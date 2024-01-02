Game of Thrones evreninde geçecek animasyon dizilerinin sayısı artıyor

George R.R. Martin'in HBO çatısı altında yeni Game of Thrones dizileri hazırladığı, bunların bir kısmının da animasyon türünde olacağı bir süredir biliniyordu. Ancak görünen o ki bu animasyon dizi projelerinin sayısı ilk başta açıklanandan fazlaymış. Dört farklı animasyon dizisi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Martin, bunlardan ikisinin aradan geçen sürede rafa kaldırıldığını açıkladı. Ne var ki bu süreçte yeni bir animasyon dizi projesi ortaya çıkmış durumda. İlk başta canlı-aksiyon olarak çekilmesi planlanan Nine Voyages dizisi de animasyon formatında ele alınacak.
George R.R. Martin son açıklamasında özellikle belirtmemiş olsa da hâlâ hazırlık aşamasında olan diğer iki animasyon dizisinin daha önce duyurulan Flea Bottom ve 10,000 Ships olduğu tahmin ediliyor. Martin, henüz bu projelerden herhangi birine yeşil ışık yakılmadığını fakat çok yakında bunlardan bir iki tanesinde kayda değer adımlar atılacağını söyledi.
Yetişkinlere yönelik animasyon diziler türünde son dönemde oldukça başarılı işler ortaya koyuluyor. Son haftalarda peş peşe yayınlanan Blue Eye Samurai, Scavengers Rain, Pluto bunların en yeni örneklerinden. Son yılalrda bu alanda yaşanan atılım, HBO'nun hazırladığı animasyon Game of Thrones dizilerine dair beklentimizi de yükseltiyor.
Ne var ki bu beklentilerin karşılanması için en azından birkaç yıl beklememiz gerekecek. Martin'in de belirttiği gibi HBO henüz bu projelere yeşil ışık yakmış değil. Bu onay geldikten sonra da bu projelerin hayata geçirilmesi en azından birkaç yıl alacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.