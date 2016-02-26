Game of Thrones'un yeni posterlerinde ölüm kol geziyor

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu yaklaştıkça, yeni sezonun tanıtım kampanyası da hız kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6.sezondan yeni bir fragman yayınlayan HBO, şimdi de dizinin yeni posterlerini yayınladı. Yayınlanan son fragmanın ardından yeni posterlerin de dizinin sevilen karakterlerini ölüler arasında göstermesi, yeni sezonda Game of Thrones hayranlarını pek de iyi şeylerin beklemediğini gösteriyor.

Yaşayanlar ile ölülerin iç içe geçtiği bu fragman ve posterlerin dizinin yeni sezonu için ne anlam ifade ettiği bilinmez, ancak bilinen bir şey var ki o da yapımcıların Jon Snow gizemini canlı tutmak için ellerinden geleni yaptıkları. Öyle ki 6.sezonun tüm tanıtım kampanyası bu belirsizlik üzerine kurulmuş gibi görünüyor.

Dizinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin bir süredir üzerinde çalıştığı altıncı kitabı zamanında bitiremediği için, yeni sezonda kitaplarda işlenmeyen yeni bölümler de yer alacak. Dizinin başlangıcından beri ilk kez karşılaşılan bu durumun diziyi nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Dizinin 6.sezonu 24 Nisan'da başlayacak.