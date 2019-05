Gameloft, The Amazing Spider-Man oyununu Android için 6.99$'dan satışa sundu

Gameloft, birkaç gün evvel iOS için satışa sunduğu İnanılmaz Örümcek-Adam (The Amazing Spider-Man) filminin resmi oyununu 6.99$ fiyat etiketiyle Google Play Store'da yayınlandı. Üç yapımın ardından oyuncu ve çekim ekibiyle yollarını ayıran Marvel, farklı oyuncularla örümcek adam hikayesinin anlatılmayan kısımlarına değinerek yeni bir film ortaya koydu. Mobil platformda Total Mayhem ile önemli bir başarı elde eden Gameloft'u tekrar iş ortağı olarak belirleyen tecrübeli yayın kuruluşu, iOS ve Android kullanıcılarını inanılmaz örümcek adamı bilinmeyen yönleriyle tecrübe etmeye davet ediyor.

Yüksek çözünürlüklü yapılarla bezenen üç boyutlu New York şehrinde özgürce dolaşma imkanı tanıyan The Amazing Spider-man, E3 2012'de paylaşılan ilk tanıtım videosunun aksine oldukça iyi düzeyde efektler, animasyonlar ve çeşitli dövüş teknikleri sunuyor. New York'un kendine özgü beş bölgesinde filmden esinlenilerek oluşturulan toplam 25 görevi tamamlamaya çalışacağımız oyunda, rastgele küçük görevler de sunarak oynanış süresi arttırılmaya çalışılmış.

Oyunun örümcek adam hayranlarını en çok sevindiren kısmı, muhtemelen fiyatı oldu. 2012 yılı ilk çeyrek raporunda, ilerleyen aylarda 'freemium' iş modelini benimseyeceğini açıklayan Gameloft'un bu yapımda da aynı stratejiyi uygulayacağından endişe ediliyordu. Neyse ki 6.99$'lık fiyatıyla oyunculara kesintisiz bir örümcek adam deneyimi yaşatabilecek.

The Amazing Spider-Man oyununu Google Play Store 'dan edinebilirsiniz. Satın almadan önce yapılan yorumları okumanızı tavsiye ediyoruz. NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetini kullanan telefon ve tabletlerde optimizasyon sorunları mevcut. Ayrıca bazı cihazlarda açılış videosunun ardından oyuna ulaşmak mümkün olmuyor. Bu tür sorunlar olmasına karşın mağazadan oyunu çok sayıda modelle uyumlu olarak satın alınabiliyor. Sonrasında düzgün bir oynanış sunabilmesi için yapılacak güncellemeleri beklemeniz gerekebilir.

