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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, Modern Combat 4: Zero Hour'ın ilk geliştirici günlüğünü yayınladı

6 yıl
2,4b
1
27
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, FPS türündeki aksiyon oyun serisi Modern Combat'ın yeni sürümü için mobil sektörde pek alışık olmadığımız bir tanıtım politikası uyguluyor. Bugün Zero Hour başlıklı yapımının ilk geliştirici günlüğünü yayınlayan Fransız oyun stüdyosu, oyunun grafik geliştirmelerinden ve oynanış yapısından bahsederek mobil oyunların profesyonellik hususunda konsollarla yarışır seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.
Her zaman Amerikan askerlerini yönetmeye alıştığımız aksiyon oyunlarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ünlü geliştirici, tamamiyle önündeki Call of Duty ve Battlefield gibi büyük başarı yakalamış video oyun örneklerini izlemek yerine oyuncuya düşmanı yönetebilme imkanı da sağlamış. Modern Combat 4'teki en büyük düşman olan Edward Page'in de kontrol edilebileceğini belirten oyunun geliştiricileri, hikaye hakkında ilk tanıtım videosundaki verilerden daha fazlasını paylaşmaktan kaçınırken oyununun nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Assassian's Creed ve Skyrim gibi oyunlarda kullanılan Havok motorunun yer aldığı MC4: Zero Hour, oyuncuya her oynayışında farklı bir tecrübe yaşatma vaadiyle geliyor. Hareket yakalamaya dayalı yeni animasyonlar, CRAFT teknolojisi sayesinde daha gerçekçi araç hareketleri ve benimsenen Rag Doll fizikleri sayesinde konsollarla yarışır düzeyde bir aksiyon sunacak olan Modern Combat'ın yeni yüklemesi hayranlarını tatmin edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte mobil eğlence sektörünün gelişme hızını da ortaya koyuyor.
Kasım ayı sonuna kadar Android ve iOS platformlarının uygulama mağazalarındaki yerini alması beklenen Modern Combat 4: Zero Hour'ın ilk geliştirici günlüğünü ve oyun içi yeni görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sonraki geliştirici günlüğünün çoklu oyuncu moduyla alakalı olacağını belirtelim.



http://modern-combat.net/medias.php?m=rsjrsj Yorum Yaz
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BerkcanÇalışkan 6 yıl
Galaxy w kaldırır mı acaba
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Jül Sezar 6 yıl BerkcanÇalışkan
BerkcanÇalışkan

Galaxy w kaldırır mı acaba

Çok zor. Ama bi şekilde port edilir akıcı olmasada oynarsın.
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-Freedom- 6 yıl BerkcanÇalışkan
BerkcanÇalışkan
Galaxy w kaldırır mı acaba

Orta grafikte calistirir
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meego 6 yıl
umarım androidde hakkını verirler...
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Wol4onak 6 yıl
BU akilli telefonlari monte edebildigimiz tarzda bir gamepad yapilsa tek eksik olan kontrolleride gidermis oluruz. Keske bu tarz bir gelistirme yapilip yayginlanstirilsa.
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MxFxOx 6 yıl
Türkiye'den çıksa böyle anca böyle bişey olurdu.Amatör işi olmuş oyun
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CertificatedStaff 6 yıl
sg nexus artık kaldıramaz heralde bunu :D
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*GameOver* 6 yıl
max payne 3 gibi olmuş

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Thenough 6 yıl
Frost bite ile Yenilenen Battlefield 3'ün tanıtımını görmeden bişey diyemem ama gerçekten her yeni serisinde kaliteyi yükseltmeyi başarıyor mc3 den daha gelişmiş ve daha gerçekçi bi oyun bekliyo bizleri..
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muratal 6 yıl
Bu oyun kendini aldırır
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
PC ye niye gelmez anlamış değilim platformmu yetersiz
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sarjaleti 6 yıl
Bu sefer güzel görünüyor. Çıksın da gerçekten güzel mi görelim.
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Redunay 6 yıl
Alınası oyun
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Firaristt 6 yıl
Güzele benziyor. Çıksa da oynasak...
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