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Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntüler

Game of Thrones'un merakla beklenen altıncı sezonu için ilk fragmanın geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, şimdi de yeni sezondan ilk görüntüler yayınlandı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntüler
 Tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones'un altıncı sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk görüntüler de ortaya çıkmaya başlıyor. Altıncı sezonun ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde HBO kanalı tarafından yayınlanmış, fakat yeni sezondan herhangi bir görüntü içermediği için hayal kırıklığı yaratmıştı. Tüm dünyadan milyonlarca Game of Thrones hayranının fragmanda görmeyi beklediği ilk sahneler, HBO'nun yıl sonu klibiyle birlikte geldi.
Geride bıraktığımız yılda kanalda yayınlanan programları hatırlamak ve önümüzdeki yıl nelerin geleceğini göstermek için her Aralık ayında yıl sonu klibi hazırlayan HBO, bu yılın klibinde Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntülere de yer verdi. Altıncı sezondan yayınlanan bu ilk görüntülerde; Daenerys Targaryen, Cersei Lannister ve Ramsay Bolton'u görmek mümkün.

George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan Game of Thrones'un altıncı sezonu, Nisan ayında yayınlanmaya başlanacak. Serinin dördüncü, beşinci ve henüz yayınlanmamış altıncı kitabından bölümler içerecek olan yeni sezonda; Max Von Sydow, Ian McShane, James Faulker, Pilou Asbaek, Richard E. Grant ve Essie Davis gibi yeni yüzler oyuncu kadrosuna dahil olacak.
 HBO'nun yıl sonu klibinde, Game of Thrones'un yanı sıra; kanalın merakla beklenen yeni bilim-kurgu dizisi Westworld, Martin Scorsese'nin yeni rock 'n' roll dizisi Vinyl ve teknoloji dünyasının arka yüzünü komik bir dille anlatan Silicon Valley'den de görüntüler yer aldı.

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redoracle 3 yıl en beğenilen
Şu ramseyi biri kessin artık yav,hatta babasıyla birlikte olursa daha bi güzel olur.
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erturkcan2 3 yıl
HBO da sağlammış hee :D
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Lotusx 3 yıl
True Detective?
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Infinitum Nihil 3 yıl Lotusx
Lotusx

True Detective?


True Detective henüz 3. sezon onayı almadı. Alacak gibi de görünmüyor. 3. sezon onayı imkansız değil ama çok düşük bir ihtimal.
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Last Peony 3 yıl
kitap çıksın artık
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Barerkican 3 yıl
Yani
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MALTHAEL 3 yıl
Film : Fifty Shades of Grey Grinin Elli Tonu
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CWaRRioR 3 yıl
Yeni sezondan ilk görüntüler denilince beklentiye girmiştim.
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Şu ramseyi biri kessin artık yav,hatta babasıyla birlikte olursa daha bi güzel olur.
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Kırarım Boynuzunu İblis 3 yıl
Beyler konuyu bozmak istemiyorumda küçük bir şey soracağım. Video da 45.saniyede asansör sahnesi var. Dizimi yoksa Film mi acaba ? İsmini bilen varmı ?

Edit: Grinin Elli Tonuymuş.
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Drakoid 3 yıl
Su kitap ciksin kitap! Yeter artik, kac yildir bekliyoruz!
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