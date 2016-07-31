Game of Thrones'un geleceği hakkında önemli detaylar paylaşıldı

Şu sıralar ABD'de düzenlenen TCA kapsamında yatırımcılar ile buluşan Amerikan kablolu kanalı HBO, hem var olan hem de yapım aşamasındaki dizileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. HBO'nun TCA panelinde en önemli konu başlıklarından biri de Game of Thrones'un geleceğiydi. HBO yöneticisi Casey Bloys, popüler dizilerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones'un sonu ile ilgili bir süredir gündemde olan söylentileri doğrulayan Bloys, dizinin 8.sezonunun sonunda ekranlara veda edeceğini doğruladı. Dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss'in kaç sezon çekmek istedikleri konusunda net bir plana sahip olduklarını belirten Bloys, kendilerinin de bu karara uyacağını belirtti.

Zaman zaman gündeme gelen Game of Thrones ile bağlantılı farklı diziler hakkında da konuşan HBO yöneticisi, serinin hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Game of Thrones dünyasında geçecek farklı diziler çekmek hakkında konuştuklarını belirten, hem HBO'nun hem de Benioff ve Weiss'in bu fikre açık olduğunu, ancak henüz kesin bir planları olmadığını belirtti.

Westworld'ün çıkış tarihi açıklandı

Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, merakla beklenen yeni dizisi Westworld'ün başlangıç tarihini de TCA kapsamında duyurdu. Son yılların en heyecan verici yeni dizileri arasında yer alan Westworld'ün ilk sezonu, 2 Ekim'de başlayacak. Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld, yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor.

http://deadline.com/2016/07/game-of-thrones-end-final-season-2017-emmys-spinoff-tca-1201795599/