Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor

Çizgi roman dünyasının usta kalemlerinden Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisi Sin City dizi oluyor. Daha önce Robert Rodriguez tarafından sinemaya da uyarlanan serisinin haklarını elinde bulunduran The Weinstein Company, 2013 yılından beri gündemde olan Sin City dizisi için hazırlıklara başladı.

The Walking Dead ile adını duyuran Glen Mazzara'nın kaleme alacağı Sin City dizisi, Robert Rodriguez'in filmlerinden bağımsız olacak ve Frank Miller'ın sevilen çizgi roman serisine çok sadık bir uyarlama olacak. Dizi, Sin City evreninden orijinal karakterler ve yeni hikayeler içerecek.

Sin City filmlerinin de yapımcısı olan Stephen L’Heureux'un yapımcı kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümünü Len Wiseman (Underworld, Total Recall) yönetecek. Dizi için henüz bir kanalla anlaşılmış değil ancak birçok kanalın ve dijital platformun dizinin peşinde olduğu söyleniyor.

http://deadline.com/2017/05/frank-miller-sin-city-tv-series-glen-mazzara-len-wiseman-stephen-lheureux-1202104935/