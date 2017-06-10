Game of Thrones'un yeni sezonunda bölüm süreleri uzuyor

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, bu yaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen yeni sezon yaklaşırken, dizi hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da 7. sezon bölümlerinin uzunlukları belli oldu.

Artık son iki sezonuna giren Game of Thrones'un son sezonları normalden daha kısa olacak. Bu yaz yayınlanacak 7. sezon 7 bölümden oluşurken, dizinin son sezonu ise 6 bölümden oluşacak. Bugüne kadar 10 bölüm olan sezonların kısaltılması Game of Thrones hayranlarını üzmüş olsa da HBO tarafından paylaşılan yeni detaylar hayranları sevindirdi.

Zira Game of Thrones'un yeni sezonunda bölümler hiç olmadığı kadar uzun olacak. HBO'nun resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre 7.sezon bölüm süreleri şu şekilde:

1. Bölüm 59 dakika

2. Bölüm 59 dakika

3. Bölüm 63 dikaka



4. Bölüm 50 dakika



5. Bölüm 59 dakika



6. Bölüm 71 dakika



7. Bölüm 81 dakika

Yeni sezonun özellikle son iki bölümü oldukça uzun olacak. Öyle ki sezon finali olan 7. bölüm 81 dakikalık süresi ile bir dizi bölümünden çok bir film uzunluğunda olacak. Game of Thrones'un 7. sezonu 16 Temmuz'da yayınlanmaya başlayacak.

http://www.hbo.com/search?q=game%20of%20thrones&type=schedule