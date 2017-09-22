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Game of Thrones'un yan dizilerine bir yenisi daha eklendi

Game of Thrones dünyasında geçecek yan dizilere (spin-off'lara) bir yenisi daha eklendi. George R.R. Martin bu yeni spin-off ile ilgili önemli detaylar paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en başarılı dizilerinden Game of Thrones, artık sona yaklaştı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen dizi, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen 8. sezonu ile ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı dünyada geçen yeni diziler hazırlıyor.
George R.R. Martin'in yarattığı ilgi çekici dünyada geçecek yan diziler (spin-off) için bir süre önce hazırlıklara başlayan HBO, ilk planda açıklanan dört projeye bir yenisini daha ekledi. İlk olarak mayıs ayında gündeme gelen 5. spin-off, dün HBO ve George R.R. Martin tarafından doğrulandı. 
Game of Thrones'ta anlatılan olayların öncesinde geçecek ve aynı dünyada geçen farklı hikayeler anlatacak spin-off dizilerin bu yeni üyesi, Game of Thrones'un yazar ve yapımcılarından biri olan Bryan Cogman tarafından hazırlanacak. Cogman dizinin senaryosunu kaleme almak için George R.R. Martin ile birlikte çalışacak.
Bu 5. spin-off dizisinin resmiyet kazanmasının ardından kişisel blogu üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Martin, diğer dört spin-off gibi bunun da geçmişte geçeceğini, bir devam dizisi olmayacağını açıkladı. Martin'in blogunda paylaştığı bilgilerden en dikkat çekici olanı ise, Cogman ile hazırlayacakları bu yeni dizinin bir uyarlama olacağıydı. 
Şimdilik bu proje hakkında fazla detay paylaşamayacağını ancak detaylar ortaya çıktığında Game of Thrones hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracağını söyleyen usta yazar, dizinin Westeros tarihinin heyecan verici bir döneminde geçeceğini söyledi.
Martin'in bu yeni dizinin bir uyarlama olacağını söylemesi, Cogman ile birlikte hazırlayacağı bu dizinin A World of Ice and Fire: The Untold History of Westeros veya Dunk & Egg kitaplarından uyarlanabileceğini düşündürdü.

http://deadline.com/2017/09/game-of-thrones-potential-prequel-in-works-1202173787/ Yorum Yaz
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DHBSC55 2 yıl en beğenilen
5.spionoff diyor,diyer 4spion off nerdeki 5.si yapiliyor o kismi anlamadim yoksa hepsi berabermi cekilcek?
1 Yanıt Yanıtla +10
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bodyman700 2 yıl
suyunun suyu...
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1 Avatar
aycibin 2 yıl
acaba ilk insanlar ile "children of the forest" arasındaki savaş ve "white walker'ların ilk doğuşunu anlatırlar mı...
ya da bir önceki kış insanların duvarı örüp white walker'ları nasıl yendiğini mi anlatır...
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canguler917 2 yıl
5 tane spin-off,kalite hakkında bir şey beklememek gerek diyor
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Erwin-Rommel 2 yıl
5 tane spin-off nedir ya
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DHBSC55 2 yıl en beğenilen
5.spionoff diyor,diyer 4spion off nerdeki 5.si yapiliyor o kismi anlamadim yoksa hepsi berabermi cekilcek?
1 Yanıt Yanıtla +10
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Infinitum Nihil 2 yıl DHBSC55
DHBSC55
5.spionoff diyor,diyer 4spion off nerdeki 5.si yapiliyor o kismi anlamadim yoksa hepsi berabermi cekilcek?

Hepsi beraber çekilmeyecek ancak hepsi aynı anda hazırlanıyor. Aralarından beğenilenler çekilecek.
Yani açıklanan bu 5 spin-off'un hepsi dizi olacak diye bir kaide yok. 5 proje de ayrı ayrı hazırlanacak, senaryoları yazılacak, eğer onayı alırsa pilot bölümleri çekilecek ve bu pilot bölümler beğenilirse HBO'dan dizi onayı alacak.
Muhtemelen hazırlanan bu 5 spin-off'tan en fazla 1 veya 2 tanesi dizi onayı alacaktır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu dizide dünyanın düz olduğu bilgisi veriliyor !
ve güney ve kuzey setlerinin ötesindeki kısımlar anlatılıyor !
özetle konusu kutsal kitaplardan araklates !! yani :)
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Pissacore 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bu dizide dünyanın düz olduğu bilgisi veriliyor !
ve güney ve kuzey setlerinin ötesindeki kısımlar anlatılıyor !
özetle konusu kutsal kitaplardan araklates !! yani :)


Dizine nerede dünyanın düz olduğu bilgisi veriliyor? Hatta sağlam teorilere göre, Westeros'un kuzeyi ile, Essos'un doğusunun birbirine bağlı olmasıyla birlikte, yuvarlak olduğunu gösteriyor. Ayrıca bunların kutsal kitaplardan arak olması ne alaka?
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bodyman700 2 yıl
suyunun suyu...
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cakiyyyy 2 yıl bodyman700
Kanımın kanı
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V4LKyR 2 yıl
Para tatlıdır işte. :)
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Teddy Death 1 2 yıl
Bu son sezondan sonra dizinin finalini Westworld'e bağlamalarına artık kimse ses etmez heralde
ah Nolan reyis kabul etse Martin dünden razı
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St Batuhan 2 yıl Teddy Death 1
North Jon
ah Nolan reyis kabul etse Martin dünden razı

Buna dair Martin'in bir açıklaması var mı? Merak ettim zira farklı ve hoş olabilirdi beya.
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Kerim5100 2 yıl
Herşeyin b*kunu çıkarın oldu mu birşey de iyi yer edinmesin aklımızda :(
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Game of Thrones, sinema ve
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