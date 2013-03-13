Gameloft, Dungeon Hunter 4 ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor





Mobil platformlarda başarılı oyunlara imza atan Gameloft, aksiyon/RPG yapımı Dungeon Hunter'ın 4. oyununu bir süre önce Twitter üzerinden duyurmuştu.





Kesin bir çıkış tarihi olmayan yapım yeni bir hikaye, yeni zindanlar ve bol RPG öğeleriyle oyunseverlerin karşısına çıkacak.





Gameloft bugün de Google+ hesabından oyuna ait ilk görseli takipçileri ile paylaştı. Serinin hayranlarını heyecanlandıracağa benzeyen yapımın diğer Gameloft oyunları gibi üst düzey tecrübe yaşatması bekleniyor. Yapımın Real Racing 3 gibi Free-to-Play olacağı tahmin ediliyor.

https://plus.google.com/105579962099557805816/posts/fZ9UjFw9rEp