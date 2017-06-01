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Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor

Daha önce Robert Rodriguez tarafından sinemaya da uyarlanan Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor. Hazırlıklarına başlanan dizinin kamera arkasında Glen Mazzara ve Len Wiseman yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının usta kalemlerinden Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisi Sin City dizi oluyor. Daha önce Robert Rodriguez tarafından sinemaya da uyarlanan serisinin haklarını elinde bulunduran The Weinstein Company, 2013 yılından beri gündemde olan Sin City dizisi için hazırlıklara başladı.
The Walking Dead ile adını duyuran Glen Mazzara'nın kaleme alacağı Sin City dizisi, Robert Rodriguez'in filmlerinden bağımsız olacak ve Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisine çok sadık bir uyarlama olacak. Dizi, Sin City evreninden orijinal karakterler ve yeni hikayeler içerecek.
Sin City filmlerinin de yapımcısı olan Stephen L’Heureux'un yapımcı kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümünü Len Wiseman (Underworld, Total Recall) yönetecek. Dizi için henüz bir kanalla anlaşılmış değil ancak birçok kanalın ve dijital platformun dizinin peşinde olduğu söyleniyor.

http://deadline.com/2017/05/frank-miller-sin-city-tv-series-glen-mazzara-len-wiseman-stephen-lheureux-1202104935/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
Çizgi roman dünyasının usta kalemlerinden Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisi Sin City dizi oluyor. Daha önce Robert Rodriguez tarafından sinemaya da uyarlanan serisinin haklarını elinde bulunduran The Weinstein Company, 2013 yılından beri gündemde olan Sin City dizisi için hazırlıklara başladı.

The Walking Dead ile adını duyuran Glen Mazzara'nın kaleme alacağı Sin City dizisi, Robert Rodriguez'in filmlerinden bağımsız olacak ve Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisine çok sadık bir uyarlama olacak. Dizi, Sin City evreninden orijinal karakterler ve yeni hikayeler içerecek.
-hayırlısı
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Judge Magister 2 yıl
harika bir filmdi.umarım diziside öyle olur
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Jimmy McNulty 2 yıl
Hocam piyasa bitmiş resmen. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp yiyoruz.
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Murat.92 2 yıl
Çünkü herşeyin dizisi çıkmalı
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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl
İlk film harikaydı, dizisinide merakla bekliyoruz
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axaxa 2 yıl
Filmler güzeldi dizisi çıksın onu da izleriz
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Kerim5100 2 yıl
Filmin onda birini verse alır başını yürür...
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Filmleri mukemmeldi ya..
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