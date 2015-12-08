Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntüler

Tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones'un altıncı sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk görüntüler de ortaya çıkmaya başlıyor. Altıncı sezonun ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde HBO kanalı tarafından yayınlanmış , fakat yeni sezondan herhangi bir görüntü içermediği için hayal kırıklığı yaratmıştı. Tüm dünyadan milyonlarca Game of Thrones hayranının fragmanda görmeyi beklediği ilk sahneler, HBO'nun yıl sonu klibiyle birlikte geldi.

Geride bıraktığımız yılda kanalda yayınlanan programları hatırlamak ve önümüzdeki yıl nelerin geleceğini göstermek için her Aralık ayında yıl sonu klibi hazırlayan HBO, bu yılın klibinde Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntülere de yer verdi. Altıncı sezondan yayınlanan bu ilk görüntülerde; Daenerys Targaryen, Cersei Lannister ve Ramsay Bolton'u görmek mümkün.





George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan Game of Thrones'un altıncı sezonu, Nisan ayında yayınlanmaya başlanacak. Serinin dördüncü, beşinci ve henüz yayınlanmamış altıncı kitabından bölümler içerecek olan yeni sezonda; Max Von Sydow, Ian McShane, James Faulker, Pilou Asbaek, Richard E. Grant ve Essie Davis gibi yeni yüzler oyuncu kadrosuna dahil olacak.

HBO'nun yıl sonu klibinde, Game of Thrones'un yanı sıra; kanalın merakla beklenen yeni bilim-kurgu dizisi Westworld , Martin Scorsese'nin yeni rock 'n' roll dizisi Vinyl ve teknoloji dünyasının arka yüzünü komik bir dille anlatan Silicon Valley'den de görüntüler yer aldı.