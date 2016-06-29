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Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı

Game of Thrones'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan 6.sezon finali, yeni bir rekora imza attı. The Winds of Winter adını taşıyan bölüm, bugüne kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,4b
1
50
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones, geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan The Winds of Winter bölümü ile 6.sezonunu tamamladı. Bir saati aşan süresiyle bugüne kadar yayınlanan en uzun Game of Thrones bölümü olan The Winds of Winter, hikaye açısından son derece önemli gelişmelere sahne olurken, dizinin kendisi için de önemli bir başarıyı beraberinde getirdi.
ABD'de paralı bir kanalda yayınlanıyor olmasına rağmen en çok izlenen dizilerden biri olan Game of Thrones, 6.sezon finali ile reyting rekorlarına yenilerini ekledi. Pazar gecesi gerçekleşen orijinal yayını sırasında 8.9 milyon kişi tarafından izlenen The Winds of Winter, bugüne kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu. Şu ana kadar en geniş kitleye ulaşan bölüm, yayınlandığı saatte 8.11 milyon izleyiciye ulaşan 5.sezon finaliydi.
Game of Thrones'un 6.sezonu toplamda da bugüne kadar en çok izlenen sezon oldu. DVR ve HBO Go gibi platformlar da katıldığında her bölümü ortalama 23 milyon kişi tarafından izlenen 6.sezon, bir önceki sezona kıyasla izleyici sayısını yüzde 15 arttırdı.
Özellikle son 2 bölümü ile televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan Game of Thrones, artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. 6.sezonun tamamlanması ile birlikte geriye sadece 13 bölüm kaldı. Bu 13 bölüm, sırasıyla 7 ve 6 bölümden oluşacak iki sezon şeklinde yayınlanacak.

http://deadline.com/2016/06/game-of-thrones-ratings-record-high-season-6-finale-lena-headey-veep-hbo-1201779999/ Yorum Yaz
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001ATB 3 yıl en beğenilen
alprkrkmz
Sırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.

Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçları zaten para kazanmak.Niye bir kerede versinler ki?
alprkrkmzSırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçla...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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0quz28 3 yıl
Xtrud
Nasıl rekor kırıyor ki? Millet diğer bölümleri izlemeden mi izliyor finali? Ölçemediğiniz şeyler hakkında atıp tutmayın rekor mekor diye...

bu nasıl bir yorum şekli arkadaş hbo finansal bilgilerini paylaşmışdır bunun sonucunda rekor açığa çıkmıştır bu kadar basit neden memnun değilsiniz neyi eleştiriyorsun yani
XtrudNasıl rekor kırıyor ki? Millet diğer bölümleri izlemeden mi izliyor finali? Ölçemediğiniz şeyler hakkında atıp tutmayın rekor mekor diye.....
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Kırarım Boynuzunu İblis 3 yıl
Kesinlikle bir sinema finali harika olur.
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reko 3 yıl
Yav freinds 50 milyon lost 28 milyon izlendi diyen arkadaslar olayı anlayamamış sanırım hbo kabloludan yayın yapıyor ve paralı bir kanal abd de her evde yok yani digiturk gibi friends ve lost nbc abc gibi açık kanallarda yayınlandı açık kanal tabii ki fark olacak got eğer abc de olsaydı 60 milyon izlenme olurdu deniliyor
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dante87 3 yıl reko
Onuda geç eskiden internet bu kadar yaygın değildi şimdi herkes netden izliyor
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Chandler_Bing 3 yıl reko
reko

Yav freinds 50 milyon lost 28 milyon izlendi diyen arkadaslar olayı anlayamamış sanırım hbo kabloludan yayın yapıyor ve paralı bir kanal abd de her evde yok yani digiturk gibi friends ve lost nbc abc gibi açık kanallarda yayınlandı açık kanal tabii ki fark olacak got eğer abc de olsaydı 60 milyon izlenme olurdu deniliyor

Yav he he 60 milyon olurmuş

Lost kadar bile izlenmezdi yine. Hiçbir dizi Friendsin rating başarısını yakalayamaz artık. 22 yıl önce başlamasına ragmen hala çok popüler ve çok izleniliyor. Got 2033 yılına kalmadan bittikten 7-8 yıl sonra çoktan unutulur

22 yıl öncesinin 20 dakikalık sitcomu Friends,sizin dev bütçeli dediğiniz dizinin 2 kat bütçesine sahip. Üstelik biri 20 dk ve sitcom biri 50 dk ve tarini bir dizi. Onlarca oyuncuya raģmen über maliyetli olması gereken sahnelere rağmen sonuç ortada.
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CoreXXX 3 yıl
bu dizinin izleyicileri her bölümü izliyor. neden final bölümü sadece reyting patlaması yaptıki
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aycibin 3 yıl CoreXXX
CoreXXX

bu dizinin izleyicileri her bölümü izliyor. neden final bölümü sadece reyting patlaması yaptıki

hiç izlemeyen de neden durup duruken sezon finali izlesin di mi.bişey anlamazki :)
belki 3-5 defa izleyenler reyting'i artırmıştır.ben de anlamadım
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darkdiva 3 yıl
Lost'un ilk bölümünü sadece tv de 18 milyon kişi izlemişti. 8.9 milyon nasıl rekor oluyor.
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Scorpioleo 3 yıl
İzlediğim en güzel GoT bölümüydü.
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OverClocK1ng 3 yıl
MessiTugi
Bu kadar para kazandıran bir diziyi 13 bölüm sonra bitireceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu yönde bir açıklama gelse de sonradan fikir değiştirebilirler. En azından ben öyle umuyorum

Kurtlar Vadisi mi ki bu, hiç bitmesin...
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MessiTugi 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
MessiTugi
Bu kadar para kazandıran bir diziyi 13 bölüm sonra bitireceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu yönde bir açıklama gelse de sonradan fikir değiştirebilirler. En azından ben öyle umuyorum

Kurtlar Vadisi mi ki bu, hiç bitmesin...


Hiç bitmesin diyen kim
10 sezon sürse mesela
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Kriger 3 yıl
8 milyon çok az bi sayı bence Friends'in finali 52 milyon kişi tarafından izlenmiş
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Bremen Bv-244 3 yıl Kriger
Kriger

8 milyon çok az bi sayı bence Friends'in finali 52 milyon kişi tarafından izlenmiş

friends gibisi daha gelmez zaten sırf uyarlaması olan hmym bile onun kadar etki yarattı
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12 Angry Men 3 yıl
001ATB
12 Angry Men
001ATB
alprkrkmzSırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.
Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçları zaten para kazanmak.Niye bir kerede versinler ki?
Mrb, Sezonu fınalını 2 bölüm mü ? 10. bölüm 1 saat degıl mı ?
Gelecek sezonu 7 bölüm ve 6 bölüm olarak 2 ye bölecekler.Bu sezonun sezon finali 1 bölüm zaten.

Çok teşekkür ederim.
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redoracle 3 yıl
jon Snow bitti demeden bitmez.


Jon birşeyler öğrenmeden biterse yazık olur.


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alprkrkmz 3 yıl
001ATB
alprkrkmzSırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.
Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçları zaten para kazanmak.Niye bir kerede versinler ki?

Ya arkadaş okuduğunu anlamakta zorlanan insanları ikna etmek ne zor. Bak kardeş. Bu dizi her sene 10 sezon yayınlandı mı. Yayınlandı. Dizinin son sezonu 13 bölüm planlandı mı. Planlandı. Peki bir dizinin son sezonu neden 13 bölüm planlanmışken 6 ve 7 olarak ikiye bölünür. Para hırsı. Ha kanal elbet para kazanacak ve beni düşünmeyecek ama ya 10 bölüm tek sezon yayınlayın, ya da daha fazla para kazanmak için 13 değil 20 çekin ve öyle ikiye bölün. Anlatabildim mi. Konu yok desen değil, izleyiciler aetık bitmesini istiyor desen de değil.
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Papa Het 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
001ATB
Orijinalden alıntı: alprkrkmzSırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.
Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçları zaten para kazanmak.Niye bir kerede versinler ki?

Ya arkadaş okuduğunu anlamakta zorlanan insanları ikna etmek ne zor. Bak kardeş. Bu dizi her sene 10 sezon yayınlandı mı. Yayınlandı. Dizinin son sezonu 13 bölüm planlandı mı. Planlandı. Peki bir dizinin son sezonu neden 13 bölüm planlanmışken 6 ve 7 olarak ikiye bölünür. Para hırsı. Ha kanal elbet para kazanacak ve beni düşünmeyecek ama ya 10 bölüm tek sezon yayınlayın, ya da daha fazla para kazanmak için 13 değil 20 çekin ve öyle ikiye bölün. Anlatabildim mi. Konu yok desen değil, izleyiciler aetık bitmesini istiyor desen de değil.

Bitmesini istemek değil ama artık sonuca bağlanıp bir rahatlama hissini tatmak istiyor insan. O katarsisi yaşamak. Adamlar 13 yapmış demek ki 10 yetmiyor 20 de çok fazla. Hem Bu 6-7 diye bölmelerinde para ne derece etkili olmuştur emin değilim. Bölüm başı 10 milyon harcıyor adamlar ortalama olarak. sezon finalleri ve sezonun ilk bölümünden kazanacakları 3-5 kuruşun hesabını yapmamışlardır herhalde. Böyle olunca anlatımın da vuruculuğu ve etkileyiciliği artacaktır hem. Bu hemen her şeyde para para para, kapitalizm, hatta sporlarda da " bahis baronları " muhabbbeti vb. işgüzarlıktan başka bir şey değil.
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addidas_85 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
001ATB
Orijinalden alıntı: alprkrkmzSırf para uğruna son sezonu 2 ye bölmeleri çok yanlış. Verin işte bir kerede.
Adamlar diziyi sen izle diye yapmıyorlar,amaçları zaten para kazanmak.Niye bir kerede versinler ki?

Ya arkadaş okuduğunu anlamakta zorlanan insanları ikna etmek ne zor. Bak kardeş. Bu dizi her sene 10 sezon yayınlandı mı. Yayınlandı. Dizinin son sezonu 13 bölüm planlandı mı. Planlandı. Peki bir dizinin son sezonu neden 13 bölüm planlanmışken 6 ve 7 olarak ikiye bölünür. Para hırsı. Ha kanal elbet para kazanacak ve beni düşünmeyecek ama ya 10 bölüm tek sezon yayınlayın, ya da daha fazla para kazanmak için 13 değil 20 çekin ve öyle ikiye bölün. Anlatabildim mi. Konu yok desen değil, izleyiciler aetık bitmesini istiyor desen de değil.

+3 bölüm sayesinde seni yeni dönemde de abone edecekler diziye. Ayrıca sadece 3 bölüm çektikleri içinde ucuza kapatacaklar. Tamamen ticari bir karar, yaptıkları hoş mu? Para kazanmak için çok mantıklı bir hamle ama ahlaki olarak tam bir şerefsizlik örneği
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Dictattor 3 yıl
Sinema filmiyle bitirmek yakışır böyle bir prodüksiyona. Yıllardır söylerim, iki partlı final çeksinler salonda kafayı yiyelim.
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Reiss02 3 yıl Dictattor
Borgess

Sinema filmiyle bitirmek yakışır böyle bir prodüksiyona. Yıllardır söylerim, iki partlı final çeksinler salonda kafayı yiyelim.

Geçenlerde yönetmeni sinema filmi düşündüklerini söyledi zaten
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MessiTugi 3 yıl
Bu kadar para kazandıran bir diziyi 13 bölüm sonra bitireceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu yönde bir açıklama gelse de sonradan fikir değiştirebilirler. En azından ben öyle umuyorum
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Papa Het 3 yıl MessiTugi
MessiTugi
Bu kadar para kazandıran bir diziyi 13 bölüm sonra bitireceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu yönde bir açıklama gelse de sonradan fikir değiştirebilirler. En azından ben öyle umuyorum


Para kazandırıyor diye sonsuza kadar sürdürecek halleri de yok. Bu dizi zaten para kazandırıyor bu sadece son bölüm ile ilgili bir şey değil ki.
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FearMaster 3 yıl MessiTugi
MessiTugi

Bu kadar para kazandıran bir diziyi 13 bölüm sonra bitireceklerine inanmıyorum açıkçası. Bu yönde bir açıklama gelse de sonradan fikir değiştirebilirler. En azından ben öyle umuyorum


Belki Game of Thrones hikayesi 13 bölüm sonra bitmiş olacak ama A Song of Ice and Fire evreni çok geniş bir evren, ben ilerleyen yıllarda geçmiş yıllarda geçen bir dizi -ya da film- çıkacağını düşünüyorum.
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