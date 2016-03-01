Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor

6 Nisan 2016 itibariyle yeni sezonun ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Game of Thrones için merak uyandıran yeni bir video daha yayınlandı. Daha önce paylaşılan görüntülerde sevilen karakterlerin ölüler arasında gösterilmesi, 6. sezonun diziyi çok başka bir noktaya taşıyacağı yönündeki görüşleri destekler nitelikteydi.
HBO’nun yayınladığı yeni video ise kameramanların gözünden dizinin ne zorluklarla çekildiği anlatılmaya çalışılmış. Sezonlar için bu kadar uzun süre beklenmesine karşı tepkilere bir yanıt gibi duran videoda kameramanlar, zorlu hava koşullarının işlerini zorlaştırması noktasında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Tabi bu açıklamalar ekranda geçerken arka planda ve ara görüntülerde dizinin yeni sezonundan haber veren bilgiler görüntüler geçiyor.
Videodaki görüntülerde büyük bir savaş sahnesi görülüyor. Ayrıca Jamie Lanister bir gemide görülürken Bran Stark’ın yürüyebilir haldeki görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Aşağıdan ilgili videoyu izleyebilirsiniz:
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Ciddi ciddi haftanın yeni filmleri, oscar ödülleri, dizi haberleri falan var.
Filmin dizinin bilim-kurgu tarafı olur, yeni teknolojilere vurgu yapar, yahut teknoloji şirketleriyle bir ilintisi falan olur anlarız da bu ne kardeşim, iyice magazin haber sitesine çevirdiniz siteyi.
Şu başlığı lütfen ziyaret edin ve kaç tanesinin uzaktan yakından bilimle, teknolojiyle alakası olduğunu söyleyin.
donanimhaber.com/...
Hayır arkadaş bunu yapan adam bir de admin yani.
İnanılır gibi değil.
Dizi Film ile ilgili haber, Donanım sayfasında.
Bu dizi çekilirken yeni bir teknoloji mi kullanılmış veya oscar törenlerin de farklı birşey mi olmuş ki bu sitede yer alabiliyor.
Basit alelade bir site olma yolunda ilerliyorsunuz özgün olmazsanız silinir gidersiniz.Mesela mwc ile ilgili videolar çok geç geldi got haberi yapacağınıza onlarla uğraşın.