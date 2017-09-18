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69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olan Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Game of Thrones'un yokluğunda geceye The Handmaid's Tale damga vurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Son iki yıldır drama dalında en iyi dizi ödülünün sahibi olan Game of Thrones, bu sezon normalden geç başladığı için adaylar arasında yer almazken, onun yokluğunda en iyi dizi ödülünü The Handmaid's Tale kazandı.
Son dönemde orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu tarafından hazırlanan The Handmaid's Tale, bu yılın en beğenilen dizileri arasında yer alıyordu. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, drama dalında en iyi dizi ödülünün yanı sıra; en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi kadın konuk oyuncu ödüllerinin de sahibi oldu.
Komedi alanında bu yıl Atlanta oldukça ses getirmiş ve Altın Küre ödülünü kazanmış olsa da Televizyon Akademisi'nin tercihi bir kez daha Veep oldu. Veep böylece üçüncü kez üst üste komedi dalında en iyi dizi ödülünü alırken, dizinin yıldızı Julia Louis-Dreyfus da Emmy tarihine geçti. Veep'teki Selina Mayer rolü ile altıncı kez üst üste komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Dreyfus, böylece aynı rolle en çok Emmy ödülü kazanan oyuncu oldu.  
69. Emmy Ödülleri'nin aday listesi ve kazananlar şu şekilde:
En İyi Drama
Better Call Saul
The Crown
The Handmaid’s Tale
House of Cards
Stranger Things
This Is Us
Westworld
En İyi Kadın Oyuncu / Drama 
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Claire Foy, The Crown
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, Westworld
Robin Wright, House of Cards
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Sterling K. Brown, This Is Us
Anthony Hopkins, Westworld
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Matthew Rhys, The Americans
Liev Schreiber, Ray Donovan
Kevin Spacey, House of Cards
Milo Ventimiglia, This Is Us
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Uzo Aduba, Orange Is the New Black
Millie Bobby Brown, Stranger Things
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Chrissy Metz, This Is Us
Thandie Newton, Westworld
Samira Wiley, The Handmaid’s Tale
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Jonathan Banks, Better Call Saul
Ron Cephas Jones, This Is Us
David Harbour, Stranger Things
Michael Kelly, House of Cards
John Lithgow, The Crown
Mandy Patinkin, Homeland
Jeffrey Wright, Westworld
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Drama
Cicely Tyson, How to Get Away With Murder
Laverne Cox, Orange Is the New Black
Shannon Purser, Stranger Things
Alison Wright, The Americans
Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale
Ann Dowd, The Leftovers
En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Drama
Ben Mendelsohn, Bloodline
BD Wong, Mr. Robot
Hank Azaria, Ray Donovan
Brian Tyree Henry, This Is Us
Gerald McRaney, This Is Us
Denis O’Hare, This Is Us
En İyi Komedi
Atlanta
Black-ish
Master of None
Modern Family
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
Veep
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Pamela Adlon, Better Things
Jane Fonda, Grace and Frankie
Allison Janney, Mom
Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, Black-ish
Aziz Ansari, Master of None
Zach Galifianakis, Baskets
Donald Glover, Atlanta
William H. Macy, Shameless
Jeffrey Tambor, Transparent
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Vanessa Bayer, Saturday Night Live
Anna Chlumsky, Veep
Kathryn Hahn, Transparent
Leslie Jones, Saturday Night Live
Judith Light, Transparent
Kate McKinnon, Saturday Night Live
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Louie Anderson, Baskets
Alec Baldwin, Saturday Night Live
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
Ty Burrell, Modern Family
Tony Hale, Veep
Matt Walsh, Veep
En İyi Kadın Konuk Oyuncu / Komedi
Wanda Sykes, Black-ish
Carrie Fisher, Catastrophe
Becky Ann Baker, Girls
Angela Bassett, Master of None
Melissa McCarthy, Saturday Night Live
Kristen Wiig, Saturday Night Live
En İyi Erkek Konuk Oyuncu / Komedi
Matthew Rhys, Girls
Riz Ahmed, Girls
Lin-Manuel Miranda, Saturday Night Live
Dave Chappelle, Saturday Night Live
Tom Hanks, Saturday Night Live
Hugh Laurie, Veep
En İyi Mini Dizi
Big Little Lies
Fargo
Feud: Bette and Joan
Genius
The Night Of
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Carrie Coon, Fargo
Felicity Huffman, American Crime
Nicole Kidman, Big Little Lies
Jessica Lange, Feud: Bette and Joan
Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan
Reese Witherspoon, Big Little Lies
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Riz Ahmed, The Night Of
Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective
Robert DeNiro, The Wizard of Lies
Ewan McGregor, Fargo
Geoffrey Rush, Genius
John Turturro, The Night Of
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Judy Davis, Feud: Bette and Joan
Laura Dern, Big Little Lies
Jackie Hoffman, Feud: Bette and Joan
Regina King, American Crime
Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies
Shailene Woodley, Big Little Lies
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Bill Camp, The Night Of
Alfred Molina, Feud: Bette and Joan
Alexander Skarsgard, Big Little Lies
David Thewlis, Fargo
Stanley Tucci, Feud: Bette and Joan
Michael K. Williams, The Night Of
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LieWoneR 2 yıl en beğenilen
westworld ve anthony hopkins ödülü hakediyordu
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eyoruk 2 yıl
Saturday Night Live izleyen varsa nasıl izliyorlar acaba ?
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Teddy Death 1 2 yıl
Westworld un bu yıl hiç ödül alamaması
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Physicist_Emre 2 yıl
Geoffrey Rush, Genius almalıydı bence Einstein'ı çok iyi oynamıştı.
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LieWoneR 2 yıl en beğenilen
westworld ve anthony hopkins ödülü hakediyordu
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Quard 2 yıl
Hemen hemen aynı dizi ve aynı dizideki oyuncular kazanmış.
Big Little Lies ve Nicole Kidman ın seçilmesine sevindim.
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Am@deus 2 yıl
Handmaid’s tale çok farklı yapım değişik bir dünya yaratılmış, İzlerken insana o çaresizliği yaşatıyor, bence hak etti.
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Lionel Fusco 2 yıl
En iyi kadın oyuncu dışında neredeyse hiçbir ödül hak ettiği yere gitmemiş. The Night Of, Anthony Hopkins, Master of None ve Westworld kesinlikle Emmy kazanmalıydı.

Bu Emmy olayı da Oscar gibi oldu. Ödül almatı geçtim, aday bile gösterilmemesi gereken yapımlar ve oyuncular ödül alabiliyor. Yalnızca bu yıl için demiyorum.
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