Gameloft, The Amazing Spider-Man oyununu Android için 6.99$'dan satışa sundu

Haber Editörü
Gameloft, birkaç gün evvel iOS için satışa sunduğu İnanılmaz Örümcek-Adam (The Amazing Spider-Man) filminin resmi oyununu 6.99$ fiyat etiketiyle Google Play Store'da yayınlandı. Üç yapımın ardından oyuncu ve çekim ekibiyle yollarını ayıran Marvel, farklı oyuncularla örümcek adam hikayesinin anlatılmayan kısımlarına değinerek yeni bir film ortaya koydu. Mobil platformda Total Mayhem ile önemli bir başarı elde eden Gameloft'u tekrar iş ortağı olarak belirleyen tecrübeli yayın kuruluşu, iOS ve Android kullanıcılarını inanılmaz örümcek adamı bilinmeyen yönleriyle tecrübe etmeye davet ediyor.
Yüksek çözünürlüklü yapılarla bezenen üç boyutlu New York şehrinde özgürce dolaşma imkanı tanıyan The Amazing Spider-man, E3 2012'de paylaşılan ilk tanıtım videosunun aksine oldukça iyi düzeyde efektler, animasyonlar ve çeşitli dövüş teknikleri sunuyor. New York'un kendine özgü beş bölgesinde filmden esinlenilerek oluşturulan toplam 25 görevi tamamlamaya çalışacağımız oyunda, rastgele küçük görevler de sunarak oynanış süresi arttırılmaya çalışılmış.
Oyunun örümcek adam hayranlarını en çok sevindiren kısmı, muhtemelen fiyatı oldu. 2012 yılı ilk çeyrek raporunda, ilerleyen aylarda 'freemium' iş modelini benimseyeceğini açıklayan Gameloft'un bu yapımda da aynı stratejiyi uygulayacağından endişe ediliyordu. Neyse ki 6.99$'lık fiyatıyla oyunculara kesintisiz bir örümcek adam deneyimi yaşatabilecek.
The Amazing Spider-Man oyununu Google Play Store'dan edinebilirsiniz. Satın almadan önce yapılan yorumları okumanızı tavsiye ediyoruz. NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetini kullanan telefon ve tabletlerde optimizasyon sorunları mevcut. Ayrıca bazı cihazlarda açılış videosunun ardından oyuna ulaşmak mümkün olmuyor. Bu tür sorunlar olmasına karşın mağazadan oyunu çok sayıda modelle uyumlu olarak satın alınabiliyor. Sonrasında düzgün bir oynanış sunabilmesi için yapılacak güncellemeleri beklemeniz gerekebilir.
http://www.androidpolice.com/2012/06/28/the-amazing-spider-man-from-gameloft-lands-in-the-play-store-lets-you-swing-from-rooftops-for-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet kesinlikle katılıyorum.Her ne kadar güzel grafikli oyunlar yapsalarda oyunun bir tarafı eksik kalıyor.Kullanıcı oyuna bağlanamıyor.1-2 bölüm oynuyor yada biraz daha fazla(oda oyuna göre değişir tabi)sonra kaptıyor.Şahsen ben böyle yapıyorum ve gameloftun hiç yaratıcı bir firma olduğunu düşünmüyorum.Gameloft şu anda herşeyi aşırı derecede paraya bağlamış durumda.Hİç farklı düşünmüyor.Halbuki Epic Games in yaptığı infinty blade 1 beni çok etkilemişti ve bitirmiştim.1. oyunda sonlara doğru sıkılmıştım biraz ama baya sarmıştı.Çünkü adamlar gidip sanki konsol portu gibi sanal gamepadle koyup kılıç salla butonu koymamışlardı.Oynanışı gerçekten yaratıcıydı bana göre.Fakat 2. oyunda bana kalırsa çok ilerleidler bu konuda.Grafik olsun modellemeler olsun, ses olsun ve oynanış.2.oyunu hiç sıkılmadan bitirmiştim.Şimdide infinity blade dungeons çıkıcak ve merakle bekliyorum.Oda farklı bir oynanışa sahip.Dediğim gibi gameloft şu açgözlülüğünü hafifletmedikçe ve oyunlarıın kopyası olarak konsol portu gibi çıkarmaktan vazgeçmediği süre başarılı olamaycaktır.Belki para kazanbilirler ama zevksiz ve anlık oyunlar yapıyorlar.Tabi bunların hepsi benim fikrim.Bunu AA kalite oyunlar açısından değerlendirdim.Temple Run, Angry Birds, Cut the Rop gibi yapımlarda çok özgün ve olması gereken oyunlar.Onların yeri başka zaten.
bu daha başlangıç :)
Bu oyunu denemedim tabi, genel oyunları açısından söylüyorum. Bana nedense cut the rope, sprinkle, temple run, angry birds vs. oyunlar basit olmalarına rağmen
daha yaratıcı ve bağımlılık yapıcı gibi geliyor.