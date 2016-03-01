Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor

6 Nisan 2016 itibariyle yeni sezonun ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Game of Thrones için merak uyandıran yeni bir video daha yayınlandı. Daha önce paylaşılan görüntülerde sevilen karakterlerin ölüler arasında gösterilmesi, 6. sezonun diziyi çok başka bir noktaya taşıyacağı yönündeki görüşleri destekler nitelikteydi.

HBO’nun yayınladığı yeni video ise kameramanların gözünden dizinin ne zorluklarla çekildiği anlatılmaya çalışılmış. Sezonlar için bu kadar uzun süre beklenmesine karşı tepkilere bir yanıt gibi duran videoda kameramanlar, zorlu hava koşullarının işlerini zorlaştırması noktasında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Tabi bu açıklamalar ekranda geçerken arka planda ve ara görüntülerde dizinin yeni sezonundan haber veren bilgiler görüntüler geçiyor.

Videodaki görüntülerde büyük bir savaş sahnesi görülüyor. Ayrıca Jamie Lanister bir gemide görülürken Bran Stark’ın yürüyebilir haldeki görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Aşağıdan ilgili videoyu izleyebilirsiniz: