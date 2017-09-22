Game of Thrones'un yan dizilerine bir yenisi daha eklendi

Tüm zamanların en başarılı dizilerinden Game of Thrones, artık sona yaklaştı. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen dizi, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen 8. sezonu ile ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, aynı dünyada geçen yeni diziler hazırlıyor.

George R.R. Martin'in yarattığı ilgi çekici dünyada geçecek yan diziler (spin-off) için bir süre önce hazırlıklara başlayan HBO, ilk planda açıklanan dört projeye bir yenisini daha ekledi. İlk olarak mayıs ayında gündeme gelen 5. spin-off, dün HBO ve George R.R. Martin tarafından doğrulandı.

Game of Thrones'ta anlatılan olayların öncesinde geçecek ve aynı dünyada geçen farklı hikayeler anlatacak spin-off dizilerin bu yeni üyesi, Game of Thrones'un yazar ve yapımcılarından biri olan Bryan Cogman tarafından hazırlanacak. Cogman dizinin senaryosunu kaleme almak için George R.R. Martin ile birlikte çalışacak.

Bu 5. spin-off dizisinin resmiyet kazanmasının ardından kişisel blogu üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Martin, diğer dört spin-off gibi bunun da geçmişte geçeceğini, bir devam dizisi olmayacağını açıkladı. Martin'in blogunda paylaştığı bilgilerden en dikkat çekici olanı ise, Cogman ile hazırlayacakları bu yeni dizinin bir uyarlama olacağıydı.

Şimdilik bu proje hakkında fazla detay paylaşamayacağını ancak detaylar ortaya çıktığında Game of Thrones hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracağını söyleyen usta yazar, dizinin Westeros tarihinin heyecan verici bir döneminde geçeceğini söyledi.

Martin'in bu yeni dizinin bir uyarlama olacağını söylemesi, Cogman ile birlikte hazırlayacağı bu dizinin A World of Ice and Fire: The Untold History of Westeros veya Dunk & Egg kitaplarından uyarlanabileceğini düşündürdü.

http://deadline.com/2017/09/game-of-thrones-potential-prequel-in-works-1202173787/