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Gameloft, Dungeon Hunter 4 ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft, Dungeon Hunter 4 ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor

Mobil platformlarda başarılı oyunlara imza atan Gameloft, aksiyon/RPG yapımı Dungeon Hunter'ın 4. oyununu bir süre önce Twitter üzerinden duyurmuştu.

Kesin bir çıkış tarihi olmayan yapım yeni bir hikaye, yeni zindanlar ve bol RPG öğeleriyle oyunseverlerin karşısına çıkacak. 

Gameloft bugün de Google+ hesabından oyuna ait ilk görseli takipçileri ile paylaştı. Serinin hayranlarını heyecanlandıracağa benzeyen yapımın diğer Gameloft oyunları gibi üst düzey tecrübe yaşatması bekleniyor. Yapımın Real Racing 3 gibi Free-to-Play olacağı tahmin ediliyor. 

https://plus.google.com/105579962099557805816/posts/fZ9UjFw9rEp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hitmachine16 6 yıl
Serinin hayranı da mı varmış. 3. oyunu rezaletti.
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K.can.tas 6 yıl
Bekliyorum
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