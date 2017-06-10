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Game of Thrones'un yeni sezonunda bölüm süreleri uzuyor

Game of Thrones'un 7. sezonunda bölüm sayısı azaltılmış olsa da bölümlerin süreleri daha öncekilerden çok daha uzun olacak. Özellikle sezon finali neredeyse bir film uzunluğunda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,4b
1
24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen yeni sezon yaklaşırken, dizi hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da 7. sezon bölümlerinin uzunlukları belli oldu.
Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un son sezonları normalden daha kısa olacak. Bu yaz yayınlanacak 7. sezon 7 bölümden oluşurken, dizinin son sezonu ise 6 bölümden oluşacak. Bugüne kadar 10 bölüm olan sezonların kısaltılması Game of Thrones hayranlarını üzmüş olsa da HBO tarafından paylaşılan yeni detaylar hayranları sevindirdi.
Zira Game of Thrones'un yeni sezonunda bölümler hiç olmadığı kadar uzun olacak. HBO'nun resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre 7.sezon bölüm süreleri şu şekilde:
  • 1. Bölüm 59 dakika
  • 2. Bölüm 59 dakika
  • 3. Bölüm 63 dikaka
  • 4. Bölüm 50 dakika
  • 5. Bölüm 59 dakika
  • 6. Bölüm 71 dakika
  • 7. Bölüm 81 dakika


Yeni sezonun özellikle son iki bölümü oldukça uzun olacak. Öyle ki sezon finali olan 7. bölüm 81 dakikalık süresi ile bir dizi bölümünden çok bir film uzunluğunda olacak. Game of Thrones'un 7. sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.


http://www.hbo.com/search?q=game%20of%20thrones&type=schedule Yorum Yaz
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buraxus 2 yıl en beğenilen
Podrick ile brienne'in orman konuşmaları uzayacak yani..
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ProSharper 2 yıl
Yıllarca arka sokaklar ve kurtlar vadisinden başka dizi izlememiş adamlar GoT'un bölüm sayısı ve dakikasını eleştiriyor.
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hakan985 2 yıl buraxus
buraxus
Podrick ile brienne'in orman konuşmaları uzayacak yani..

Tabi Sam ile Gilli miydi neydi onlar da güzel konuşur uzun uzun...
buraxusPodrick ile brienne'in orman konuşmaları uzayacak yani..Tabi Sam ile Gilli miydi neydi onlar da güzel konuşur uzun uzun...
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odeon99 2 yıl
5.Sezondayım yetişmem lazım yeni başladım diziye süper bir yapıt
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drjacob 2 yıl
tam heyecan versinde bölümler dk'sı önemli değil
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DH Misafiri 2 yıl
Bilmediginiz sey hakkinda niye haber yapiyorsunuz, 71,81 dk farkli sadece onunda farkini toplasan yarim saat yapiyor, zaten gtoun bolumlerinin ortalamasi bir saat.
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Kurshoo 2 yıl
O da bir şey mi bizim diziler 140 dk falan. ama 10dk lık kıymeti yok o ayrı.
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X-FI 2 yıl
bazı dizilerde de son bölüm olarak iki bölüm birlikte veriyorlar mesela gotham'da yaptılar, 40+40'tan 80dk oluyor kabaca. 1-6'ya kadar gördüm ki ortalama 10'ar dk falan uzatmışlar.
tadında bitirsinler yeter.
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Sercann35 2 yıl
Dizi 8.sezonda finalini yapacak. 7.sezon 7, 8.sezon ise 6 bölümden oluşacak.
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Mlaket 2 yıl
Sezon finali mi dizi finali mi?
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Kakà 2 yıl
Sadece son 2 bölüm uzun . 20 -30 dakika desek normal cekselerdi 8 bölüm olurmuş.
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axaxa 2 yıl
Bir an sandım ne güzel bizim diziler gibi bitmek bilmiycek
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Muhafazakar Marjinal Adam 2 yıl
Ne var bizim dizilerimiz 150 dakika
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