Game of Thrones evreninde geçecek animasyon dizilerinin sayısı artıyor

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yarattığı ilgi çekici evren, bugüne kadar iki başarılı HBO dizisine kaynaklık etti. Game of Thrones tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olurken, yine aynı evrende geçen House of the Dragon da büyük başarı yakaladı. İzleyicilerin Game of Thrones içeriklerine gösterdiği bu yoğun ilgi, bu evrende geçen yeni dizilerin de önünü açtı. Nitekim HBO, şu sıralar çok sayıda yeni Game of Thrones projesi üzerinde çalışıyor. Animasyon dizileri de bu projeler arasında önemli bir yer tutuyor.

George R.R. Martin'in HBO çatısı altında yeni Game of Thrones dizileri hazırladığı, bunların bir kısmının da animasyon türünde olacağı bir süredir biliniyordu. Ancak görünen o ki bu animasyon dizi projelerinin sayısı ilk başta açıklanandan fazlaymış. Dört farklı animasyon dizisi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Martin, bunlardan ikisinin aradan geçen sürede rafa kaldırıldığını açıkladı. Ne var ki bu süreçte yeni bir animasyon dizi projesi ortaya çıkmış durumda. İlk başta canlı-aksiyon olarak çekilmesi planlanan Nine Voyages dizisi de animasyon formatında ele alınacak.

Tam Boyutta Gör Bir animasyon dizisi olarak hazırlıkları devam eden Nine Voyages, House of the Dragon'da gördüğümüz Corlys Velaryon karakterinin gençlik yıllarında Sea Snake gemisiyle açık denizlerde atıldığı maceralara odaklanacak. Nine Voyages, bölümlük maceralara da alan açan hikâyesiyle bir animasyon dizisi olarak oldukça başarılı bir işe dönüşebilir.

George R.R. Martin son açıklamasında özellikle belirtmemiş olsa da hâlâ hazırlık aşamasında olan diğer iki animasyon dizisinin daha önce duyurulan Flea Bottom ve 10,000 Ships olduğu tahmin ediliyor. Martin, henüz bu projelerden herhangi birine yeşil ışık yakılmadığını fakat çok yakında bunlardan bir iki tanesinde kayda değer adımlar atılacağını söyledi.

BluTV HBO dizilerini eklemeye devam ediyor 1 gün önce eklendi

Yetişkinlere yönelik animasyon diziler türünde son dönemde oldukça başarılı işler ortaya koyuluyor. Son haftalarda peş peşe yayınlanan Blue Eye Samurai, Scavengers Rain, Pluto bunların en yeni örneklerinden. Son yılalrda bu alanda yaşanan atılım, HBO'nun hazırladığı animasyon Game of Thrones dizilerine dair beklentimizi de yükseltiyor.

Ne var ki bu beklentilerin karşılanması için en azından birkaç yıl beklememiz gerekecek. Martin'in de belirttiği gibi HBO henüz bu projelere yeşil ışık yakmış değil. Bu onay geldikten sonra da bu projelerin hayata geçirilmesi en azından birkaç yıl alacaktır.

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