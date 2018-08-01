Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaşıldı

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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, önümüzdeki yıl yayımlanacak sekizinci ve son sezonu ile ekranlara veda edecek. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından heyecanla beklenen final sezonu için hazırlıklar sürerken, HBO diziyle ilgili yeni detaylar paylaştı.

Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, Game of Thrones'un yayın tarihi ve bölüm süreleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son sezonun 2019'un yaz aylarında yayımlanmaya başlayacağını resmi olarak açıklayan Bloys, yeni bölümlerin iddia edildiği gibi film uzunluğunda olmayacağını açıkladı.

Sadece 6 bölümden oluşacak son sezonda bölüm sürelerinin neredeyse 2 saati bulacağı iddia ediliyordu. Bu iddiaları yalanlayan Bloys, bölüm sürelerinde kayda değer bir değişiklik olmayacağını belirtirken, son bölümün 1 saatten uzun olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Game of Thrones'un öncesinde geçecek spin-off dizileri hakkında da konuşan HBO yöneticisi, bir süre önce pilot bölüm için onay alan ve George R.R. Martin tarafından The Long Night olarak adlandırılan yeni dizinin çekimlerine yakında başlanacağı açıkladı.

Game of Thrones spin-off dizileri ilk duyurulduğunda beş farklı proje üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Ne var ki şimdilik The Long Night dışındaki projeler rafa kaldırılmış görünüyor. Bloys, bir süre bu projeye odaklanacaklarını, bu yüzden de diğer spin-off projelerinin şimdilik durdurulduğunu açıkladı.

http://ew.com/tv/2018/07/25/game-of-thrones-final-season-trailer-plan/