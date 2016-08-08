Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards

Game of Thrones'un yaratıcısı olan George R.R. Martin'in Wild Cards serisi dizi oluyor. Ünlü yazar, dün yayınladığı açıklama ile Wild Cards dizisi için çalışmalara başlandığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Game of Thrones'a kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R Martin'in bir diğer popüler kitap serisi olan Vahşi Kartlar (Wild Cards), televizyona uyarlanıyor. Bu sevindirici haberi dün resmi blogu üzerinden duyuran ünlü yazar, Vahşi Kartlar dizisinin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde izleyiciler ile buluşacağını açıkladı.
Game of Thrones'tan önce yayınlanmaya başlayan Vahşi Kartlar romanları, bir antoloji serisi.Yani serideki kitapların her biri, ortak bir evrende geçen münferit hikayeler anlatıyor. George R.R. Martin'in editörlüğünü yaptığı seride şu ana kadar 13 farklı yazar tarafından kaleme alınan 20'den fazla kitap çıktı. Martin, Vahşi Kartlar serisini, aralarında bu 13 yazardan bazılarının da bulunduğu arkadaş grubu ile oynadığı rol yapma (RPG) oyunundan esinlenerek yarattı ve Melinda Snodgrass ile birlikte serinin editörlüğünü üstlendi.
Vahşi Kartlar serisi, insan DNA'sını değiştirip, bulaştığı insanları mutasyona uğratan dünya dışı bir virüsün 1946 yılında dünyaya yayıldığı paralel bir evrende geçiyor. Martin'in blogunda Vahşi Kartlar serisi şu şekilde tanıtılıyor: "Dünya dışı bir virüs 15 Eylül 1946'da Manhattan üzerinde açığa çıkıp dünyaya yayılınca, Vahşi Kartlar'ın ortak evreni bizim evrenimizden farklılaştı. Bu virüse yakalananların yüzde 90'ı siyah kızı çekti ve öldü, yüzde 9'ı çarpıklaştı ve deforme olup jokerlere dönüştü, yüzde 1'lik şanslı bir kesim ise olağanüstü güçlere sahip olup aslar haline geldi. Asların bazıları güçlerini insanlığın hizmetine sunarken, bazılarıysa güçlerini kötülük için kullandılar. Dünya bir daha asla aynı olmadı."
Game of Thrones'u çeken HBO kanalı ile anlaşması bulunan Martin, Vahşi Kartlar dizisinin yapım ekibinde yer almayacak, ancak seriyi Martin ile birlitkte yaratan Melinda Snodgrass dizinin başındaki isim olacak. Suits, Mr. Robot ve Colony gibi dizilerin yapımcısı olan Universal Cable Productions (UCP)'nin yapımcılığını üstleneceği Wild Cards için henüz bir televizyona kanalı ile anlaşılmış değil. George R. R. Martin sayesinde şimdiden birçok kişinin ilgisini çeken projeyi almak için birçok kanalın devreye girmesi bekleniyor.

http://deadline.com/2016/08/george-r-r-martin-wild-cards-rights-television-adaptation-ucp-1201799768/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JavaSpecialist 3 yıl
game of thrones çevrilmezken niye wild card çevriliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İzmirli Samuray 3 yıl JavaSpecialist
JavaSpecialist
game of thrones çevrilmezken niye wild card çevriliyor

? 6 sezonluk dizi var ya 7 sezon yolda?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 3 yıl
Hoş duruyor ancak gidip görmek lazım nasıl bir anlatım dili var . Konu derinliği nasıl ve en önemlisi hangi yaş gurubuna hitap ediyor bunları gözlemlemek lazım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLordRealx 3 yıl
Konusu ilgimi çekmedi ama senaryo iyi işlenirse bakabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 3 yıl
Açıkçası şu an HBO, Netflix ve Starz dışında hiçbir kanala güvenmiyorum. Ne ABC ne FOX ne SyFy ne de CBS. CW'yi saymıyorum bile. Bu 3 kanaldan birinde olsun, gözüm kapalı izlerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
Çok mantıklı bir tabana oturuyor. Sabırısılıkla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GLaDiaTR01 3 yıl
Bi Game of Thrones olamaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JesperFaltros 3 yıl GLaDiaTR01
Dar görüşlü olmamak lazım. Wild Cards'ın sadece ilk 2 kitabını okuduğum halde (3'ü daha almadım) Game of Thrones kadar ilgi çekici ve güzel bir hikayesi var. HBO ile anlaşsalar bu dizi için de daha iyi olabilirdi fakat her türlü iyi olacağını düşünüyorum ben.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 3 yıl
Degisikmis konusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6988 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
9 etiket daha Game of Thrones George R.R. Martin wild cards vahşi kartlar wild cards dizisi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Haritalar servisinin Apple'a büyük etkisi 3 yıl Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1070 inceleme videosu 3 yıl Bir milyar monitör saldırıya açık 3 yıl Battlefield 1'in savaş ruhunu yansıtan silahları görücüye çıktı 3 yıl Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor 3 yıl Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı 3 yıl Google, Filistin’i haritadan tamamen sildi 3 yıl Google, Orbitera'yı satın aldı, bulutta rekabet kızışıyor 3 yıl Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak 3 yıl Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ön siparişleri patlama yaptı 3 yıl GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir 3 yıl Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı 3 yıl HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın 3 yıl Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı 3 yıl Sony Xperia XR detaylanıyor 3 yıl LeEco Le Pro 2 "Tasarım ve Kamerada Döktüren" telefonu inceliyoruz 3 yıl Düz ekranlı Samsung amiral gemilerine elveda 3 yıl Evlerdeki akıllı kilitlerin yüzde 75'i hack'lenebiliyor 3 yıl Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards Sonraki Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı 3 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 3 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 3 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı 3 yıl Yeni Apple Watch iki farklı modelle gelebilir 3 yıl Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor 3 yıl Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı 3 yıl Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 3 yıl Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası... 3 yıl Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın 3 yıl Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek 3 yıl News Republic platformu satılıyor 3 yıl Apple’dan yapay zeka alanında önemli satın alma 3 yıl İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak 3 yıl GTX 1000 mobil serisi, bu ay içerisinde tanıtılabilir 3 yıl Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri 3 yıl Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir 3 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 3 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim