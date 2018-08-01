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Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaştı. Bloys ayrıca spin-off dizilerinin durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
16,2b
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18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaşıldı
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl yayımlanacak sekizinci ve son sezonu ile ekranlara veda edecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen final sezonu için hazırlıklar sürerken, HBO diziyle ilgili yeni detaylar paylaştı.

Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, Game of Thrones'un yayın tarihi ve bölüm süreleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son sezonun 2019'un yaz aylarında yayımlanmaya başlayacağını resmi olarak açıklayan Bloys, yeni bölümlerin iddia edildiği gibi film uzunluğunda olmayacağını açıkladı.
Sadece 6 bölümden oluşacak son sezonda bölüm sürelerinin neredeyse 2 saati bulacağı iddia ediliyordu. Bu iddiaları yalanlayan Bloys, bölüm sürelerinde kayda değer bir değişiklik olmayacağını belirtirken, son bölümün 1 saatten uzun olabileceğini ifade etti.
Öte yandan Game of Thrones'un öncesinde geçecek spin-off dizileri hakkında da konuşan HBO yöneticisi, bir süre önce pilot bölüm için onay alan ve George R.R. Martin tarafından The Long Night olarak adlandırılan yeni dizinin çekimlerine yakında başlanacağı açıkladı.
Game of Thrones spin-off dizileri ilk duyurulduğunda beş farklı proje üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Ne var ki şimdilik The Long Night dışındaki projeler rafa kaldırılmış görünüyor. Bloys, bir süre bu projeye odaklanacaklarını, bu yüzden de diğer spin-off projelerinin şimdilik durdurulduğunu açıkladı.

http://ew.com/tv/2018/07/25/game-of-thrones-final-season-trailer-plan/ Yorum Yaz
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zingfth 10 ay en beğenilen
Diziyi unuttuk bee
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olağan_şüpheli 10 ay
ne diziymiş be çek çek bitmedi.
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Mr. Jingles 7 ay
Bir bölümünün bile maliyeti 10 milyon dolar olan dizi. İyi olsun bir yıl da beklenir sıkıntı yok. 7. sezon fena değildi ama maalesef beklenilen etkiyi yaratamadı ve görece diğer sezonlara göre vasattı. O yüzden yeni sezonda sağlam bir kurgu ile efsane jübilesini yapmalı.
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Am@deus 7 ay
Sopayla dövseniz bunları iki saatlik bölüm çekmezler.
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Witcher3 7 ay
Lannister lar her zaman borcunu öder
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Moving On 10 ay
Dizi bitti yeni kitap hala yok, eğer kitabın sonu dizinin sonu ile aynı olacaksa tebrikler George R. R. Martin, kitap çıktığında zaten artık seri tamamen unutulmuş olur, millet de kitabı almaz, onu hatırlayan mı kaldı der.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Bu diziyi nedense bir ben sevemedim, fantezi sevmediğimden dolayı galiba
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krstarica 10 ay
Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Uzatılmayacağı çok önceden söyleniyordu.
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WarSaw 10 ay
sıktı artık bu dizi bukadar uzun ara verirlerse olacağı bu
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Deathbringer 10 ay
Allah çektirmesin
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Prof. Dr. 10 ay
adamlara bak 20 dakikalık 6 bölüm çekmek için mi bekletiyorsunuz bizi
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Dürüstİnsan 10 ay
Haberde yanlışlık var. Dizi yaz aylarında değil 2019'un ilk yarısında yayınlacak. Büyük ihtimal Haziran ayından önce yayınlanır. Ayrıca bölüm sayısı 6 ise ve bölüm süreleri değişmediyse bu kadar ara vermeleri mantıksız olur. En azından 1-2 bölüm 80-90 dakika civarı olur.
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