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Game of Thrones'un yeni posterlerinde ölüm kol geziyor

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonundan yeni posterler yayınlandı. Bu yeni posterler, dizide hiçbir karakterin güvende olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonu yaklaştıkça, yeni sezonun tanıtım kampanyası da hız kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6.sezondan yeni bir fragman yayınlayan HBO, şimdi de dizinin yeni posterlerini yayınladı. Yayınlanan son fragmanın ardından yeni posterlerin de dizinin sevilen karakterlerini ölüler arasında göstermesi, yeni sezonda Game of Thrones hayranlarını pek de iyi şeylerin beklemediğini gösteriyor.
Yaşayanlar ile ölülerin iç içe geçtiği bu fragman ve posterlerin dizinin yeni sezonu için ne anlam ifade ettiği bilinmez, ancak bilinen bir şey var ki o da yapımcıların Jon Snow gizemini canlı tutmak için ellerinden geleni yaptıkları. Öyle ki 6.sezonun tüm tanıtım kampanyası bu belirsizlik üzerine kurulmuş gibi görünüyor.
Dizinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R. Martin bir süredir üzerinde çalıştığı altıncı kitabı zamanında bitiremediği için, yeni sezonda kitaplarda işlenmeyen yeni bölümler de yer alacak. Dizinin başlangıcından beri ilk kez karşılaşılan bu durumun diziyi nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Dizinin 6.sezonu 24 Nisan'da başlayacak.

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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Oldurcek adam kalmis miydi yav hatirlayamadim

Eddard stark oldukten sonra dizi benim icin bitmistir.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu sezon güzel şeyler bekliyor bizleri, tyrion reyizi ve Khalessi hanımefendimizi öldürmezlerse gider bu dizi.
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stalker(1979) 3 yıl
Dizinin sonunu söyleyeyim en sonunda yazar atom bombası patlatıp 7 krallıktaki herkesi öldürecek :)
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Virinom 3 yıl
Roark
dizi benim için b,itmiştir diyenler de ayrı komik. hakakten çok üzülecek reytingleri düşecek, torrentten indirmeyeceğin için kahrolacaklar. Kim ne derse desin Lost ile beraber gelmiş geçmiş en popüler ve en iyi dizidir.

Popülerliğe bir şey diyemem ama en iyi dediğin zaman işler değişir. Bir dizinin en iyi olup olmadığına sadece imdb puanıyla karar verebilirsin. Her ne kadar manipüle edenler olsa da bakılabilecek en düzgün yer orası. Orada da zaten Breaking Bad gibi bir efsane var ki kolay kolay da hiçbir dizi o başarıya erişemez.
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jubeii 3 yıl
ben yönetmenin muhasebesiciyim. her aksam beraber para sayıyoz.
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Roark 3 yıl
dizi benim için b,itmiştir diyenler de ayrı komik. hakakten çok üzülecek reytingleri düşecek, torrent'ten indirmeyeceğin için kahrolacaklar. Kim ne derse desin Lost ile beraber gelmiş geçmiş en popüler ve en iyi dizidir.
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Doğru yada yanlış bölüm senaryoları sızdırılmıştı :) spoiler olmasın merak eden varsa arayan bulsun :D
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redoracle 3 yıl
Demek ki lord Varys oturacak tahta,zaten hiçbir hırsı,ihtirası olmayan tek eleman,4. sezonda prens Obery ile konuşmalarında amacını belli etmişti zaten tek rakibi little finger kalıyor,eğer o yüzlerin sahipleri öldüyse,bide akgezenler.
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Bremen Bv-244 3 yıl
Yorumları görünce üzülüyorum diziden sonra kitapları okuduğum için mi bilmiyorum game of thrones'un senaryosuna hayranlık duyuyorum adam geliyor yeter be martin herkesi öldürdün Jon snow ölmese kendisini hiçbir zaman surun dışında göremeyecektik şimdi ölüp dirilince yemini bozulacak ve daha büyük roller alabilecek.Ölümlerin hiçbiri saçma değildi hepsi mantıklıydı zaten tüm show sektörünün yapması gerekende bu mantıklı olanları yapmak çok nadir gördüğümüz için böyle şeyleri şaşırıyoruz
Posterlere gelirsek diziyi dikkatsiz mi izliyorsunuz aradan 1 yıl geçtiği için unutuyor musunuz bilmiyorum.Anlatılmak istenen ''Valar Morghulis'' tir herkes ölmeli anlamına geliyor kulağa ürpertici gelen bir söz bunu fotoğraflar halinde gösterince daha ürpertici hale gelmiş.Jaqen'dan kış ile ilgili sağlam bir konuşma bekliyorum bu sezon bakalım.
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OverClocK1ng 3 yıl
Peter Dinklage ile Khaleesi yi öldürmezler her halde. Çok ilgi çeken karakterler...
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Oldurcek adam kalmis miydi yav hatirlayamadim

Eddard stark oldukten sonra dizi benim icin bitmistir.
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eric13 3 yıl
Zaten oldurmekten baska bir espirisi kaldi mi dizinin ? 5 sezonda iyice cilki cikti zaten, yasayan oluler hakkinda gram bilgi verilmedi su ana kadar ki en buyuk tehlike diye inim inim inliyorlardi nasil tehlikeyse artik
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