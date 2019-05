Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones, geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan The Winds of Winter bölümü ile 6.sezonunu tamamladı. Bir saati aşan süresiyle bugüne kadar yayınlanan en uzun Game of Thrones bölümü olan The Winds of Winter, hikaye açısından son derece önemli gelişmelere sahne olurken, dizinin kendisi için de önemli bir başarıyı beraberinde getirdi.

ABD'de paralı bir kanalda yayınlanıyor olmasına rağmen en çok izlenen dizilerden biri olan Game of Thrones, 6.sezon finali ile reyting rekorlarına yenilerini ekledi. Pazar gecesi gerçekleşen orijinal yayını sırasında 8.9 milyon kişi tarafından izlenen The Winds of Winter, bugüne kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu. Şu ana kadar en geniş kitleye ulaşan bölüm, yayınlandığı saatte 8.11 milyon izleyiciye ulaşan 5.sezon finaliydi.

Game of Thrones'un 6.sezonu toplamda da bugüne kadar en çok izlenen sezon oldu. DVR ve HBO Go gibi platformlar da katıldığında her bölümü ortalama 23 milyon kişi tarafından izlenen 6.sezon, bir önceki sezona kıyasla izleyici sayısını yüzde 15 arttırdı.

Özellikle son 2 bölümü ile televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan Game of Thrones, artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. 6.sezonun tamamlanması ile birlikte geriye sadece 13 bölüm kaldı. Bu 13 bölüm, sırasıyla 7 ve 6 bölümden oluşacak iki sezon şeklinde yayınlanacak.

http://deadline.com/2016/06/game-of-thrones-ratings-record-high-season-6-finale-lena-headey-veep-hbo-1201779999/