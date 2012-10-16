Gameloft, Modern Combat 4: Zero Hour'ın ilk geliştirici günlüğünü yayınladı





Gameloft, FPS türündeki aksiyon oyun serisi Modern Combat'ın yeni sürümü için mobil sektörde pek alışık olmadığımız bir tanıtım politikası uyguluyor. Bugün Zero Hour başlıklı yapımının ilk geliştirici günlüğünü yayınlayan Fransız oyun stüdyosu, oyunun grafik geliştirmelerinden ve oynanış yapısından bahsederek mobil oyunların profesyonellik hususunda konsollarla yarışır seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.

Her zaman Amerikan askerlerini yönetmeye alıştığımız aksiyon oyunlarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ünlü geliştirici, tamamiyle önündeki Call of Duty ve Battlefield gibi büyük başarı yakalamış video oyun örneklerini izlemek yerine oyuncuya düşmanı yönetebilme imkanı da sağlamış. Modern Combat 4'teki en büyük düşman olan Edward Page'in de kontrol edilebileceğini belirten oyunun geliştiricileri, hikaye hakkında ilk tanıtım videosundaki verilerden daha fazlasını paylaşmaktan kaçınırken oyununun nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Assassian's Creed ve Skyrim gibi oyunlarda kullanılan Havok motorunun yer aldığı MC4: Zero Hour, oyuncuya her oynayışında farklı bir tecrübe yaşatma vaadiyle geliyor. Hareket yakalamaya dayalı yeni animasyonlar, CRAFT teknolojisi sayesinde daha gerçekçi araç hareketleri ve benimsenen Rag Doll fizikleri sayesinde konsollarla yarışır düzeyde bir aksiyon sunacak olan Modern Combat'ın yeni yüklemesi hayranlarını tatmin edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte mobil eğlence sektörünün gelişme hızını da ortaya koyuyor.

Kasım ayı sonuna kadar Android ve iOS platformlarının uygulama mağazalarındaki yerini alması beklenen Modern Combat 4: Zero Hour'ın ilk geliştirici günlüğünü ve oyun içi yeni görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sonraki geliştirici günlüğünün çoklu oyuncu moduyla alakalı olacağını belirtelim.









http://modern-combat.net/medias.php?m=rsjrsj