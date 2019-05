69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Son iki yıldır drama dalında en iyi dizi ödülünün sahibi olan Game of Thrones, bu sezon normalden geç başladığı için adaylar arasında yer almazken, onun yokluğunda en iyi dizi ödülünü The Handmaid's Tale kazandı.

Son dönemde orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu tarafından hazırlanan The Handmaid's Tale, bu yılın en beğenilen dizileri arasında yer alıyordu. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, drama dalında en iyi dizi ödülünün yanı sıra; en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi kadın konuk oyuncu ödüllerinin de sahibi oldu.

Komedi alanında bu yıl Atlanta oldukça ses getirmiş ve Altın Küre ödülünü kazanmış olsa da Televizyon Akademisi'nin tercihi bir kez daha Veep oldu. Veep böylece üçüncü kez üst üste komedi dalında en iyi dizi ödülünü alırken, dizinin yıldızı Julia Louis-Dreyfus da Emmy tarihine geçti. Veep'teki Selina Mayer rolü ile altıncı kez üst üste komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Dreyfus, böylece aynı rolle en çok Emmy ödülü kazanan oyuncu oldu.

69. Emmy Ödülleri'nin aday listesi ve kazananlar şu şekilde:

The Handmaid’s Tale

Westworld

En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Robin Wright, House of Cards

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

John Lithgow, The Crown

Jeffrey Wright, Westworld

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Leftovers

Gerald McRaney, This Is Us

Denis O’Hare, This Is Us

Veep

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Donald Glover, Atlanta

Jeffrey Tambor, Transparent

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Matt Walsh, Veep

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Dave Chappelle, Saturday Night Live

Hugh Laurie, Veep

Big Little Lies

The Night Of

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Riz Ahmed, The Night Of

John Turturro, The Night Of

Laura Dern, Big Little Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

