Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih belli oldu

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl final sezonu ile ekranlara geri dönecek. Dizinin bu yıl geri dönmeyeceği ve son sezonun 2019'a kalacağı bir süredir biliniyordu, ancak yeni sezonun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama sonunda geldi ve Game of Thrones'un hangi ayda ekranlara geri döneceği netlik kazandı.

Bu hafta birçok ülkede vizyona giren yeni filmi Early Man'in tanıtımı için basın mensupları ile buluşan Maisie Williams, Metro News'e verdiği röportajda Game of Thrones'un dönüş tarihini açıkladı. Game of Thrones'ta Arya Stark'ı canlandıran Williams, bir süre önce başlayan çekimlerin aralık ayında tamamlanacağı ve son sezonun 2019'un nisan ayında yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

Game of Thrones'un 8. ve son sezonu 6 bölüm ile dizinin bugüne kadar yayınlanan en kısa sezonu olacak fakat bu bölümlerin diğer sezonlardakinden çok daha büyük bütçe ve prodüksiyon süresi gerektirdiği, bu yüzden de dizinin normalden daha geç döneceği sık sık dile getiriliyor. Williams da verdiği röportajda bu duruma dikkat çekiyor ve bu ekstra sürenin son sezonun hakkıyla hazırlanması için kullanılacağını söylüyor.

https://www.metro.news/maisie-williams-on-playing-goona-in-new-aardman-animation-early-man/910864/