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Game of Thrones'un geleceği hakkında önemli detaylar paylaşıldı

HBO, popüler dizisi Game of Thrones'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin kaç sezon süreceği sonunda resmiyet kazanırken, aynı dünyada geçecek yeni diziler de gündeme geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Şu sıralar ABD'de düzenlenen TCA kapsamında yatırımcılar ile buluşan Amerikan kablolu kanalı HBO, hem var olan hem de yapım aşamasındaki dizileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. HBO'nun TCA panelinde en önemli konu başlıklarından biri de  Game of Thrones'un geleceğiydi. HBO yöneticisi Casey Bloys, popüler dizilerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones'un sonu ile ilgili bir süredir gündemde olan söylentileri doğrulayan Bloys, dizinin 8.sezonunun sonunda ekranlara veda edeceğini doğruladı. Dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss'in kaç sezon çekmek istedikleri konusunda net bir plana sahip olduklarını belirten Bloys, kendilerinin de bu karara uyacağını belirtti.
Zaman zaman gündeme gelen Game of Thrones ile bağlantılı farklı diziler hakkında da konuşan HBO yöneticisi, serinin hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Game of Thrones dünyasında geçecek farklı diziler çekmek hakkında konuştuklarını belirten, hem HBO'nun hem de Benioff ve Weiss'in bu fikre açık olduğunu, ancak henüz kesin bir planları olmadığını belirtti.

Westworld'ün çıkış tarihi açıklandı

Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, merakla beklenen yeni dizisi Westworld'ün başlangıç tarihini de TCA kapsamında duyurdu. Son yılların en heyecan verici yeni dizileri arasında yer alan Westworld'ün ilk sezonu, 2 Ekim'de başlayacak. Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld, yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor.

http://deadline.com/2016/07/game-of-thrones-end-final-season-2017-emmys-spinoff-tca-1201795599/ Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 3 yıl
Game of Thrones yan dizisi için bir sürü seçenek var aslında. Aegon'un westeros'a gelişi olabilir, robert'ın isyanı olabilir, ak yürüyenler ile insanların ilk savaşı olabilir. Böyle bir sürü seçenek var.
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Umutcan 3 yıl Infinitum Nihil
Infinitum Nihil

Game of Thrones yan dizisi için bir sürü seçenek var aslında. Aegon'un westeros'a gelişi olabilir, robert'ın isyanı olabilir, ak yürüyenler ile insanların ilk savaşı olabilir. Böyle bir sürü seçenek var.

Night's king'in ortaya çıkışı ve ak gezerlerin başlangıcı mantıklı aslında. Doğuda da asshai'yi konu alabilirler. Karanlık topraklar
ve lord of light'ın vatanı.
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DH Misafiri 3 yıl
bangfist nasil çekilir bu dizinin spinoff u demişsin ya nasıl ki yüzüklerin efendisinin öncesi ve sonrasi var belki çeksen 10 film daha çıkar game of thrones dünyasındada izlediğimizden daha fazla geçmişe sahip bir tarih barındırıyor bu dizi yani yapmak isteseler 20 sezonluk senaryo hazırda var.
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DH Misafiri 3 yıl
Westworld heycanlandırdı. GOT ta farklı diziler çekmek ancak ana karakterlerden birine kilitlenip tamamen onun hayatını çekmekle mümkün. Benim istediğim stark ailrsinin dizi yapılması.
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Lionel Fusco 3 yıl
GoT'u izliyorum ama geleceği hakkında önemli detaylar umrumda değil. Dizilerin aşırı derecede abartılması hoşuma gitmiyor. Westworld 2 ekimde çıkıyormuş, ona sevindim.
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Stannis Baratheon. 3 yıl
Robert'in İsyanı olursa tadından yenmez.
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SilverNitrate 3 yıl
Yeni dizi bir nevi firefly gibi yani
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alito 3 yıl
Westworld'u heyecanla bekliyorum.
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kütahyali4343 3 yıl
game of thrones un daha nasıl farklı karakterlerle dizisini yapabilir ki. aynı dönemde geçen bir şey yapsalar e zaten en büyük olayları takip ediyoruz game of thrones ile küçük olayları izlemez ki insanlar.
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eulogy 3 yıl
Huysuzluk etmek istemem ama bana sadece tek bir detay paylaşılmış gibi geldi :)
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Amd64x2 3 yıl eulogy
"Westworld 2 Ekim de başlıyor" olay bu ama nasıl oldu da 1 sayfa haber çıktı bende anlamadım. Aynı cümleler 100 kere tekrarlanmış[>:] Haberi uzun tutmak için her şey mubah demek ki.
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Umutcan 3 yıl
Fear the walking dead gibi alternatif zaman dilimini ele alabilirler bir yan dizi gibi. Sonuçta tuttu.
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Angel of the Lord 3 yıl
Robert'in isyanı ilgi çekici olur sanırım.
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