yıl geri dönmeyeceği ve son sezonun 2019'a kalacağı bir süredir biliniyordu, ancak yeni sezonun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama sonunda geldi ve Game of Thrones'un hangi ayda ekranlara geri döneceği netlik kazandı.
Bu hafta birçok ülkede vizyona giren yeni filmi Early Man'in tanıtımı için basın mensupları ile buluşan Maisie Williams, Metro News'e verdiği röportajda Game of Thrones'un dönüş tarihini açıkladı. Game of Thrones'ta Arya Stark'ı canlandıran Williams, bir süre önce başlayan çekimlerin aralık ayında tamamlanacağı ve son sezonun 2019'un nisan ayında yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.
Game of Thrones'un 8. ve son sezonu 6 bölüm ile dizinin bugüne kadar yayınlanan en kısa sezonu olacak fakat bu bölümlerin diğer sezonlardakinden çok daha büyük bütçe ve prodüksiyon süresi gerektirdiği, bu yüzden de dizinin normalden daha geç döneceği sık sık dile getiriliyor. Williams da verdiği röportajda bu duruma dikkat çekiyor ve bu ekstra sürenin son sezonun hakkıyla hazırlanması için kullanılacağını söylüyor. 

https://www.metro.news/maisie-williams-on-playing-goona-in-new-aardman-animation-early-man/910864/ Yorum Yaz
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Kairros. 1 yıl en beğenilen
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memoli156 1 yıl
Arkadaş, moda oldu bu durum. Hadi GOT`u geçtim diğer diziler de etkileniyor bu durumdan. İzlenebilirliği öldüren bir durum. Dizi-filim ayrımı iyi yapılmalı, çekilen bir dizi ve dizi süreklilik olgusuna sahiptir. Eğer yapamıyorsan, çekimlerin gerekliliklerini v.s planlayamıyorsan çekmeyeceksin ya da film çekeceksin. Aşağı yukarı 2 senelik bir ara GOT için bile çok fazla. İlerleyen zamanlarda bu durum diğer diziler arasında da yayılacak, herkes sezon arasını 18-24 aylık zamana çıkaracak.
Arkadaş, moda oldu bu durum. Hadi GOT`u geçtim diğer diziler de etkileniyor bu durumdan. İzlenebilirliği öldüren bir durum. Dizi-filim ayrımı iyi yapılmalı, çek...
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Swonz 1 yıl
Ulan bütçeniz zaten çok yüksek final sezonuna ayırdıkları bütçeyle ülke kurarsın heralde
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Nerevarine 1 yıl
Beklediğimize değmeyecek, bence.
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memoli156 1 yıl
Arkadaş, moda oldu bu durum. Hadi GOT`u geçtim diğer diziler de etkileniyor bu durumdan. İzlenebilirliği öldüren bir durum. Dizi-filim ayrımı iyi yapılmalı, çekilen bir dizi ve dizi süreklilik olgusuna sahiptir. Eğer yapamıyorsan, çekimlerin gerekliliklerini v.s planlayamıyorsan çekmeyeceksin ya da film çekeceksin. Aşağı yukarı 2 senelik bir ara GOT için bile çok fazla. İlerleyen zamanlarda bu durum diğer diziler arasında da yayılacak, herkes sezon arasını 18-24 aylık zamana çıkaracak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Angel Eyes 1 yıl memoli156
memoli156
Arkadaş, moda oldu bu durum. Hadi GOT`u geçtim diğer diziler de etkileniyor bu durumdan. İzlenebilirliği öldüren bir durum. Dizi-filim ayrımı iyi yapılmalı, çekilen bir dizi ve dizi süreklilik olgusuna sahiptir. Eğer yapamıyorsan, çekimlerin gerekliliklerini v.s planlayamıyorsan çekmeyeceksin ya da film çekeceksin. Aşağı yukarı 2 senelik bir ara GOT için bile çok fazla. İlerleyen zamanlarda bu durum diğer diziler arasında da yayılacak, herkes sezon arasını 18-24 aylık zamana çıkaracak.

Kimse zorla izletmiyor bildiğim kadarıyla dizileri.
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xLordRealx 1 yıl
Bari diğer uzantı dizilerden bir ya da ikisi başlasın ki seriyi unutmayalım bunlar hiç işi bilmiyor
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H34RTL3SS 1 yıl xLordRealx
xLordRealx

Bari diğer uzantı dizilerden bir ya da ikisi başlasın ki seriyi unutmayalım bunlar hiç işi bilmiyor

hangi uzantılı diziler söyleyin de bizde izleyelim
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stalker(1979) 1 yıl
Tatmin eden bir final olsun da 2020'yi de bekleriz ölmez isek tabi :D
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3qzotix 1 yıl
Böyle yapacaklarına ayda 1 bölüm yapsalar daha tadında olur.
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MessiTugi 1 yıl
7. sezon için de uzun süre beklemiştik. Yine bekleriz
beklediğimize değsin de...
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Dürüstİnsan 1 yıl
Sayılı gün çabuk geçer. Ayrıca 2 yıl değil canım 15 ay falan var. Ben Şubat ayında gelir diye umuyordum ama HBO kanalının belli bir yayın takvimi var sonuçta.
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dragons4 1 yıl
Neredeyse 2 yıl .çok uzun süre siziyi unuturum ben o zaman kadar[>:]
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Kairros. 1 yıl en beğenilen
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