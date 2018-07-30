Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi

Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things'in 3. sezonu beklenenden daha geç yayımlanacak. Netflix, Stranger Things'in ekranlara döneceği tarihi açıkladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
5,6b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi
Tam Boyutta Gör
 

TCA (Television Critics Association) etkinliği kapsamında yeni projelerini ve gelecek planlarını basın ile paylaşan Netflix, Stranger Things'in merakla beklenen yeni sezonu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. TCA'da basın üyeleri ile buluşan Netflix yöneticisi Cindy Holland, Stranger Things'in 3. sezonunun önümüzdeki yıla ertelendiğini açıkladı.
Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things'in 2. sezonu 2017'nin ekim ayında yayımlanmıştı. Bu yüzden 3. sezonun da 2018'in aynı döneminde yayımlanması bekleniyordu. Ne var ki geçtiğimiz sezonlardan daha iddialı ve daha büyük olacak yeni sezonu aceleye getirmek istemeyen Netflix, 3. sezonu 2019 yazına ertelemeye karar verdi.
Stranger Things'in özenle hazırlanan bir dizi olduğunu vurgulayan Cindy Holland, dizinin yaratıcıları olan Duffer kardeşlerin yeni sezonda öncekilerden daha büyük ve daha iyi bir hikaye sunmak istediğini ve bu yüzden yeni sezonu aceleye getirmeyeceklerini ifade etti.
Stranger Things'in ertelenmesi ile birlikte 2018'i es geçecek dizilere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yeni sezonları merakla beklenen Game of Thrones, Fargo, Rick and Morty, True Detective ve Veep gibi diziler de 2019'a kadar ekranlara dönmeyecek.
 

https://deadline.com/2018/07/stranger-things-netflix-season-3-premiere-date-delay-end-date-1202436148/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hetşat 10 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Bisiklet süren çocuk gördüğünüz için mi benzettiniz bilmiyorum ama o filmin adıda İ.T. değil E.T.
Kusura bakmayın yazmayacaktım ama diziyi bilmeyen biri çıkıpta yorumunuzu dikkate alıp yanlış bilgilenmesin diye yazdım.
Bisiklet süren çocuk gördüğünüz için mi benzettiniz bilmiyorum ama o filmin adıda İ.T. değil E.T.Kusura bakmayın yazmayacaktım ama diziyi bilmeyen biri çı...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erkanberk 5 ay
Ağır ağır demlensin, aceleye gelmesin tadı lezzeti yerinde olsun. Biz bekleriz. Netflix'in en beğendiğim dizilerinden biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 9 ay
Ne oluyor da diziler bu kadar ileri tarihlere erteleniyor. Açıklamalar yeterli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stackman 10 ay
Arya Stark elimizde büyüdü sırada Eleven var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 10 ay
Çocuklar eşşek kadar oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 10 ay
o zamana çocuklar eşşek kadar olurlar herhalde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R.Romanoviç 10 ay
Takıp ettiğim bütün diziler ertelenmiş
Ama en çok rick and morty e üzüldüm
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 10 ay
Yılda bi 10 bölüm dizi yayınlayacaklar hadi 1 yıl sonra hadi 2 yıl sonraya erteleyelim modası geldi gavur dizilerinede. Bizim yapımcılardan biri el atsın bunlara xD
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 10 ay matador_mirkhan
Sherlock başlattı o akımı , dizinin yeni sezonu o kadar geç geliyor ki önceki sezona ait hiçbirşey hatırlamıyorum bu yüzden önceki sezonu bir daha izlemek zorunda kalıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 10 ay
i.t. diye sinema klasikleri arasında yer aldığı söylenen filmin dizisini yapma versiyonun ötesinde farklı bir şey değil ! birazda alaca karanlık kuşağı tozundan serpiştirmişler !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hetşat 10 ay SEO-Uzmanı
Bisiklet süren çocuk gördüğünüz için mi benzettiniz bilmiyorum ama o filmin adıda İ.T. değil E.T.
Kusura bakmayın yazmayacaktım ama diziyi bilmeyen biri çıkıpta yorumunuzu dikkate alıp yanlış bilgilenmesin diye yazdım.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5568 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
7 etiket daha netflix stranger things stranger things 3. sezon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite hakkında her şey 10 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin arka tasarımı gerçek değil 10 ay PES 2019’a Süper Lig’in eklenmesinin ardından PlayStation Store fiyatlarına zam geldi! 10 ay Galaxy Note 9 büyük bir soğutma çözümüne sahip olacak 10 ay 2019 Suzuki Vitara 1.0 litrelik motorla geliyor 10 ay WhatsApp'ta telekonferans dönemi başladı! WhatsApp görüntülü grup görüşme özelliği nasıl kullanılır? 10 ay Ekranında şarkı sözleri akan şeffaf hoparlör ile tanışın! 10 ay Samsung Galaxy A (2019) serisi üçlü kamera sistemi ile gelebilir 10 ay YouTube görüntü oranı kısıtlamasını kaldırdı 10 ay Fossil gelecek yıl BMW marka akıllı saat çıkaracak 10 ay Mars, Dünya'ya benzetilebilir mi? Bu araştırma aksini söylüyor 10 ay AMD'nin müthiş yükselişi l Piyasaya değeri en yüksek seviyede 10 ay Gıda makinalarında bakteri birikmesini önleyen kaplama geliştirildi 10 ay Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi 10 ay Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite 10 ay EA, Fortnite benzeri 'ücretsiz' bir oyun üzerinde çalışıyor 10 ay Bilim insanları bilgisayar depolama kapasitesini bin kat arttıracak yeni bir teknik buldu 10 ay Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor 10 ay Jonah Hill ve Emma Stone'lu Netflix dizisi Maniac'tan ilk fragman 10 ay NASA, SpaceX'in uzaya taşıyacağı ilk astronotları açıklamaya hazırlanıyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi Sonraki Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları 10 ay Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü 10 ay Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor 10 ay 20th Century Fox, etkileyici fragmanlar için yapay zeka kulanacak 10 ay Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak 10 ay Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi 10 ay NSA, güvenlik açıklarını kapatamıyor 10 ay Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları 10 ay Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor 10 ay PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak! 10 ay Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı 10 ay Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı 10 ay Yaşanan olumsuzluklar Intel’i rekorlardan alıkoyamıyor 10 ay Yağmur neden bu kadar güzel kokuyor? 10 ay Intel en az bir yıl daha 10nm sürecine geçmeyecek 10 ay Xiaomi Pocophone F1 detaylanıyor 10 ay Samsung mobil cihazlar için ikinci nesil 8GB RAM yongalarını duyurdu 10 ay HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir 10 ay Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı 10 ay NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim