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Game of Thrones'un yıldızı Avengers'a katılmak üzere

Game of Thrones'un yıldızlarından Peter Dinklage, Marvel sinematik evrenine katılmak üzere. Ünlü oyuncunun Avengers: Infinity War'da önemli bir rol oynayacağı söyleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,4b
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18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en popüler dizisi olan Game of Thrones'ta canlandırdığı Tyrion Lannister karakteri ile yıldızı parlayan Peter Dinklage, şimdi de sinema dünyasının en popüler serilerinden birine katılmaya hazırlanıyor. Daha önce The Station Agent ve Find Me Guilty gibi filmlerdeki başarılı performansları ile sinema dünyasında adından söz ettiren Dinklage, yeni Avengers filminin oyuncu kadrosuna katılmak üzere.
Variety'nin haberine göre Disney, önümüzdeki yıl vizyona girecek Avengers: Infinity War'ta yeni bir karakteri canlandırması için Peter Dinklage ile görüşmelere başlamış durumda. Dinklage'ın canlandıracağı karakter hakkında henüz herhangi bir detay paylaşılmış değil ancak bu yeni karakterin filmde önemli bir role sahip olacağı söyleniyor.
Captain America: Civil War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo tarafından yönetilecek olan Avengers: Infinity   War, Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olacak. Infinity War ile birlikte, Marvel sinematik evreninin ilk evresinden beri karşımıza çıkmakta olan Sonsuzluk Taşları ve bu evrenin asıl kötüsü olarak kabul edilen Thanos nihayet tam anlamıyla hikayeye dahil olacak.
Marvel sinematik evreninin tüm parçalarını ilk kez bir araya getirecek olan Avengers: Infinity War son derece geniş bir kadroya sahip olacak. Avengers ekibinin yanı sıra; Spider-Man, Doctor Strange ve Guardians of the Galaxy ekibi de Infinity War'da karşımıza çıkacak.
Çekimlerine bir süre önce başlanan Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek. Bu yıl ise sırasıyla Guardians of the Galaxy 2, Thor: Ragnarök ve Black Panther sinemaseverler ile buluşacak.

http://deadline.com/2017/01/peter-dinklage-avengers-infinity-war-marvel-cinematic-universe-1201883744/ Yorum Yaz
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199kewell 2 yıl en beğenilen
X-Men: Days of Future Past filminde de oynamıştı yine marvel evreni belki bir benzeşik durum olur. Mutantların sonunu getiren bir buluş gerçekleştiriyordu o filmde.
X-Men: Days of Future Past filminde de oynamıştı yine marvel evreni belki bir benzeşik durum olur. Mutantların sonunu getiren bir buluş gerçekleştiriyordu o fil...
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sercan0640 2 yıl
thanos olmasın bide:)?
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DennisLars 2 yıl
Marvel ın kötü oyuncu cast ettiğini görmedim.
Şu yeni spiderman de ki oyuncular falan biraz tırışka duruyor ama izlemeden pek bişey de denmez şimdi
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DeanWinchester. 2 yıl
Ben bu aktörü ile kez X-Men: Days of Future Past ' de tanıdım ve adama bayıldım çok başarılı bir oyuncu
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Gencbeyiin 2 yıl
Yakışıırrr
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XPerience 2 yıl
Peter konsol oyunu oynasın yine severek izleriz
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samtiger 2 yıl
Tyrion reyiz bi orayı karıştırmadığın kalmıştı
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aycibin 2 yıl
Peter ot oynasın izlenir :)
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Özgü® 2 yıl
Adamın dibi yakışır
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kadirirdem 2 yıl
bakalım efsane ekibin arasına nasıl olacak göreceğiz...(Benim favorim İron Man)
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