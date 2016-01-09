Game of Thrones'un ne zaman döneceği belli oldu

Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones'un altıncı sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan görüntüler ve bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Altıncı sezonun ilk posterini ve tanıtım videosunu geçtiğimiz ay yayınlayan HBO kanalı, şimdi de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Yayınlanan ilk poster sayesinde Nisan ayında başlayacağı bir süredir bilinen altıncı sezonun ilk bölümü, 24 Nisan'da yayınlanacak.

George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones'un altıncı sezonu, dizi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dizinin ilk beş sezonunda, serinin şu ana kadar yayınlanan kitaplarını büyük ölçüde işleyen yapımcılar, yeni sezonda kitapların önüne geçecek ve kendi yollarını çizmek zorunda kalacak. Dizinin yazarlarıyla yakın ilişki içinde olan George R.R. Martin'in henüz yayınlanmayan yeni kitabıyla ilgili detayları senaristlerle paylaştığı tahmin ediliyor, ancak bunun diziyle kitabı aynı yolda tutmak için yeterli olup olmayacağı soru işareti olmaya devam ediyor.

Bir yandan Game of Thrones'un altıncı sezonu için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, bir yandan da gelecek sezonlar için hazırlıklara başladı. Şu sıralar devam etmekte olan TCA kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan HBO başkanı Michael Lombardo, dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve Dan Weiss ile gelecek sezonlar hakkında görüşme halinde olduklarını belirtti. Lombardo'nun açıklamaları, 4. sezonundan sonra iki sezonluk onay alan dizinin yine iki sezonluk onay alabileceğini gösterdi.

Beklenen onayı alması halinde 8 sezonu görecek olan Game of Thrones'un bundan öteye gidip gitmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Lombardo'nun geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamalar ise, Benioff ve Weiss'in diziyi 8. sezondan sonra bitirmeyi düşündüklerini gösteriyor.