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Game of Thrones'un ne zaman döneceği belli oldu

Game of Thrones'un merakla beklenen altıncı sezonunun ne zaman başlayacağı sonunda belli oldu. Ayrıca dizinin gelecek sezonları için görüşmelere başlandığı açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un ne zaman döneceği belli oldu
Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones'un altıncı sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan görüntüler ve bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Altıncı sezonun ilk posterini ve tanıtım videosunu geçtiğimiz ay yayınlayan HBO kanalı, şimdi de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Yayınlanan ilk poster sayesinde Nisan ayında başlayacağı bir süredir bilinen altıncı sezonun ilk bölümü, 24 Nisan'da yayınlanacak.

George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones'un altıncı sezonu, dizi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dizinin ilk beş sezonunda, serinin şu ana kadar yayınlanan kitaplarını büyük ölçüde işleyen yapımcılar, yeni sezonda kitapların önüne geçecek ve kendi yollarını çizmek zorunda kalacak. Dizinin yazarlarıyla yakın ilişki içinde olan George R.R. Martin'in henüz yayınlanmayan yeni kitabıyla ilgili detayları senaristlerle paylaştığı tahmin ediliyor, ancak bunun diziyle kitabı aynı yolda tutmak için yeterli olup olmayacağı soru işareti olmaya devam ediyor.
 Bir yandan Game of Thrones'un altıncı sezonu için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, bir yandan da gelecek sezonlar için hazırlıklara başladı. Şu sıralar devam etmekte olan TCA kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan HBO başkanı Michael Lombardo, dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve Dan Weiss ile gelecek sezonlar hakkında görüşme halinde olduklarını belirtti. Lombardo'nun açıklamaları, 4. sezonundan sonra iki sezonluk onay alan dizinin yine iki sezonluk onay alabileceğini gösterdi.
Beklenen onayı alması halinde 8 sezonu görecek olan Game of Thrones'un bundan öteye gidip gitmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Lombardo'nun geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamalar ise, Benioff ve Weiss'in diziyi 8. sezondan sonra bitirmeyi düşündüklerini gösteriyor.

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muaz1984 3 yıl en beğenilen
Sen gel 5 sezon adami yukselt yukselt sezon finalinde cok dandik bir sekilde olmesine izin ver senaryoda. Simdide 6.sezonu olu bir karakter uzerine afise et...
Sen gel 5 sezon adami yukselt yukselt sezon finalinde cok dandik bir sekilde olmesine izin ver senaryoda. Simdide 6.sezonu olu bir karakter uzerine afise et......
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filteke 3 yıl
o değilde person of interest başlamadı hala
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One True King 3 yıl
Daha fazla bölüm olmalı.
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Aeronautical Engineering 3 yıl
beyler o tarihe kadar son 3.5 sezonu bitirir miyim :D
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jbourne123 3 yıl
Bu sezon kitap çıkana kadar danny nin erkek kardeşi üzerine sezon kursalar yada şu felçli stark neredeydi onu gösterseler saygınlık korunurdu ama olmaZ niye ? Çünkü kitap örneğin 1 milyon sattıysa 1 milyon kişi güncel olarak diziyi takip etmek zorunda kalacak daha çok para yani yapımcı kazanırsa yazar 3 alıyorsa 4 alacak. Olay bu
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kylevlana 3 yıl
yahu yeter ya nisan'a mı kaldık.bu diziyi çok seviyorum ama bu kadar ara veriyor ya acaip soğuyorum. nerede kaldığımı unuttum resmen
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Hadi basla artikkk
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BrazzerstakiKelAdam 3 yıl
Özledim valla başlasın artık
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1BilimAdamı 3 yıl
Dizinin kalitesi yüksek tamamda 1 yıl içinde çektikleri sezonun süresi toplam 10 saat falan!
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Diziyi Jon reis için izliyorduk. Eğer öldüyse kimin için izleyeceğiz arkadaş? Kızıl saçlı'nın gelip bir şeyler yapmasın lazım. O kadar "are you virgin?" diye sordu.
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MALTHAEL 3 yıl
iyi iyi az kalmış umarım bu senede erkenden sızmalar olmaz .
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gcb1903 3 yıl
Uyarlamalarda hep kitap okuyucularından spoiler yerdi film-dizi izleyicileri. İlk defa bir eserde kitap okuyucuları spoiler yiyecek. Şaka gibi ama yapacak bir şey yok. Martin reyiz para mı saygınlık mı sorusuna tereddütsüz para demiştir.
Parayı buldu ama bir kült olma fırsatını tepti. 100 yıl önceki Sherlock Holmes ile Sir Arthur Conan Doyle, Orta Dünya ile J.R.R. Tolkien nasıl bu fantastik ve polisiye dallarında kült ve öncü oldularsa parayı seçen Martin ancak günü kurtaracak. Tarihte büyük ustaların yanına adını yazdıramayacak.
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GenkaNuank 3 yıl gcb1903
gcb1903
Uyarlamalarda hep kitap okuyucularından spoiler yerdi film-dizi izleyicileri. İlk defa bir eserde kitap okuyucuları spoiler yiyecek. Şaka gibi ama yapacak bir şey yok. Martin reyiz para mı saygınlık mı sorusuna tereddütsüz para demiştir.
Parayı buldu ama bir kült olma fırsatını tepti. 100 yıl önceki Sherlock Holmes ile Sir Arthur Conan Doyle, Orta Dünya ile J.R.R. Tolkien nasıl bu fantastik ve polisiye dallarında kült ve öncü oldularsa parayı seçen Martin ancak günü kurtaracak. Tarihte büyük ustaların yanına adını yazdıramayacak.

Kitap okuyucuları spoiler yemez hocam. Adam filmde olanı kopyala yapıştır kitabına koyacak hali yok ya. Film kitaptan koptu artık gerçi ben daha kitap çıkacağını sanmıyorum
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N. Chomsky 3 yıl

5 sezon sonra kışı göreceğiz sonunda.
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Glorfindel1907 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking


5 sezon sonra kışı göreceğiz sonunda.

Dizi'de ve kitap'ta geçen kış kelimesi kıyamet manasında kullanılıyormuş diye okumuştum bir yerde ne kadar doğru bilmiyorum kitapları okumadığım için, Yani bu son 3 sezon güzel geçecek gibi birde 10 değilde en azından 15 bölüm filan olsaydı sonuçta yazdığın gibi 5 sezon sonra göreceğiz gibi bakalım
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