Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards

Game of Thrones'a kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R Martin'in bir diğer popüler kitap serisi olan Vahşi Kartlar (Wild Cards), televizyona uyarlanıyor. Bu sevindirici haberi dün resmi blogu üzerinden duyuran ünlü yazar, Vahşi Kartlar dizisinin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde izleyiciler ile buluşacağını açıkladı.

Game of Thrones'tan önce yayınlanmaya başlayan Vahşi Kartlar romanları, bir antoloji serisi.Yani serideki kitapların her biri, ortak bir evrende geçen münferit hikayeler anlatıyor. George R.R. Martin'in editörlüğünü yaptığı seride şu ana kadar 13 farklı yazar tarafından kaleme alınan 20'den fazla kitap çıktı. Martin, Vahşi Kartlar serisini, aralarında bu 13 yazardan bazılarının da bulunduğu arkadaş grubu ile oynadığı rol yapma (RPG) oyunundan esinlenerek yarattı ve Melinda Snodgrass ile birlikte serinin editörlüğünü üstlendi.

Vahşi Kartlar serisi, insan DNA'sını değiştirip, bulaştığı insanları mutasyona uğratan dünya dışı bir virüsün 1946 yılında dünyaya yayıldığı paralel bir evrende geçiyor. Martin'in blogunda Vahşi Kartlar serisi şu şekilde tanıtılıyor: "Dünya dışı bir virüs 15 Eylül 1946'da Manhattan üzerinde açığa çıkıp dünyaya yayılınca, Vahşi Kartlar'ın ortak evreni bizim evrenimizden farklılaştı. Bu virüse yakalananların yüzde 90'ı siyah kızı çekti ve öldü, yüzde 9'ı çarpıklaştı ve deforme olup jokerlere dönüştü, yüzde 1'lik şanslı bir kesim ise olağanüstü güçlere sahip olup aslar haline geldi. Asların bazıları güçlerini insanlığın hizmetine sunarken, bazılarıysa güçlerini kötülük için kullandılar. Dünya bir daha asla aynı olmadı."

Game of Thrones'u çeken HBO kanalı ile anlaşması bulunan Martin, Vahşi Kartlar dizisinin yapım ekibinde yer almayacak, ancak seriyi Martin ile birlitkte yaratan Melinda Snodgrass dizinin başındaki isim olacak. Suits, Mr. Robot ve Colony gibi dizilerin yapımcısı olan Universal Cable Productions (UCP)'nin yapımcılığını üstleneceği Wild Cards için henüz bir televizyona kanalı ile anlaşılmış değil. George R. R. Martin sayesinde şimdiden birçok kişinin ilgisini çeken projeyi almak için birçok kanalın devreye girmesi bekleniyor.

http://deadline.com/2016/08/george-r-r-martin-wild-cards-rights-television-adaptation-ucp-1201799768/